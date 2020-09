Jos Lapin matkailun talvisesonki sakkaa, se voi tarkoittaa nuorten massatyöttömyyttä – Ida Aatsinki: "Kyllä tulevaisuus pelottaa"

Matkailualalla työskentelevä Ida Aatsinki toivoo, että ratkaisuja alan toimintaedellytysten suhteen tehtäisiin nopeasti. – Kyllä me tarvitaan vastauksia voiko tällä elää vai pitääkö keksiä muita ratkaisuja, Aatsinki sanoo.

Matkailualalla työskentelevä Ida Aatsinki toivoo, että ratkaisuja alan toimintaedellytysten suhteen tehtäisiin nopeasti. – Kyllä me tarvitaan vastauksia voiko tällä elää vai pitääkö keksiä muita ratkaisuja, Aatsinki sanoo.

Lapin matkailua uhkaava kriisi koettelee erityisesti sesonkityöläisiä, joista monet ovat nuoria. Ala työllistää parhaana sesonkiaikana arviosta riippuen 8000–10000 ihmistä. Jos ulkomaalaiset turistit eivät pääse tulevana talvena tulemaan, jää moni näistä työpaikoista syntymättä.

Pahinta matkailualan tilanteessa on se, että kukaan ei juuri nyt tunnu tietävän mitä tuleva talvi tuo tullessaan, sanoo Lapland Safaris Oy:llä tuotannon työnjohtajana työskennellyt Ida Aatsinki. Tällä hetkellä hän on työttömänä ja odottelee tietoa siitä, onko ensi talvena töitä vai ei.

– Tilanne on tosi epävarma tällä hetkellä ja sehän on tosi ahdistava monelle työntekijälle. Tämä tilanne ei ole työntekijän kädessä, mutta ei se ole myöskään yrityksen käsissä, joten on tosi vaikea lähteä tekemään arvailuja miltä se näyttää.

Aatsingin työnantaja ilmoitti vastikään aloittavansa yt-neuvottelut, joiden vaikutukset ulottuvat jopa pariin tuhanteen työntekijään vakituiset ja määräaikaiset sesonkityöntekijät mukaan luettuna.

Lapin TE-toimiston mukaan heinäkuussa työttömyys on kasvanut nopeimmin 25–39 -vuotiaiden ikäluokassa.

Viranomaisen arvion mukaan Lapin kausityöntekijöistä tähän noin kolmikymppisten ikäluokkaan voisi kuulua jopa kaksi kolmasosaa. Sesonkina heitä tulee tavallisesti paljon myös maakunnan ulkopuolelta.

Sesonkityö tuo nuorille tienestiä

Matkailualan työt ovat olleet muun muassa monille opiskelijoille tärkeä tulonlähde. Rovaniemeläinen Henna Holappa on tehnyt asiakaspalvelutyötä Joulupukin pajakylässä neljä vuotta osa-aikaisesti ja kokoaikaisena.

– Sillä on ollut älyttömän paljon vaikutusta ja siksi tämä talven tilanne on erityisen huolestuttava itseni ja myös tonttukavereitteni puolesta, Henna Holappa harmittelee.

Henna Holapan mukaan tietoa tulevan talven töistä ei vielä ole tullut, mutta sen verran on selvää, ettei töitä ole yhtä monelle kuin aiempina talvina. Pekka Viinikka / Yle

Rovaniemellä asuva Ida Aatsinki on myös huolissaan taloudestaan.

– Lapissa vuokrataso on aivan järkyttävän kova. Asun yksin ja oma toimeentulo kattaa kyllä sen, jos töitä vain on. Mutta tällä hetkellä on niin epävarmaa, että kyllä tulevaisuus pelottaa, Aatsinki myöntää.

Matkailualan yrityksiin tehdyn kyselyn perusteella jopa yli puolta Lapin matkailuyrityksistä uhkaa lähikuukausina toiminnan pysähtyminen ilman ulkomaalaisia turisteja.

Lapin TE-toimistossa ennakoidaan, että tuolloin voitaisiin puhua nuorten ikäluokissa jo massatyöttömyydestä.

Juuri nyt matkailuala koko maassa odottaa päätöksiä siitä, voidaanko – ja millä ehdoilla – ulkomaisia matkailijoita päästää Suomeen, jotta alalla ei olisi edessä konkurssiaalto.

Ida Aatsinki toivoo, että päätöksiä ei lykättäisi niin pitkälle, että on jo myöhäistä.

– Matkailu on tosi iso asia varsinkin nuorille. Se on se meidän toimeentulo ja sillä pitää elää. Kyllä me tarvitaan vastauksia voiko tällä elää vai pitääkö keksiä muita ratkaisuja.

Matkailualan vuosikurssi mahtuu yhteen minibussiin

Koronan matkailualalle tuoma epävarmuus on näkynyt myös alan oppilaitoksissa nopeasti. Lapin matkailubuumi nosti Ammattiopisto Lappian matkailukoulutusten hakijamäärää selvästi, mutta viimeisimmässä haussa tulijoita oli hädin tuskin riittävästi.

– Syksyllä aloitti seitsemän opiskelijaa. Tuon kokoisen ryhmän kanssa on tosin helppo tehdä. Mahdumme esimerkiksi yhteen minibussiin, kun yleensä koulutuksessa paljon ollaan menossa, sanoo matkailun osaamisalavastaava Risto Suomela.

Ammattilukiossa opiskeleva Pekka Korteniemi uskoo, että Lapin matkailu toipuu koronakriisistäkin. Jos ei vielä ensi talveksi, niin ehkä vuosien päästä. Pekka Viinikka / Yle

Epävarmuus alan työpaikoista painaa opiskelijoiden mieltä.

– On se huolestuttavaa, että jos ei löydy työpaikkoja. Tunnilla on puhuttu siitä, että markkinoitaisiin enemmän suomalaisille, kun suositellaan että matkailtaisiin Suomessa, pohtii ensimmäisen vuoden opiskelija Roosa Kukkonen.

Lapin koulutuskeskus REDUssa Rovaniemellä matkailualaa opiskeleva Mikko Neuvonen on miettinyt alan tulevaisuutta koronan jälkeisessä maailmassa.

– Tulevaisuudessa uskon, että se voi jopa parantaa tilannetta. Isommat ryhmät vähenevät ja matkailijoita aletaan tuoda pienempinä ryhminä. Jokaiselle porukalle tarvitaan erillinen opas, mikä tuo töitä, Neuvonen miettii.

Ammattilukiossa matkailualaa opiskeleva Pekka Korteniemi on optimistinen.

– Voi mennä yli kymmenenkin vuotta, mutta ehkä Lapin matkailu tulee joskus entistä ehompana takaisin. Uskon, että kun tilanne rauhoittuu Lappi vetää vieläkin porukkaa samalla tavalla kuin ennenkin.

