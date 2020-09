Cindy auttaa matikassa, kuuntelee lukemista ja tuntee kaikki 273 koulunsa oppilasta – eläinavusteisen opetuksen ohjeistus valmistui

Havannankoirat Cindy ja Kira ovat koulukoiria. Cindy on jo koulutuksensa käynyt, Kiralla on käynnissä harjoitteluvaihe. Videolla koirien emäntä Renja Hakala kertoo koulukoirakoulutuksesta.

Mustasaarelaiskodissa käy iloinen vilinä, kun havannankoirat Cindy ja Kira valmistautuvat työpäiväänsä.

Koirakaksikko työskentelee koulukoirina ruotsinkielisessä Norra Korsholms skolassa, Karperössä Pohjanmaalla.

Cindy on jo valmis koulukoira, Kira opettelee koulukoiraksi.

– Ne huomaavat aina, kun pakkaan heidän tarvikereppuaan. Ne innostuvat siitä ja ovat heti lähdössä koululle. Cindy ja Kira rakastavat työtään ja nauttivat saadessaan tehdä töitä lasten kanssa, kertoo koirien omistaja, luokanopettaja ja koulunkäyntiavustaja Renja Hakala.

Ohjeistus toimijoille valmistui

Koira-avusteinen toiminta on yleistyy vähitellen.

Koulukoirat esimerkiksi auttavat lapsia oppimaan motivoimalla ja aktivoimalla heitä – koulutehtäviä kun on kivampaa tehdä yhdessä koiran kanssa.

Koulukoira-avusteisesti työskennellään paljon muun muassa erityistarpeisten lasten kanssa.

Toiminnan yleistyessä syntyi tarve sitä ohjaavista pelisäännöistä, joita on mietitty opetushallituksen vetämässä työryhmässä.

Työryhmässä ovat olleet mukana Kennelliitto, Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry sekä Allergia ja Astmaliitto.

Luonnos koulukoiratoiminnan ohjeistuksesta on nyt valmistunut.

Työryhmän puheenjohtaja, opetusneuvos Riia Palmqvist Opetushallituksesta korostaa, ettei kyse ole suosituksesta vaan siitä, että halutaan tarjota välineitä mietittäessä eläinavusteista toimintaa.

– Lähdimme kentän toimijoiden toiveesta pohtimaan näkökulmia, jotka voivat toimia oppilaitosten johdon päätöksenteon tukena, kun he pohtivat kysymystä soveltuvatko koirat tai muut eläimet heidän oppilaitoksensa eläinavusteisen opetuksen työvälineiksi, Palmqvist sanoo.

Mustasaarelaisen alakoulun oppilaat ovat saaneet kaksi havannankoiraa oppimisen avuksi. Katso tästä Yle Uutisten juttu koulukoirien Cindyn ja Kiran sekä niiden emännän Renja Hakalan arjesta.

Koulukoiran kanssa on kivempaa tehdä vaikka vaikeita matematiikan tehtäviä

Koulukoira on hyvä kuuntelija lukemaan opettelevalle.

Matematiikan tunnillakin koulukoirasta voi olla iloa ja apua.

Koira voi esimerkiksi pyörittää noppaa ja arpoa tehtävien järjestystä tai vaikka noutaa oppilaalle laskettavia tehtäviä.

Lisäksi koira voi auttaa oppilasta ymmärtämään tehtävää käytännössä eli lapsi ja koira tekevät yhdessä numeroitua jumppasarjaa tai agilityä, ja sen avulla oppilaalle selviää se matematiikan tehtävä, joka tuntuu vaikealta.

Matematiikan tehtäviä voi tehdä myös "onnenpyörän" avulla. Tällöin koulukoira pyöräyttää onnenpyörää, sieltä tulee numerot tehtävään – ja niin edelleen.

Tapoja on niin paljon kuin mihin mielikuvitus riittää.

Lue seuraavaksi:

Koiranpentu Ruuti on harjoitellut kouluapulaiseksi ekaluokkalaisten kanssa – kasvatuskoira auttaa oppimisessa ja ne yleistyvät kouluissa

Paniikkikohtaus helpotti Woiton seurassa – koulukoira auttaa opiskelijoita aina, kun stressaa ja ahdistaa

Matematiikan opetuksessa käytetään paljon erilaisia työvälineitä. Jarkko Heikkinen/Yle

Cindy-koira tuntee kaikki 273 oppilasta

Koulukoiraksi sopii mikä tahansa koira, rodulla ei ole väliä. Koira voi olla iso tai pieni, karvainen tai vähemmän karvainen. Tärkeintä on kyky työskennellä koululla.

– Tärkeintä on, että koira tykkää lapsista ja nauttii saadessaan työskennellä heidän kanssaan, sanoo pienikokoisten Cindyn ja Kiran emäntä Renja Hakala.

Cindy on kuusivuotias ja työskennellyt koulukoirana jo kolme vuotta. Sen koulutus koulukoiraksi on kestänyt yhteensä puolitoista vuotta.

Cindyn työpäivän rutiineihin kuuluu käydä tervehtimässä kaikki alakoulun 273 oppilasta. Hakalan mukaan Cindy tuntee ja muistaa heidät kaikki.

– On uskomatonta, miten Cindy muistaa ketä on jo tervehditty ja ketä ei, Hakala kertoo.

Harjoittelujakso koululla

Renja Hakala kertoo kiinnostuneensa koulukoirakoulutuksesta heti siitä kuullessan.

– Tykkään koirista ja tykkään lapsista, niin innoistuin heti lähtemään mukaan kokeilemaan. ja näin löytyi vähän erilaisia ja uusia opetustapoja, kertoo luokanopettajan koulutuksen saanut Hakala. Tällä hetkellä Hakalan tehtävänimikkeensä koululla on koulunkäynninavustaja.

Koulukoiran koulutukseen kuuluu ensin peruskoulutus ja sen jälkeen koira-avusteinen opetus -koulutus.

– Kouluavusteinen koulutus sisältää paljon harjoittelua kouluympäristössä, sosiaaliharjoittelua. Tärkeää on sen lapsiosuus. Koulutuksen aikana tehdään paljon tehtäviä lasten kanssa ja opitaan tekemään töitä heidän välillä vähän kovemmissakin otteissaan, Renja Hakala naurahtaa.

2-vuotiaalla Kiralla on tähän mennessä takanaan koulutus koira-avusteiseen toimintaan. Se on nyt koululla koulukoiraharjoittelijana. Toiveena ja aikomuksena on, että se saisi tehtyä koulukoira näytön tämän syyslukukauden aikana.

– Kira on nyt työharjoittelussaja. Kiran kanssa tehdään paljon lukukoiratehtäviä ja se on myös välitunneillä mukana, että tutustuu moneen eri oppilaaseen.

Kira on 2-vuotias havannankoira, joka opettelee koulukoiraksi. Jarkko Heikkinen/Yle

Oppilaan etu edellä

Opetushallituksen ja yhteistyötahojen työryhmän luoma ohjeistus koulukoiratoimintaa harkitseville sisältää näkökulmia niin oppilaan, oppilaitoksen kuin koiran tai muun eläimenkin hyvinvointiin

Riia Palmqvistin mukaan lähtökohta on aina se, että oppilaan etu ei vaarannu toimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa.

– Tärkein seikka eläinavusteista opetusta pohdittaessa on työryhmän mukaan se, että oppilaan etu on tärkein. Jos taataan, ettei se vaarannu, oppilaitos voi harkita eläinavusteista opetusta.

Lisäksi on tietysti muistettava koiran tai muun eläimen hyvinvointi. Lepotauot, ulkoilu ja muut koiran hyvinvointiin liittyvät seikat on huomioitava.

– Koiran tai muun eläimen pitää olla kyseiseen toimintaan soveltuvuustestattu oppilaiden iän mukaan. Oppilaiden allergiat ja astmat on huomioitava, samoin kuin oppilaan vakaumus ja kulttuuriset seikat. Myös vakuutukset on oltava kunnossa, Palmqvist luettelee.

Päätöksen eläinavusteisen toiminnan järjestämisestä tekee oppilaitoksen johto, käytännössä yleensä rehtori.

Koulukoirat tarvitsevat lepohetketkiä, jotta ne taas jaksavat tehdä töitä. Jarkko Heikkinen/Yle

Lepohetki ihan rauhassa

Mustasaaressa Norra Korsholmin koulussa toiminta on järjestetty pelisääntöjen mukaan.

Cindy ja Kira silminnähden pitävät työstään ja tekevät sitä innostuneina. Koirat keskittyvät työhönsä koko oppitunnin ajan oppilaiden ja opetettavien aineiden vaihtuessa.

Matematiikan tehtäviä tehdään innolla ja lukutehtävissä molemmat osaavat rauhoittua oppilaan syliin kuuntelemaan lukemista.

Lepohetkelle ne pääsevät omaan tilaansa rauhoittumaan. Kun koirat lepäävät isossa kangashäkissä, ne saavat olla täysin rauhassa, kenenkään häiritsemättä.

– Täytyy aina muistaa antaa heille paljon lepoa. Tällä hetkellä Cindy ja Kira ovat koululla töissä kerran viikossa ja Cindy joskus kaksi kertaa viikossa. Se on sopiva määrä, näin ne tykkäävät lähteä aina töihin, toteaa Renja Hakala.

Lue seuraavaksi:

"Se voi auttaa, jos keskittyminen ei meinaa pysyä" – Koulukoira Vinski on vakuuttanut oppilaat ja opettajat

Koulukoira rauhoittaa erityisoppilaan 30 sekunnissa – katso video Topi-koiran työskentelystä

80-kiloinen Kyösti-koira työskentelee espoolaisella yläasteella ja saa oppilaat kaipaamaan kouluun jopa viikonloppuisin

Aiheesta voi keskustella 14.9.2020 kello 23.00 asti