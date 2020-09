Ilmastonmuutos voi edistää allergisoivan marunatuoksukin leviämistä – Turun yliopisto kerää kasvihavaintoja

Turun yliopiston siitepölytiedotus kaipaa edelleen yleisöhavaintoja vieraskasvilaji marunatuoksukista. Tietojen keruu alkoi viime kesänä. Tavoitteena on saada kattavampi käsitys kasvin levinneisyydestä.

Marunatuoksukki on pujonsukuinen Pohjois-Amerikasta kotoisin oleva vahvasti allergisoiva kasvi. Helpoimmin tuoksukki on tunnistettavissa alkusyksyllä, kun se kukkii. Kasvia tapaa yleisimmin lintujenruokintapaikkojen läheltä, pihoilta tai joutomailta.

Marunatuoksukki ei pysty lisääntymään Suomessa lyhyiden kesien takia, mutta sitä tavataan täällä vuosittain joitakin kymmeniä yksilöitä.

– Ilmastonmuutoksen myötä on kuitenkin mahdollista, että tuoksukki ehtisi meilläkin tuottaa kypsiä siemeniä. Se on luokiteltu tarkkailtavaksi lajiksi, joten sen esiintymistä on tärkeää seurata. Silloin torjuntatoimet voidaan tarvittaessa aloittaa heti kun huomataan, että se pystyy lisääntymään, kertoo projektitutkija Maria Louna-Korteniemi Turun yliopiston tiedotteessa.

Havainnot marunatuoksukista voi ilmoittaa Turun yliopiston siitepölytiedotukseen. Ilmoituksessa tulee kertoa löytöpaikka, kuten katuosoite ja sanalliset tiedot tai GPS-koordinaatit, kasvien lukumäärä sekä löytäjän yhteystiedot lisätietojen kysymiseksi.

Lajinmäärityksen varmistamiseksi ilmoitukseen on hyvä liittää mukaan kuva, mikäli se vain on mahdollista.

Havainnot voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen siitepolytiedotus@utu.fi (siirryt toiseen palveluun) ja puhelimitse numeroon 050 345 2398.