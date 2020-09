Joka seitsemäs autoilija luulee, ettei jalankulkijoita tarvitse väistää liikenneympyrässä – Liikenneturvan päällikkö: "Harhaluulo on hälyttävä"

Liikenneturvan hiljattain tekemän kyselytutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan 15 prosenttia autoilijoista luulee virheellisesti, että kevyen liikenteen pitää väistää liikenneympyrästä poistuvaa autoa. Todellisuudessa tieliikennelaki määrittää tarkasti, että autoilijan pitää väistää liikenneympyrästä poistuessa pyöräilijöitä, jalankulkijoita sekä mopoilijoita eli kaikkea kevyttä liikennettä.

– Autoilijoiden harhaluulo väistämissäännöstä on hälyttävä, sanoo Liikenneturvan Lounais-Suomen yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen.

Nykyisen mallisia kiertoliittymiä on ollut Suomessa vuodesta 1991 lähtien.

– Tuntuu, että niissä ajaminen on jo opittu, mutta tieliikennelain sääntötuntemuksessa on edelleen kehitettävää, Heiskanen sanoo.

Autoilija on liikenneympyrässä väistämisvelvollinen polkupyöriäkin kohtaan. Saana Sjöblom-Hasselblatt / Yle

Kaksikaistaiset liikenneympyrät aiheuttavat hämmennystä

Raision Ikean edustalla olevassa kaksikaistaisessa kiertoliittymässä on tapahtunut poliisin tietojen mukaan viidessä vuodessa yhteensä 11 liikenneonnettomuutta, joista noin puolet ovat olleet pyöräilyvahinkoja.

– Pyöräilijöihin liittyvät onnettomuudet ovat tapahtuneet juuri siten, ettei liikenneympyrästä poistunut autoilija ole väistänyt pyöräilijää, Heiskanen kertoo.

Kuninkojantien liikenneympyrästä pääsee erkanemaan vasemmalta kaistalta Itäniityntielle ja oikealta Kuninkojankaareen. Saana Sjöblom-Hasselblatt / Yle

Yleisin virhe tehdään liikenneympyrään mentäessä

Kaksikaistaisissa kiertoliittymissä, kuten esimerkiksi Kuninkojantien liikenneympyrässä, ajetaan tavallisesti väärin heti alussa.

– Ensimmäinen virhe tehdään tavallisesti liittyessä liikenneympyrään. Kun kaistoja on useampia, autoilija ei välttämättä huomaa miten kaistajaot menevät poistumisessa. Jos on paljon autoja liikkeellä, niin päätös on tehtävä nopeasti, Klang toteaa.

Liikenneympyrässä saa vaihtaa kaistaa, jos sitä ei ole sulkuviivalla kielletty. Tapio Heiskanen muistuttaa, että kaistaa vaihtavalla on väistämisvelvollisuus. Saana Sjöblom-Hasselblatt / Yle

Tapio Heiskasen mukaan liikenneympyröissä ajetaan pääosin hienosti, mutta väärinymmärryksiä sattuu.

– Nyrkkisääntö ajo-ohjeiden lisäksi on väistää kaikkia liittyessä ja poistuessa sekä huolehtia tilannenopeudesta.

Liikenneympyrässä saa vaihtaa kaistaa, jos sitä ei ole sulkuviivalla kielletty. Usein kaistanvaihto on tarpeetonta.

- Kaistaa vaihtavalla on ehdottomasti väistämisvelvollisuus, Heiskanen huomauttaa.

Liikenneturvan Lounais-Suomen yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen kertoo liikenneympyröiden edistävän turvallisuutta. Kalle Mäkelä / Yle

Kiertoliittymät muita tasoliittymiä turvallisempia

Suomessa on satoja kiertoliittymiä. Useita tutkimuksia yhdistelevästä meta-analyysistä (siirryt toiseen palveluun) selviää, että liikenneympyrät ovat vähentäneet kuolemaan johtaneita onnettomuuksia jopa 60 prosenttia ja vakavia loukkaantumisia 35–45 prosenttia. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klangin mukaan vakavien onnettomuuksien riski pienenee siksi, koska ajonopeudet ovat pieniä ja ajoneuvojen risteämiskulmat loivia.

– Kiertoliittymän periaatteena on poistaa vaarallisimmat onnettomuustyypit eli nokkakolarit ja törmäykset risteävän ajoneuvon kanssa. Liikenteen välityskyky on liikenneympyröissä hyvä, koska sivuteiltä tulevien pääsy muun liikenteen sekaan helpottuu, Klang kuvailee.

