Kauppa tai pankki voi pyytää riisumaan kasvomaskin – jos asiakas ei suostu, hän jää ilman haluamaansa palvelua

Kasvomaskien käyttö lisääntyy pikkuhiljaa. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos suosittelee kasvomaskin käyttöä muun muassa joukkoliikenteessä (siirryt toiseen palveluun).

Suosituksessa muistutetaan, että maskin käyttö vaatii huolellisuutta. Maskia on aina käsiteltävä puhtailla käsillä ja se tulee vaihtaa uuteen riittävän usein.

Suositeltavaa on vaihtaa maski noin tunnin välein ja aina, jos sen joutuu riisumaan pois. Samaa maskia ei saa käyttää uudelleen.

Päivän aikana maskeja voikin tarvita useita, riippuen siitä missä ja kuinka kauan liikkuu.

Osalle ihmisiä saattaa tulla yllätyksenä, että ruokaostoksille olisi hyvä varata mukaan ylimääräisiä maskeja.

Kasvomaskin voi nimittäin joutua riisumaan ikärajavalvonnan yhteydessä kaupan kassalla.

Asiakkaat vastuuntuntoisia

Kesko, S-ryhmä ja Lidl Suomi noudattavat kaupan alan yhteisiä, Päivittäistavarakauppa ry:n laatimia ohjeistuksia ikärajavalvonnasta.

Jos asiakas on ostamassa ikärajallisia tuotteita, kuten alkoholi- tai tupakkatuotteita, häntä pyydetään riisumaan maski täysi-ikäisyyden varmistamiseksi.

– Muuta toimivaa keinoa ei valitettavasti ole, toteaa SOKin riskienhallinnan päällikkö Mikko Koskinen.

Kasvomaski peittää suuren osan ihmisen kasvoista eikä sen takaa voi tunnistaa henkilöä tai todistaa omaa ikää.

Alkoholituotteita ostaessa kasvomaskin voi joutua riisumaan. Mikko Savolainen / Yle

Koskisen mukaan ohjeet koskevat kaikkea kaupparyhmän toimintaa. S-ryhmällä on päivittäistavarakaupan lisäksi muun muassa pankki- ja ravintolatoimintaa.

– Huolehdimme siitä, että käsidesiä on saatavilla, jotta maskin voi riisua hygieenisesti.

Jos asiakas ei suostu riisumaan maskia, eikä hänen iästään voida varmistua, kaupat eivät myy ikärajallisia tuotteita. Koskisen mukaan kaikki on sujunut toistaiseksi ongelmitta S-ryhmän toimipisteissä ympäri maata.

Myöskään Keskolla ei ole ollut ongelmia asian suhteen.

– Asiakkaat ovat vastuuntuntoisia ja ymmärtävät hyvin tämän tilanteen, sanoo Keskon sektorijohtaja Minna Wallenius.

Kaupoissa ei ole seurattu, vaihtavatko asiakkaat käytetyn maskin tilalle uuden, puhtaan maskin.

Maskien käyttäjät yli 30-vuotiaita

Positiiviset kokemukset voivat johtua osittain siitä, että alueilla, joissa tautitilanne on rauhallinen, ei vielä juurikaan käytetä kasvomaskeja ruokakaupoissa.

Esimerkiksi Etelä-Karjalassa on todettu tähän mennessä kaikkiaan 28 testeillä varmistetua koronavirustartuntaa.

– Kaupassa on alkanut näkyä ihmisiä maskien kanssa, mutta vähemmistö niitä täällä käyttää, toteaa K-Supermarket IsoKristiinan kauppias Harri Mattinen.

Kauppias Harri Mattisen mukaan ikärajavalvonnan pitää toteutua, oli asiakkaalla kasvomaski tai ei. Mikko Savolainen / Yle

Lappeenrannassa kauppakeskuksessa sijaitsevassa supermarketissa ei ole juurikaan jouduttu puuttumaan asiakkaiden maskien käyttöön.

– Ainakin toistaiseksi suurin osa kasvomaskien käyttäjistä on yli kolmekymppisiä, Mattinen kertoo.

Mattinen arvioi, että henkilöllisyystodistuksia kysytään nyt aiempaa herkemmin.

– Kasvomaskin pitäminen hankaloittaa iän arviointia, joten henkkareiden kysymisen kynnys on madaltunut.

Maskikäytäntöjä enemmän kauppiasta pohdituttaa irtotuotteiden ja paistopistetuotteiden myynti.

– Vaikka tutkimusten mukaan korona ei tartu elintarvikkeista, niin silti asia mietityttää.

Tuttua toimintaa jo ennen korona-aikaa

Maskin joutuu riisumaan myös esimerkiksi Alkoissa.

– Jo ennen koronaa jos asiakas on esimerkiksi verhonnut kasvot suurilla aurinkolaseilla tai käyttänyt nenän yli olevaa huivia, häntä on pyydetty hetkellisesti poistamaan kasvoeste. Sillä tavalla tämä on tuttua toimintaa, kertoo Alkon Itä-Suomen alueen aluepäällikkö Jari Hiekkataipale.

Hiekkataipaleen mukaan Itä-Suomen alueella on tullut esiin yksittäisiä tapauksia, joissa asiakas ei ole ymmärtänyt, miksi maski pyydetään poistamaan kasvoilta.

– Maskilla on voitu myös yrittää peittää päihtymistä. Nämä ovat hankalia asiakaskohtaamisia, mutta yksittäistapauksia, Hiekkataipale toteaa.

Osuuspankeissa on käytössä pleksit, jotka erottavat palvelutilanteissa työntekijät asiakkaista. Mikko Savolainen / Yle

Kauppojen ja Alkon kassan lisäksi maskin voi joutua ottamaan kasvoiltaan myös pankeissa. Pankissa täytyy todistaa henkilöllisyys, jos haluaa esimerkiksi nostaa rahaa tai hoitaa muita henkilökohtaisia pankkiasioita.

– Tunnistamiskäytännöt perustuvat viranomaisohjeeseen. Korona ei ole sinällään muuttanut näitä ohjeita, selittää Osuuspankin pankkitoiminnan henkilöasiakkaista vastaava johtaja Sari Heinonen.

Heinosen mukaan asiakas saa pankissa vain yleistä neuvontaa, jos hän ei suostu riisumaan maskiaan ja todistamaan henkilöllisyyttään.

Heinonen ei ole kuullut henkilöllisyyden todistamiseen liittyvistä ongelmatilanteista korona-aikana.

– Osa Osuuspankeista on jo tilannut ylimääräisiä kertakäyttömaskeja, joita voidaan tarjota asiakkaille, jos he joutuvat riisumaan oman maskin pois.

