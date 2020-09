"Koronalle nauraminen rajaa epidemian pieneksi" – huumorin ammattilainen selittää, miksi pitää voida vitsailla vähän kaikesta

Näyttelijä Sacha Baron Cohen tekee huumoria muun muassa aseista, huumausaineista ja meidän ennakkoluuloistamme. Häntä on luonnehdittu häkellyttävän loukkaavaksi ja anarkistiseksi. Cohenilla on lukuisia hahmoja kuten kazakstanilainen toimittaja Borat, joka kannattaa terrorismin vastaista sotaa.

Kansallisoopperan uusi teos Covid fan tutte aiheutti Suomessa harvinaisen kulttuuriskandaalin. Ooppera oli ensi-illassa viime perjantaina.

Hufvudstadsbladetin musiikkitoimittaja Wilhelm Kvist piti teosta vastuuttomana (siirryt toiseen palveluun) ja moukkamaisena ja sen esittäjiä narsisteina. Kriitikko ei katsonut hyvällä sitä, että tuhansia kuolemia ja kärsimystä aiheuttavaa pandemiaa lähestyttiin kepeän huumorin keinoin.

Mitä tästä pitäisi ajatella? Saako vakaville ja inhimillistä kärsimystä aiheuttaneille asioille nauraa? Kysyimme asiaa stand up -koomikko Iikka Kiveltä ja huumoria tutkineelta antropologi Marianna Keisalolta. Kuviin poimimme esimerkkejä traagisista aiheista, joille on naurettu maailman sivu.

Ylen Noin viikon studiossa käsiteltiin maaliskuussa koronaa. Näkökulma oli humoristinen. Voit katsoa lähetyksen Areenasta. Yle

Vitsin ei pidä olla kaikille sama

Kumpi on oikeassa: ne jotka tuomitsevat vakavalle asialle nauramisen vai ne, jotka ajattelevat, että juuri traagisille asioille pitää nauraa?

Antropologi Marianna Keisalon vastaus on: molemmat. Yksille nauraminen on vapauttavaa ja helpottavaa, toisille ahdistavaa ja väärin.

Se, miten huumori koetaan, on aina subjektiivista, yksilöllistä. Näin jo siksi, että ei ole vitsiä, joka olisi aina kaikille hauska. Se ei edes ole huumorin idea.

– Vitsistä ei myöskään voi päätellä, millaisia arvoja se edustaa niille, jotka sille nauravat. Samalle vitsille voi nauraa eri syistä. Yksi nauraa siksi, ettei välitä aiheesta vähääkään ja toinen siksi, että se koskettaa todella paljon ja on siksi vapauttavaa.

Keisalo kirjoitti koronahuumorista Antroblogin artikkelissa (siirryt toiseen palveluun), jossa hän nosti esille huumorin vapauttavan voiman. Pandemian myötä somessa alkoi levitä vitsejä ja meemejä, joiden aiheina olivat muun muassa vessapaperin hamstraus ja kotona työpäivää sotkevat lapset, joihin viitattiin “kollegoina”.

Keisalon mukaan niissä näkyi se, että huumori on selviytymiskeino ja se yhdistää ihmisiä.

Irwin Goodmanin tuotannossa lauletaan traagisesta suomalaisesta elämästä kieli poskessa. “Viideltä saunaan ja kuudelta putkaan”, “Ei tippa tapa ja ämpäriin ei huku”. Tekstit ovat viinanhuuruisia ja usein Vexi Salmen käsialaa. Yle

Kuka päättää, mille saa nauraa?

Mutta saako inhimillistä kärsimystä aiheuttaneille tai aiheuttaville asioille nauraa? Keisalo vastaa toteamalla, että olisi ylipäätään erittäin vaikea löytää aihetta, joka ei aiheuttaisi inhimillistä kärsimystä.

– Silloin emme voisi käsitellä rakkautta tai ihmissuhteita, perheitä tai rahaa. Ja kuka sen määrittää, mitä saa käsitellä? Se on mielipidekysymys, emmekä me voi kenenkään puolesta päättää, emme edes sitä, mikä on hauskaa.

Keisalo korosta, että monille huumori on tapa käsitellä asiaa, rajata se ja eräällä tapaa nousta samalla sen yläpuolelle.

– Koronalle nauraminen rajaa sen pieneksi ja kontrolloiduksi. Voimme nauraa sille, vaikka tiedämme, että se on vaarallinen ja aiheuttaa pahoja asioita. Se, että nauramme hetken, voi olla vapauttavaa.

Tämä näkyy muun muassa eri ammattikuntien huumorissa. Lääkärit ja sairaanhoitajat vitsailevat leikkaussalissa tavalla, joka auttaa jakamaan kokemuksia ja tuo helpotusta. Joistakin se voi kuulostaa tunteettomalta.

Charlie Chaplinin Diktaattori-elokuva nauroi Hitlerille vuonna 1940, jolloin Hitler oli vielä vallassa. Elokuva parodioi fasismia. Suomalaisittain aihetta on käsittelyt satiirin keinoin Veikko Huovinen Veitikka-romaanissaan. AOP

Tragedia – lupa nauraa?

Ei ole aihetta, jolle ei voisi nauraa. Tätä mieltä on stand up -koomikko Iikka Kivi. Hän on käsitellyt huumorin keinoin läheisen sairastumista, koulukiusaamista, kuolemaa, mielenterveysongelmia, ilmastokriisiä ja holokaustia. Melko vakavia aiheita.

– Kaikki negatiivinen on lopulta hauskaa, koska huumori rakentuu tragedialle, Kivi sanoo.

Asia ei kuitenkaan ole yksinkertainen. Kaikille asioille voi Kiven mielestä nauraa, jos se helpottaa omaa oloa, mutta samalla ei pidä lisätä muiden kärsimystä.

– Pyrin aina itse siihen, että vitsin kärki osoittaisi niihin, jotka ovat aiheuttaneet tilanteen, että vitsi olisi niiden puolella, jotka siitä kärsivät.

Kivi myöntää, että ohjenuoraa on vaikea soveltaa tekstiin, joka käsittelee pandemiaa ja jonka tarkoitus on olla hyväntuulinen komedia. Miten sellaisessa tuodaan esiin puoli miljoonaa kuollutta?

Kivi korostaa, että hän ei ole nähnyt Covid fan tuttea. Hän kuitenkin ymmärtää HBL:n kriitikkoa.

– Jos ohitetaan kärsimys ja häivytetään se näkyvistä, se voidaan kokea loukkaavana. Tämä on yleensä ongelma aina, kun hyvinvoivat ihmiset tekevät vitsin aiheesta, joka on kevyt heille, mutta ei vitsin kohteelle.

Aleksi Salmenperän ohjaamassa Häiriötekijä-elokuvassa jalosukuinen perheenäiti (Elina Knihtilä) ei osaa kuolla arvokkaasti. Se naurattaa. Huumori on vinksahtanutta.

"Emme ole samassa veneessä"

Kivi ei itse tekisi huumoria koronakokemuksistaan, koska pandemia ei ole häntä pahemmin hetkauttanut. Hän on ollut kotona ja tehnyt linturetkiä – “ja ketä kiinnostaisi että joku isomahainen koomikko on ollut himassa”?

Kivi sanoo, että aihetta on vaikea käsitellä huumorin keinoin, varsinkin, jos luodaan kuvaa siitä, että olemme kaikki samassa veneessä.

– Emme me ole. Pandemia vain kärjistää tulo- ja luokkaeroja. Eivät ne häviä mihinkään. Yksinhuoltajaäidille on koronan vuoksi pelottavaa mennä duuniin, mutta hänen on pakko, koska ei ole vaihtoehtoja. Se on se todellisuus yhteiskunnan alimmilla portailla.

Kiven mielestä vakavista aiheista vitsailtaessa oleellista on se, kuka sanoo, missä yhteydessä ja miten aihetta käsitellään.

– Jos minulla olisi omainen, joka on sairastanut koronan ja kuulisin, että Suomen elitistisin kulttuurimuoto tekee oopperan koronasta, jossa kaikilla on vain hauskaa, se kuulostaisi vastenmieliseltä.

Catch-22 on Joseph Hellerin romaani, josta on tehty myös näytelmä ja Me sotasankarit -elokuva. Se lähestyy toista maailmansotaa mustan huumorin kautta. AOP

"Tuolla ne rikkaat nauraa meille"

Olisiko koronahuumori hyväksyttävämpää, jos sitä olisi tehty stand up -lavalla? Kiven mielestä eri taidemuotojen konteksteilla on väliä.

– On eri asia, että valkoisten omistama elokuvayhtiö tekee elokuvan rasismista ja pääosassa ovat valkoiset näyttelijät kuin että musta amerikkalainen kertoo stand up -klubilla, miltä rasismi hänestä henkilökohtaisesti tuntuu.

Kivi lähtisi käsittelemään koronaa niiden kautta, jotka ovat pitäneet yhteiskuntaa pystyssä. Hän keskittyisi esimerkiksi sairaanhoitajiin “sen sijaan, että Finlandia-taloon sytytellään tsemppivaloja”.

– Jos elitistiseksi koettu taidemuoto ottaa kepeän ja huolettoman näkökulman asiaan, joka on kaikkein raskain köyhimmille suomalaisille, siinä otetaan riski sen suhteen, että ihmiset ajattelevat, että tuolla ne rikkaat nauraa meidän kärsimykselle.

Voltaire kirjoitti satiirisen yhteiskuntaa tutkivan Candiden vuonna 1759. Se nauraa railakkaasti inhimilliselle kärsimykselle, jota aiheuttavat muun muassa kuppa, inkvisitioi ja sota. Sittemmin Bernstein sävelsi aiheesta operetin, josta kuvassa nähdään Berliinin Komische Operin tulkinta. AOP

Mitä olet mieltä, saako vakaville aiheille nauraa? Keskustele aiheesta 3.9. klo 23. asti.

