Opetusministeri Li Andersson on raskaana

View this post on Instagram

Iloisia uutisia⁣⁣ ⁣⁣ Omaa elämää ei voi suunnitella liian tarkkaan, sen olen oppinut jo kauan sitten. Politiikasta olen oppinut sen, ettei kannata jäädä odottamaan mahdollisesti myöhemmin avautuvia mahdollisuuksia tai sopivia hetkiä, vaan mahdollisuuksiin on tartuttava silloin kun ne tulevat eteen.⁣⁣ ⁣⁣ Nyt minulle aukeaa mahdollisuus aivan uuden elämänvaiheen aloittamiseen. Jos kaikki menee hyvin, syntyy minulle ja puolisolleni Juhalle lapsi uudenvuoden tienoilla. Se on henkilökohtaisesti niin suuri ilon ja onnellisuuden aihe, että sille on vaikeaa löytää sopivia sanoja. ⁣⁣ ⁣⁣ Olen tällä hetkellä unelmatyössäni opetusministerinä, mutta politiikka ei voi myöskään tarkoittaa sitä, että henkilökohtaiset unelmat voisi tai pitäisi sivuuttaa. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen ei ole vielä nykypäivänäkään helppoa, ja ajattelen, että nämäkin lasikatot rikkoutuvat vain rikkomalla niitä.⁣⁣ ⁣⁣ Lapsen saaminen ei myöskään tarkoita, että olisin katoamassa minnekään. Aion jatkaa työtäni normaalisti joululomiin asti, tietenkin edellyttäen että oma ja lapsen terveys sen sallii. Monet miehet, kuten Antti Kaikkonen, Antti Häkkänen ja Paavo Arhinmäki ovat tulleet vanhemmiksi ministeriytensä aikana. Ministerin tehtävien hoitaminen äitinä on kuitenkin käytännössä mahdottomuus heti lapsen synnyttämisen jälkeen ja siksi minun tilalleni valitaan toinen henkilö hoitamaan opetusministerin tehtäviä ensi kevään ajaksi. ⁣⁣ ⁣⁣ Vasemmistoliiton sääntöjen mukaisesti puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokous valitsee minulle tuuraajaan. Vasemmistoliiton puoluehallitus päättää esityksestään yhteiskokoukselle kokouksessaan 6.9. ⁣⁣ ⁣⁣ Perhevapaalla ollessani aion hoitaa puolueen puheenjohtajuuteen liittyvät tehtävät ja kevään kuntavaalien mediaesiintymiset, hyödyntäen luonnollisesti puolueen muuta puheenjohtajistoa aina kun tarvetta on. ⁣⁣ ⁣⁣ Olen valtavan onnellinen ja iloinen tästä lahjasta, ja haluan omalla esimerkilläni osoittaa, että naisten ei ole pakko valita omien lasten tai oman poliittisen uran välillä. Saa unelmoida, ja omia unelmiaan saa tavoitella.