Yhdysvaltain ja Kiinan kamppailu Hongkongissa myllertää suomalaistenkin yritysten toimintaa – Eniten huolestuttaa pakotteet pankeille, sanoo pääkonsuli Johanna Karanko

PEKING Suomen Hongkongin-pääkonsulin Johanna Karangon pesti ei osunut helpoimpaan aikaan. Kansainvälisenä rahoituskeskuksena tunnettu kaupunki on tänään Kiinan ja Yhdysvaltain välisen voimailun ottelukenttä.

– Tässä ollaan vähän kuin jalkapallona välissä, Karanko toteaa.

Hongkongin keskustan täyttäneet demokratiamielenosoitukset sekä koronavirustartunnat ovat vuorollaan pysäyttäneet kaupungin. Kiinan säätämä kansallisen turvallisuuden laki ja Yhdysvaltain uhkaamat pakotteet vaikuttavat myös toimintaan Hongkongissa.

Myllerryksen keskellä Karanko auttaa suomalaisia yrityksiä pääsemään Hongkongin markkinoille. Hän sai vastikään suurlähettiläspalkinnon Elinkeinoelämän keskusliitolta. Häntä kiitettiin poikkeuksellisesta ketteryydestä auttaessaan yrityksiä Hongkongin vaativissa olosuhteissa.

Hongkongin aluejohtaja Carrie Lam. Jerome Favre / EPA

Karanko sanoo, että Yhdysvaltain pakotteet Hongkongissa voivat hankaloittaa myös suomalaisyrityksiä. Yhdysvallat on asettanut pakotteita Hongkongin aluejohtajaa Carrie Lamia ja kymmentä muuta johtajaa vastaan.

– Suurin osa yrityksistä täällä odottaa, mitä tässä tapahtuu. Tilanne on selvästi muutoksessa, mutta ei ole varma, mihin suuntaan se kehittyy, Karanko kuvaa.

Suurin epätietoisuus yrityksillä on siitä, mitä tapahtuu pankeille ja rahoitusjärjestelmälle.

Toistaiseksi ei pakotteita pankkeja vastaan

– Yhdysvallat ei ole asettanut vielä pakotteita pankkeja vastaan, mutta niitä on mahdollisesti tulossa. Yrityksiä askarruttaa muun muassa se, miten raha sitten siirtyy eli miten saadaan tuottoa takaisin manner-Kiinasta, jos tilanne täällä vaikeutuu.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo on muun muassa arvostellut ankarasti maailman suurimpiin rahoitusyhtiöihin kuuluvaa HSBC-pankkia siitä, että se sulki demokratialiikettä lähellä olevan Nextmedia-mediayhtiön pääsyn tililleen. HSBC on brittiläinen monikansallinen pankkíyhtiö, jolla on merkittävä jalansija Hongkongissa.

Kiinalaiset yhtiöt ja rahavirrat pönkittävät entistä enemmän Hongkongin taloutta.

Karanko muistuttaa, että kansainvälisen kaupankäynnin merkittävimpänä valuuttana on kuitenkin Yhdysvaltain dollari. Yhdysvallat hallinnoi myös SWIFTiä eli järjestelmää, jolla raha siirtyy maailmalla paikasta toiseen.

– Ei kannata kuitenkaan hötkyillä, Karanko sanoo videohaastattelussa Hongkongista.

Tilanne on hankala, kun globaali kauppa on kietoutunut yhteen. Karanko uskoo suomalaisyritysten pysyvän Hongkongin markkinoilla kauppa- ja teknologiasodasta huolimatta. Hongkongissa toimii viitisenkymmentä suomalaisyritystä. Lisäksi on vientikauppaa tekeviä yrityksiä, jotka toimivat agentin kautta.

Yhdysvallat on arvostellut HSBC-pankkia, koska se esti demokratialiikettä lähellä olevan Nextmedia-mediayhtiön pääsyn tililleen. Kuvassa pankin pääkonttori Hongkongissa. Jerome Favre / EPA

Kiina lupasi kunnioittaa Hongkongin laajaa itsehallinto-oikeutta 50 vuoden ajan, kun Britannia luovutti alueen Kiinalle vuonna 1997. Kiinan katsotaan kuitenkin horjuttaneen Hongkongin itsemääräämisoikeutta ja sananvapautta säätämällään kansallisen turvallisuuden lailla.

Laki määrää jopa elinkautisen vankeusrangaistuksen toiminnasta, jonka Kiina määrittelee valtionvastaiseksi. Tällaiseksi voidaan tulkita muun muassa demokraattisia uudistuksia vaativat mielenosoitukset.

Suomi on osana EU:ta tuominnut kansallisen turvallisuuslain. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on sanonut, että Suomi on lain takia käytännössä jäädyttänyt Hongkongin kanssa tekemänsä sopimuksen rikoksesta epäiltyjen luovuttamisesta.

Karankokin sanoo Hongkongin tilannetta tänään huolestuttavaksi, koska kansallisen turvallisuuden lain tulkinnasta ei ole vielä selvyyttä. Joitain poliittisia aktivisteja on pidätetty, mutta heitä vastaan ei ole vielä nostettu syytteitä.

– Ei tiedetä, mistä heitä syytetään eikä tiedetä miten prosessi etenee, Karanko arvioi.

Karangon mukaan yritykset ottavat huomioon myös poliittisen tilanteen, vaikka ne pyrkivät pysymään poissa politiikasta. Asiakkaiden näkemys kentän tilanteesta vaikuttaa.

Yrityksille Hongkong on ennen kaikkea markkina.

– Jos mennään siihen, että Hongkong on osa Kiinaa ja toimitaan Kiinassa, niin voidaan toimia myös Hongkongissa. Se on 7,5 miljoonan ihmisen markkina. Vieressä on Helmijoen suisto tai Great Bay -alue, jossa on 70 miljoonaa asukasta. Se on Kiinan nopeimmin kasvava alue, hän sanoo.

Karanko muistuttaa, että EU ei ole asettanut pakotteita Hongkongia vastaan.