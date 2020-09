Oletko sinä rämpinyt syksyllä rastien perässä? Suunnistus ei ole enää pakollista koululiikunnassa, mutta tässä pikkukunnassa päätettiin tehdä asiat toisin

Kaksi Vihdin yhteiskoulun ysiluokkaa parveilee koulunsa pihalla.

Liikunnanopettaja Päivi Korpimäki varmistelee, että kaikilla oppilailla on mobiilisuunnistus- eli MOBO-sovellus puhelimessaan. Tarjolla on myös paperikarttoja.

– Pitääkö rastit mennä numerojärjestyksessä? Valtteri Heikkinen kysyy.

– Ei, voitte mennä miten haluatte, Korpimäki opastaa.

Oppilaat hajaantuvat pihasta pienissä porukoissa kuka minnekin.

Vihdin kunnan kaikkien koulujen lähialueista on tehty suunnistuskartat, ja MOBO-suunnistusratojakin löytyy kunnan alueelta jo neljä. Viimeisimpänä niistä valmistui Vihdin kirkonkylän rata tänä syksynä.

Itsestäänselvää tämä ei ole, sillä suunnistusopetuksen laatu ja määrä vaihtelevat kunta- ja jopa koulukohtaisesti.

Suunnistaminen voi jäädä väliin säästösyistä

Valtakunnallisessa liikunnan opetussuunnitelmassa ei ole enää nykyään nimetty lajin tarkkuudella muuta koululiikuntaa kuin uinti- ja vesipelastustaidot.

– Valtakunnallisen liikunnan opetussuunnitelman perusteita voisi verrata pelikentän rajoihin. Perusteet määrittelevät raamit, mutta tarkempi opetuksen sisältö luodaan paikkakuntien resurssien ja olosuhteiden mukaan, Opetushallituksen opetusneuvos Matti Pietilä luonnehtii.

MOBO-rasti näyttää tältä. Rasti "leimataan" mobiilisovellukseen oman puhelimen kameralla. Tarjolla on myös paperikarttoja. Paula Tiainen / Yle

Esimerkiksi Helsingin kantakaupungin kouluista ei välttämättä ehdi luonnon helmaan liikuntatuntien puitteissa. Lisäksi monissa kunnissa on leikattu kuljetusmäärärahoja, joten suunnistaminen voi jäädä väliin myös säästösyistä.

– Tarkkaa tilastoa ei ole, mutta vaihtelua on paljon ja varmasti suunnistuksen opetukseen vaikuttaa esimerkiksi koulun sijainti ja saatavissa olevat kartat, Suunnistusliiton nuorisopäällikkö Timo Saarinen pohtii.

Lisäksi suunnistustunnin järjestäminen on perinteisiä pallopelejä vaivalloisempaa, eikä opettajien luotto omiin taitoihin välttämättä riitä metsäretken toteuttamiseen. Saarinen kuitenkin muistuttaa, että jopa kilpasuunnistusta harrastetaan nykyään kaupunkiolosuhteissa.

– Edelleen törmää liian usein siihen, että kouluissa mennään lokakuussa märkään metsään, ja silloin se kokemus voi olla lapselle hyvinkin negatiivinen. Eli mukavat olosuhteet ja riittävän helppo suunnistustehtävä, josta tulee onnistumisen elämyksiä, sitä toivoisin koulujen suunnistusopetukselta, Saarinen tiivistää.

Vihdin yhteiskoulun liikunnanopettaja Päivi Korpimäki iloitsee koulun lähellä kulkevasta MOBO-radasta. Koulun vieressä on myös upouusi liikuntahalli ja vielä rakenteilla tekonurmikenttä sekä skeittiparkki. Paula Tiainen / Yle

Paikallisten olosuhteiden lisäksi liikunnanopettajien on huomioitava oppilaidensa turvallisuus. Suunnistus on yksi niistä lajeista, joita harrastaessa oppilaat eivät ole koko ajan opettajan valvonnassa.

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajien yhdistyksen LIITO:n puheenjohtajan Kasper Salinin mukaan eri lajien turvallisuus puhuttaa opettajia aika ajoin.

Vastuu oppilaista painaa ja opetusryhmät ovat entistä isompia.

– Opettajille tilanne on haastava, kun yrittää varautua kaikkeen, vaikka kaikkeen ei voi varautua. Opettajista on ehkä tullut myös entistä varovaisempia, Salin pohtii.

Harrastuksena suunnistus ja luontoliikunta kuitenkin kasvattavat suosiotaan.

Sekä vihtiläisen suunnistusseuran Rasti-Vihdin että Suunnistusliiton mukaan omatoimirasteilla käy yhä enemmän uusia ihmisiä. Rasti-Vihdin lasten suunnistuskurssillekin on tänä syksynä ilmoittautunut parikymmentä osallistujaa.

Suunnistusliiton nuorisopäällikkö Timo Saarinen pitää uusia mobiilisuunnistusratoja hyvänä lisänä koulujen suunnistuksen opetukseen ja ylipäätään kuntien tarjoamaan lähiliikuntaan. Laji on sama, vaikka karttaa ja kompassia ei tarvita, koska ne ovat mukana puhelimessa. Lisäksi radat ovat kaikkien kuntalaisten vapaassa käytössä ympäri vuorokauden.

Ratoja on tähän mennessä rakennettu Suomeen noin 250. Niistä pohjoisin on Kiilopäällä, mutta suurin osa eteläisessä Suomessa.

Lähestyvä ruokavälitunti vauhdittaa rastien löytymistä

Mobiilisuunnistuksessa etsitään kiintorasteja QR-koodeineen ja rastit "leimataan" omaan älypuhelimeen ladattuun virolaissovellukseen kameralla.

Valtteri Heikkinen kuvaa kännykällään MOBO-rastia Vihdin kirkkoa ympäröivän aidan kupeessa. Matias Degerman ja Leevi Aho tutkivat kartasta seuraavan sijaintia. Rastit ovat löytyneet tähän mennessä helposti, ja uusi mobiilisuunnistusrata kerää pojilta kiitosta.

Vihdin yhteiskoulun ysit Leevi Aho, Matias Degerman ja Valtteri Heikkinen löysivät kotikylän rastit helposti. Paula Tiainen / Yle

– Tämä on ihan hauskaa, saa vähän vaihtelua suunnistukseen. Aikaisemmin meidän suunnistustunneilla on pitänyt tehdä rasteilla joku tehtävä ja sekin on ollut kivaa, Leevi Aho muistelee.

Vihdin yhteiskoulussa suunnistetaan joka syksy.

Matias Degerman toivoisi koulun liikuntatunneille amerikkalaista jalkapalloa, ja kaikki pojat tuntuvat jo odottavan koulun viereen pian valmistuvaa tekonurmikenttää ja skeittiparkkia.

Mutta ensin on etsittävä loput 11 rastia. Pojat aikovat selvitä niistä puolessa tunnissa: heillä on jo kiire syömään.

Millaisia kokemuksia sinulla on suunnistuksesta? Oletko kokeillut mobiilisuunnistusta tai urbaania kaupunkisuunnistusta?

Voit keskustella aiheesta lauantaihin 12. syyskuuta kello 23:een saakka.

Lue myös:

Omatoimisuunnistaja printtaa kartan ja lähtee luontoon, kun sää on sopiva – Suunnistusliitto: "Olemme löytäneet uuden tuottavan lajin"

Suunnistus menee koulussa liian herkästi metsään – lajiin voisi tutustua älykännykällä asfalttiviidakossa

Älä eksy - nämä välineet auttavat löytämään perille maastossa

Maailman parhaat kertovat noloista hetkistä, joita häpeävät – myös huippusuunnistajat eksyvät metsään, eikä Kangasala-Jukola alkanut kovin mairittelevasti suomalaisselostajillakaan