Metsäteollisuuden johto vakuuttaa luottamustaan pääministeri Mariniin – "Meidän pitää olla valmiita kuuntelemaan kannanottoja monelta suunnalta"

Metsäteollisuus ry:n johto vakuuttaa, että luottamus valtiovaltaan on jäljellä kiivaan Kaipola-keskustelun jälkeenkin. Asiaa kommentoivat Ylelle Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Hämälä jatoimitusjohtaja Timo Jaatinen sen jälkeen kun he tapasivat pääministeri Sanna Marinin (sd.) keskiviikkona aamupäivällä.

– Sanoisin, että hyvähenkinen keskustelu osoitti, ettei meillä luottamuspulaa ole. Uskon, että valtionjohdon käsitys toimialan asioista on hyvällä tasolla, ja meidän täytyy löytää ne yhteiset kehitysagendat, joiden eteen voimme molemmat tehdä töitä, Ilkka Hämälä sanoi.

Hämälä otti kantaa myös pääministeri Marinin kommentteihin Kaipolan tehtaan sulkemisesta Yle TV1:n Ykkösaamussa.

– Metsäteollisuus on Suomessa yhteiskunnallinen ja tärkeä asia, ja tässä on eri toimijoilla mielipiteitä ja kannanottoja. Minusta on aivan selvää kaikille osapuolille, että yritysjohto tekee yrityksiä koskevat tämänkaltaiset päätökset, mutta meidän pitää olla luonnollisesti valmiita kannanottoja ja mielipiteitä kuuntelemaan toimijoilta monelta suunnalta, totesi Hämälä, joka on myös Metsä Groupin pääjohtaja.

"Pohjimmiltaan kysymys on aina kilpailukyvystä"

Myös toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoi, että keskustelu oli hyvä ja metsäteollisuuden ja Suomen valtiovallan yhteys on aina ollut tiivis.

– Näin on tulevaisuudessakin. Tässä on kuitenkin pohjimmiltaan kysymys aina kilpailukyvystä ja siitä, kuinka sitä parannetaan. Yhteiskunnassa on erilaisia intressejä, ja niitä pitää valtiovallan kyetä sovittamaan yhteen ja löytämään sellaisia ratkaisuja, joilla eri toimialat voivat Suomessa kehittyä.

Valtioneuvostolähteet kertoivat Ylelle etukäteen, ettei osapuolien tapaamisessa ollut kyse kriisipalaverista. Samaa sanoivat Hämälä ja Jaatinen, joiden mukaan keskustelu kulki muun muassa pitkän ajan näkymissä, metsäteollisuuden ilmastokartassa, tulevasta budjettiriihessä ja EU:n kehitysvälineessä.

– Keskeinen viestimme oli se, että pystymme kehittämään metsäteollisuutta Suomen yhteiskunnan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan, Hämälä totesi.

