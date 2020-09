Suomessa jää joka vuosi käyttämättä 300 000 influenssarokotetta – etenkin tänä vuonna se kannattaa ottaa

Influenssakautta on vaikea ennustaa, sillä nyt ei ole käytettävissä tietoa eteläisen pallonpuoliskon kokemuksista kuten yleensä.

Kausi-influenssarokotteet saapuvat Suomeen parin viikon kuluttua. Annoksia on tilattu saman verran kuin viime kaudella, 1,7 miljoonaa. Aiempina vuosina rokotteista on yleensä jäänyt käyttämättä noin 300 000 annosta.

– Riskiryhmiin kuuluvista yleensä noin puolet ottaa influenssarokotteen. Pikkulapsista rokotteen saa hiukan harvempi, mutta määrä on ollut kasvussa, kuvailee ylilääkäri Asko Järvinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä.

Terveydenhoitohenkilöstöstä lähes jokainen on ottanut influenssarokotteen. Monet työnantajat tarjoavat sen työntekijöilleen.

– Suosittelen kausi-influenssarokotetta nyt kaikille. Emme tiedä, millainen influenssavuosi on tulossa. Se tulee koronaviruksen päälle, oireista on mahdoton todentaa, että kummasta on kyse, Järvinen huomauttaa.

Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja: Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö

Raskaana olevat naiset

Kaikki 65 vuotta täyttäneet

Alle 7-vuotiaat lapset

Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat

Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri

Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset Lähde: THL

Riskinä on, että jos saa influenssaviruksen, saattaa saada herkemmin myös koronaviruksen – tai toisin päin.

– Limakalvot ovat helpommin rikki ja turvoksissa, kun sairastaa, näin altistuu myös muille viruksille. Siitä keskustellaan, kilpailevatko virukset keskenään, ettei toista tulisi, jos on yhden viruksen saanut. Ainakin peräkkäin ne on helpompi saada. Infektiokierteitähän me tunnemme, Järvinen havainnollistaa.

Ei ole selkeää näyttöä siitä, että ihminen sairastaisi yhtä aikaa influenssaviruksen ja koronaviruksen aiheuttamia sairauksia.

Influenssarokote vähentää sairaanhoidon paineita

Järvinen painottaa, että influenssavirus voi yhdessä koronaviruksen kanssa saada sairaanhoidon äärirajoille:

– Jos koronavirus ja influenssavirus telmivät väestössä samaan aikaan, molemmat vievät paljon sairaanhoitokapasiteettia, silloinhan se ei tahdo millään riittää, Järvinen huomauttaa.

Influenssarokote vähentää tällaisia paineita – jos se osuu oikeaan. Viime kaudella influenssakausi jäi niukaksi kaikkialla. Yleensä pohjoisella pallonpuoliskolla on voitu hyödyntää eteläisen pallonpuoliskon kokemuksia heidän flunssakaudestaan. Nyt tietoa on vähänlaisesti, koska koronavirukselta suojautuminen on suojannut ihmisiä eri puolilla maapalloa myös influenssavirukselta.

– On selvää, ettei nyt tulla samaan tilanteeseen kuin viime keväänä, jolloin influenssa jäi vähäiseksi, kun yhteiskunta oli kiinni, Järvinen kuvailee.

Todennäköisesti influenssaa esiintyy ensi talvena, koska laajoihin sulkutoimenpiteisiin ei olla nyt siirtymässä.

Ensimmäisten koronavirusrokotteiden uumoillaan olevan käytössä jopa jo tänä vuonna. Järvinen ei usko koronarokotteen olevan laajassa jakelussa vielä kevättalvellakaan.

Jos ihminen ottaa kaksi rokotetta yhtä aikaa, vaikkapa influenssarokotteen ja koronarokotteen, on pieni riski, ettei immuunivastetta muodostu molempiin.

– Jos influenssarokotteen hankkii syksyn aikana, en usko, että on isoa riskiä koronarokotteen suhteen, hän sanoo.

Rokotukset alkavat loka–marraskuussa

Koronavirustilanne vaikuttaa influenssarokotusten antamiseen ainakin siten, ettei massarokotuskampanjoita voida järjestää vanhaan tapaan.

– Jos niitä järjestetään, turvavälit on mietittävä tarkasti, huomauttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek.

THL:ssä toki toivotaan, että mahdollisimman moni, joille rokotetta suositellaan osana kansallista ohjelmaa, ottaisi rokotteen. Aivan kaikille niitä ei kuitenkaan ole edes tilattu.

– Kasvattamisen varaa kyllä on, Nohynek muistuttaa, että rokoteannoksia on aina jäänyt käyttämättä.

Esimerkiksi yli 65-vuotiaista vajaa puolet otti influenssarokotteen viime kaudella.

Rokotteet saapuvat Suomeen syyskuun puolella, mutta vie aikansa toimittaa ne eteenpäin. Rokotuksiin oikeutetut voivat käydä rokotuksessa loka–marraskuun vaihteesta lähtien.

