Hjallis Harkimo mainosti sähköpyörää ja juoksumattoa – kummeksuu asiasta esitettyjä kysymyksiä: "En ole saanut ilmaiseksi mitään keneltäkään"

Nyt-liikkeen puheenjohtaja on tehnyt yritysyhteistyötä samaan aikaan kun puolue vaatii muilta puolueilta avoimuutta.

Nyt-liikkeen puheenjohtaja ja kansanedustaja Hjallis Harkimo ei näe ongelmaa siinä, että hän on kansanedustajana mainostanut tamperelaiselta kuntoiluliikkeeltä saatuja kuntoiluvälineitä.

– Kyllä siinä on ongelma, jos saisin siitä rahallista hyötyä, mutta en ole saanut näistä mitään rahallista hyötyä, Harkimo sanoo.

– En ole saanut mitään ilmaiseksi keneltäkään enkä edes ota ilmaiseksi keneltäkään mitään.

Poliitikkojen kaupalliset yhteistyöt ovat puhuttaneet siitä lähtien, kun vihreiden varapuheenjohtaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu Fatim Diarra kertoi pyytäneensä pyörävalmistaja Helkamalta sähköpyörää ja tarjoavansa yhtiölle vastineeksi näkyvyyttä some-kanavissaan.

Harkimo mainosti Iltalehden julkaisemassa mainoksessa (siirryt toiseen palveluun) Kuntokauppa.fi-liikkeeltä saatua sähköpyörää. Lisäksi hän mainosti Lapin Kansan julkaisemassa mainoksessa (siirryt toiseen palveluun) samalta liikkeeltä saatua juoksumattoa. Kaupalliset yhteistyöt oli merkattu artikkelimuotoon kirjoitettuihin mainoksiin.

Pyörämainokseen on kirjoitettu esimerkiksi, että "Hjallis kannustaa suomalaisia liikkumaan ja kokeilemaan sähköpyörää". Samasta mainoksesta löytyy linkki yrityksen sivulle, josta sähköpyörän voi ostaa.

Harkimo kertoo kuitenkin saaneensa pyörän ja juoksumaton lainaan ja testikäyttöön. Harkimon omien sanojen mukaan ne olivat testikäytössä noin kuukauden.

– Kenelle minun pitäisi kertoa siitä, että saan testata pyörää? Harkimo kummeksuu.

Testaamisen ohella Harkimo on kuitenkin selvästi myös mainostanut kyseisiä tuotteita.

"Liike Nytillä ei ole minkäänlaisia siteitä mihinkään"

Nyt-liike julkaisi maanantaina sivuillaan tiedotteen (siirryt toiseen palveluun), jossa puolue otti kantaa poliitikkojen kaupallista yhteistyötä koskevaan keskusteluun.

Tiedotteessa ihmeteltiin muun muassa sitä, miksi "vihreiden varapuheenjohtajien tai muiden poliitiikkojen työ vaikuttajaviestinnässä ei herätä enempää keskustelua ja kysymyksiä moraalista".

– Nyt yritysyhteistyö ja sitä kautta ehkä syntyvä kiitollisuudenvelkakin ovat mahdollisia muillekin kuin yrittäjille – entistä enemmän myös poliitikoille, tiedotteessa todetaan.

Harkimo julkaisi myös omalla Youtube-kanavallaan videon (siirryt toiseen palveluun), joka käsitteli puolueiden ja poliitikkojen sidonnaisuuksia.

– Liike Nytillä ei ole minkäänlaisia siteitä mihinkään, Harkimo sanoo videolla.

Silti Harkimo tuntuu itse kummeksuvan hänelle esitettyjä kysymyksiä liittyen hänen tekemäänsä kaupalliseen yhteistyöhön.

Puolueen tiedotteessa poliitikoilta vaadittiin myös "radikaalia avoimuutta niin poliitikkojen yrityssuhteissa kuin puolueiden toiminnassa ja päätöksenteossa".

Mitä "radikaalilla avoimuudella" tarkoitetaan, nyt-liikkeen puoluesihteeri Juhani Klemetti?

– Tarkoitamme sillä sitä, että puolueessa mukana olevilla täytyisi olla tietyt sidonnaisuusilmoitukset. Heidän täytyisi kertoa myös kaikesta yhteistyöstä ja siitä, millaisessa kaupallisessa toiminnassa nämä henkilöt ovat mukana, Klemetti sanoo.

Toteutuuko radikaali avoimuus puolueenne kansanedustajan Hjallis Harkimon Kuntokauppa.fi:n kanssa tekemässä kaupallisessa yhteistyössä?

– Toteutuu minun mielestäni. Siinä on avoimesti sanottu, että kyse on kaupallisesta yhteistyöstä.

Pitäisikö tästä mainita myös jossain muualla?

– No minusta olisi hyvä, että meidän puolueen johtohenkilöillä olisi ilmoitukset siitä, millaista kaupallista yhteistyötä he tekevät ja millaisessa liiketoiminnassa he ovat mukana, kun vaadimme tätä muiltakin puolueilta, Klemetti sanoo.

– Sidonnaisuusasioiden tulisi olla julkisia.

Onko nyt-liikkeellä vielä mitään konkreettista ehdotusta, miten sidonnaisuuksia voitaisiin tuoda paremmin esiin?

– Tällä hetkellä ei ole. Meidän pitää puoluehallituksessa miettiä tämä asia.

