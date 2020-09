Suomen ja Venäjän rajalle tulossa koronatestit – ongelmana on löytää osaavia testaajia

Hankalinta on löytää rajoille tarpeeksi terveydenhuoltohenkilöstöä testauksien tekemiseen. Rajanylityksiä Kaakkois-Suomen rajoilla on 1000– 1500 päivittäin.

Kaakkois-Suomessa Suomen ja Venäjän raja-asemilla on määrä aloittaa lähiviikkoina rajanylittäjien koronatestit.

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson sote-piireille kaksi viikkoa valmisteluaikaa testauksen saamiseksi rajoille. Nyt molemmissa sosiaali- ja terveyspiireissä valmistellaan toimintasuunnitelmaa, jolla terveysturvallisuutta lisätään raja-asemilla.

Testauksien avulla halutaan lisätä maarajojenylityspaikkojen terveysturvallisuutta.

Venäjän koronatilannetta on seurattu huolestuneina itärajan läheisyydessä. Venäjä on THL:n liikennevalomallissa punainen maa. Punainen väri kertoo siitä, että riski koronavirustartunnalle on huomattavasti korkeampi kuin Suomessa tai sitä ei pystytä luotettavasti arvioimaan.

Koronatestausta suunnitellaan Nuijamaan, Imatran, Vaalimaan ja Parikkalan raja-asemille sekä Vainikkalan juna-asemalle.

Hankalinta löytää osaavia testaajia

Tällä hetkellä rajanylityksiä on Kaakkois-Suomen rajoilla päivittäin yhteensä 1000–1500. Valtaosa rajanylittäjistä on rekkakuskeja, jotka kuljettavat tavaraa Venäjän ja Suomen rajan yli.

Sosiaali- ja terveyspiireille on hankalinta löytää rajoille tarpeeksi terveydenhuoltohenkilöstöä testauksien tekemiseen.

– Meillä Eksotessa iso haaste löytää osaavaa henkilöstöä, jos pitää äkkiä saada rajalle terveydenhuollon henkilöstöä. Muunkin toimintamme on pyörittävä, sanoo turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Kristiina Kapulainen Eksotesta.

Todennäköisesti rajoilla otetaan käyttöön pikatestit, koska testitulokset on saatava nopeasti.

Valtio korvaa sosiaali- ja terveyspiirien koronastestauksen kustannukset

Rajanylityspisteiden terveysturvallisuutta on käsitelty sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä heinäkuusta alkaen. Tiistaina Kymsoten ja Eksoten edustajat kokoontuivat keskustelemaanyhdessä STM:n kanssa turvallisuuden lisäämisestä itärajan rajanylitysasemilla.

– Meillä on jo hyviä kokemuksia keväällä rajalla tehdystä terveysneuvonnasta ja yhteistyöstä kaikkien Kaakkois-Suomen rajatoiminnassa olevien kanssa, sanoo Kapulainen.

Turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Kapulainen kertoo, että valtio korvaa rajatestauksesta aiheutuvat kustannukset alueiden sosiaali- ja terveyspiireille.

– Ne tullaan korvaamaan täysimääräisesti, koska kyseessä on kansallisesti tärkeä tartuntatautien ehkäisemistoimi. Korvausperiaatetta tukee myös se, että rajanylityspaikoilla terveysturvallisuustoimet kohdistuvat useamman kunnan asukkaisiin ja ulkomailta tuleviin ylittäjiin.