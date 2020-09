Katso video Liipolan tunnelista: tutka huomaa, jos auto pysähtyy, ja ilmoittaa siitä heti Tampereelle

Valtatie 12 Eteläisen kehätien rakentaminen etenee Lahdessa, ja tiehen kuuluva kilometrin mittainen Liipolan tunneli on lähes valmis. Tunnelissa on paljon turvallisuutta parantavaa tekniikkaa, joista osaa ei muualla Suomen tunneleissa ole käytetty.

Tunneliin ajava voi huomata kaistaopasteet ja kattoon ripustetut tuulettimilta näyttävät savunpoistopuhaltimet. Myös lähes neljäsataa valaisinta voidaan laskea osaksi turvallisuustekniikkaa.

Liipolan tunneli on ensimmäinen suomalainen tunneli, jossa on otettu käyttöön tutkat, jotka havaitsevat autoilijat. Caverion Suomen asennuspäällikkö Matti Poutanen kertoo, että he hankkivat mahdollisimman pienen auton testakseen, kuinka hyvin laitteet huomaavat tunnelissa kulkevan menopelin. Pienikään auto ei jäänyt testeissä huomaamatta.

Muissa Suomen tunneleissa valvonnassa käytetään kameroita, joiden ongelmana on ollut sää: esimerkiksi sulamisvesi on saattanut aiheuttaa turhia hälylytyksiä. Silloin vaarana on, että oikea hälytys häviää väärien joukkoon.

Kamerat, tutkat ja anturit lähettävät tietoa Tampereen tieliikennekeskukseen, jossa tavallisuudesta poikkeavat tilanteet aiheuttavat hälyytyksen.

Kehätie ja Liipolan tunneli on tarkoitus ottaa käyttöön joulukuun aikana. Tarkkaa päivämäärää ei ole päätetty, sillä siinäkin on haluttu ottaa turvallisuus huomioon.

– Jos on huono sää, emme halua ohjata autoilijoita uudelle reitille. Tärkeintä tässäkin on turvallisuus.