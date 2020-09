Kuhmossa on erityislinjaus, että koronatestissä käyneiden läheistenkin tulisi pysyä kotona – tällaista ei voi kuitenkaan vaatia

Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä on koronaepidemian aikana tiedottanut rajoituksista aktiivisesti muun muassa omissa somekanavissaan.

Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä on koronaepidemian aikana tiedottanut rajoituksista aktiivisesti muun muassa omissa somekanavissaan. Milka Krogerus / Yle

Kainuun sote ilmoitti (siirryt toiseen palveluun) tiistaina Kuhmoa koskevasta erityislinjauksesta koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Sen mukaan koronatestissä käyneen lisäksi samassa taloudessa asuvien tulisi välttää sosiaalisia kontakteja, kunnes testitulos saadaan.

Karanteenimääräyksen voi antaa vain tartuntatautilääkäri, jos on perusteltu epäily siitä, että henkilö on altistunut koronavirukselle. Ilman tällaista määräystä ketään ei voida oikeudellisesti velvoittaa pysymään kotona.

Kysyimme Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määtältä, mistä kaupunkia koskevassa linjauksessa on kyse.

Onko kyseessä suositus vai määräys?

Kyse on Kainuun soten antamasta linjauksesta. Sote ei pysty tällaisissa tilanteessa määräämään, mutta vahvasti suosittelemaan tällaista toimintatapaa. Tämä on samantyyppinen linjaus kuin omaehtoinen karanteeni.

Kuka erityislinjauksesta on päättänyt?

Tartuntatautilain mukaisista toimenpiteistä vastaavat tartuntatautilain mukaiset viranomaiset, meillä tämä vastuu on Kainuun sotella. Näitä asioita käsitellään yhteisessä Kainuun kuntien ja Kainuun soten johtokeskuksessa.

Käytännössä sote päättää ja tiedottaa tällaisista suosituksista, kaupunki sitten auttaa sotea tiedottamisessa.

Miksi tällainen linjaus tehtiin?

Varovaisuus periaatetta noudattaen, sillä emme tiedä varmasti, mikä epidemian laajuus on. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että epidemia on Kuhmossa laantumassa ja kaikki altistuneet ovat karanteenissa. Vasta tämän viikon kuluessa nähdään, miten rajoitukset ovat purreet ja tuleeko tartuntoja, jotka eivät ole suoraa ensivaiheen ryppääseen kohdennettavissa.

Jos tulee lisää sairastumisia henkilöille, jotka eivät ole olleet karanteenissa, siinä vaiheessa on tärkeää, että perhekin on odottanut tulosta, jolloin altistuneiden määrä on huomattavasti pienempi.

Linjauksessa todetaan, että samassa taloudessa asuvien tulisi odottaa testin tulos välttäen kodin ulkopuolella liikkumista ja sosiaalisia kontakteja. Voiko ohjeen mielestäsi ymmärtää harhaanjohtavasti määräykseksi?

En ajattele sillä tavalla. Ajattelen, että täällä Kuhmossa halutaan, että pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet saadaan nopeasti ohi. Uskon, että ihmiset haluavat tehdä sellaisia toimia, jotka tartuntatautilain mukaan voivat olla perusteltuja.

Herättikö juttu ajatuksia? Voit keskustella 3. syyskuuta kello 23:een asti.

Lue myös:

Uusimmat tiedot koronaviruksesta Kainuussa: tilanne näyttää rauhoittuneen – keskiviikkona yksi uusi tartunta

Tästä alkoi Kuhmon koronaketju: tartuntaa kantanut sai negatiivisen testituloksen, varmistui positiiviseksi vasta kaksi viikkoa myöhemmin