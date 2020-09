Pysäköinnin voi maksaa lähimaksulla jo monin paikoin – Vaasassa uudistus takkuaa ja kolikot piti kaivaa takaisin käyttöön

Vaasassa on asennettu pysäköintilippuautomaatteihin uutta ohjelmistoa, joka mahdollistaa pysäköntimaksun maksamisen pankkikortin lähimaksulla. Työ näytti valmistuvan kesän kynnyksellä, mutta kaikki ei sujunutkaan kuten piti.

Lähimaksuominaisuus ei ole toiminut tai se on vähintäänkin aiheuttanut käyttäjilleen harmaita hiuksia. Kaupunki on käynyt lippuautomaatteja läpi kesän aikana ja pitänyt jatkuvaa yhteyttä ohjelmiston toimittajaan.

– Lähimaksu toimii osassa automaatteja, mutta joissakin on edelleen ongelmia. Automaatit esimerkiksi pyytävät herkästi käyttäjää toistamaan toiminnon. Silloin näytöllä lukee "try again", eli yritä uudelleen, kertoo liikennesuunnittelupäällikkö Pertti Hällilä Vaasan kaupungin kuntatekniikasta.

Hällilän mukaan automaatti lopulta antaa lipukkeen, kunhan toimintoa jaksaa toistaa automaatin sitä vaatiessa.

– Pitää noudattaa ohjeita, jotka näkyvät automaatin ruudulla. Se voi olla hidasta välillä.

Moni haluaa maksaa kolikoilla

Asiakkaiden kärsivällisyys on kuitenkin monesti loppunut kesken. Kaupungille on satanut automaateista paljon palautetta ja sitä saavat kuunnella myös pysäköinninvalvojat.

Lähimaksuun liittyvän palautteen lisäksi mittareihin on haluttu takaisin mahdollisuus maksaa käteisellä.

– Moni haluaa maksaa kolikoilla ja nyt me sitten otamme kolikkomaksun takaisin käyttöön, Hällilä sanoo.

Kolikkomaksu poistettiin (siirryt toiseen palveluun) aiemmin niin sanotun ykkösvyöhykkeen automaateista eli niistä, jotka ovat lähimpänä ydinkeskustaa. Kaikissa automaateissa on edelleen mahdollisuus maksaa manuaalisesti pankkikortilla ja mobiilisovellus Easyparkilla.

– Suosittelen Easyparkin käyttöä, jos koronan takia haluaa välttää kosketuspintoja, Hällilä toteaa.

Lähimaksu tulee vain osaan automaateista

Lähimaksuominaisuus on pitänyt lisätä automaatteihin EU-asetuksen vuoksi. Vaasassa projekti on laahannut.

– Tulemme tässä ihan viimeisten joukossa. Esimerkiksi Seinäjoella ja Kokkolassa asia on jo kunnossa.

Vaasan kaupungilla on kaikkiaan 51 pysäköintilippuautomaattia neljällä vyöhykkeellä. Kaikki ovat kaupungin keskustassa. Lähimaksuominaisuus on tilattu 36 automaattiin.

– Kaikkiin ei ole voitu tilata, se on kustannuskysymys. Kyse on kymmenistä tuhansista euroista.

Vaasan kaupunki yrittää saada etälukuongelmaa korjattua päivittämällä ohjelmistoa yhdessä sitä myyvän tahon kanssa. Lähimaksun toimimattomuus ei Hällilän mukaan kelpaa syyksi jättää parkkimaksu maksamatta.

– Maksutapoja on monia ja jos automaatti sanoo, että "try again", niin sitten on vain yritettävä uudestaan. Kyllä se lipuke sieltä lopulta tulee.

