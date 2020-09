Suomalaisohjaajan elokuva saa poikkeuksellinen ensi-illan Venetsian elokuvajuhlilla – Hannaleena Haurun elokuva tehtiin pikkubudjetilla, jossa ohjaaja on näyttelijä ja käsikirjoittaja

Hannele Haurun ensimmäinen pitkä elokuva oli vuonna 2017 ensi-iltansa saanut Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset. Toinen pitkä elokuva, Fucking With Nobody, saa ensi-iltansa merkittävällä kansainvälisellä elokuvafestivaalilla.

Hannele Haurun ensimmäinen pitkä elokuva oli vuonna 2017 ensi-iltansa saanut Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset. Toinen pitkä elokuva, Fucking With Nobody, saa ensi-iltansa merkittävällä kansainvälisellä elokuvafestivaalilla. Antti Haanpää / Yle

Mitä ovat romantiikka ja rakkaus? Tai niiden yhdistelmä?

Eivät ainakaan sitä, mitä Hannaleena Hauru näki elokuvista lapsena 1980-luvulla. Usein mies voitti naisen sydämen sankariteoilla, pelastamalla tämän pinteestä tai muuten vain pullistelemalla lihaksia.

Omissa elokuvissaan Hauru pyrkii näyttämään ihmissuhteista todellisemman kuvan.

– Niin paljon kuin olenkin kasarikomedioiden fani, ne ovat lopulta vain hauskaa viihdettä. Jos ajattelen omia suhteitani, ne ovat järjestäytyneet eri tavalla, hän sanoo.

– Olisi hirveän kiva törmätä kolmekymppiseen suomalaiseen, joka sanoisi, että kokemukseni rakkaudesta on sellainen kuin vanhoissa elokuvissa.

Vaikka Hauru ei allekirjoita 80-luvun elokuvien tapaa kuvata romantiikkaa, hän pitää erityisesti sen ajan komedioista, kuten Top Secret ja Mies ja alaston ase. Lajityyppi on ollut tiivis osa hänen elämäänsä tälläkin viikolla. Hauru bingetti Cobra Kai -sarjaa, joka on jatkoa Karate Kid -klassikolle kolmen vuosikymmenen jälkeen.

– Hehkutin sarjaa ystävälleni puhelimessa. Hän sanoi, että siellä se avantgardeohjaaja viettää vapaa-aikaa, Hauru nauraa.

Elokuvien suhteen Hauru kuvaa itseään myöhäisheränneeksi. Vasta elokuva-alan opintojen myötä hän tutustui eurooppalaiseen elokuvaan, kuten Felliniin.

– Maailmani räjähti, että mitäs tämä nyt on.

Elokuvan maailmaan Hauru löysi tuottajaopintojen aikana Tampereen ammattikorkeakoulussa, kun hän osallistui elokuvakäsikirjoituksen kurssille. Antti Haanpää / Yle

David Lynchin jalanjäljissä

Juuri nyt Hauru on ehkä enemmän avantgarde kuin koskaan aiemmin. Hänen uusi elokuvansa Fucking With Nobody pyrkii rikkomaan rajoja sekä tarinankerronnan että estetiikan osalta.

Pääosassa nähtävä Hauru näyttelee ikisinkkua elokuvaohjaajaa, joka luo kulissisuhteen itseään nuoremman näyttelijän kanssa. Kaverusten tavoite on paljastaa yhteiskunnan nälkä romanttisia tarinoita kohtaan. Fiktio on kuvattu jäljitellen dokumentoitua todellisuutta.

Fucking With Nobodyn kuvaukset aloitettiin tammikuussa 2020. Kuvaukset keskeytyivät pandemian vuoksi, ja niitä jatkettiin taas toukokuun lopulla. Emilia Haukka

Tiedotteessa Hauru toteaa elokuvan olevan satiiri rakkauden tarinallistamisesta. Hän kertoo olevansa kiinnostunut, mitä rakkaudesta jää jäljelle, kun se riisutaan romantiikan tunnuksista. Haastattelussa moiset korulauseet voi unohtaa.

Mitä haluat sanoa elokuvallasi?

– Ei mulla ole tuohon tällä hetkellä mitään fiksua vastausta. Nyt taitaa olla liian aikainen aamu, Hauru nauraa.

– Lainaan David Lynchiä, joka summasi asian hyvin haastattelussa: kun leffa on valmis, kaikki odottavat, että ohjaaja puhuisi siitä, vaikka ideana nimenomaan on, että leffa on se, joka puhuu.

Venetsiassa ollaan kokeellisuuteen kallellaan

Fucking With Nobody saa maailmanensi-iltansa Venetsian elokuvajuhlilla maanantaina. Matka festivaalille oli poikkeuksellinen.

Elokuva on osa Venetsian biennaalin College Cinema -esityssarjaa, johon se valittiin yli kymmenen hakijan joukosta. College Cineman jujuna on, että ehdokkaat ovat alusta saakka mukana festivaalin koulutusohjelmassa, jossa arvioidaan tulevaa elokuvaa käsikirjoituksen ensiversioista saakka. Voittajahankkeet saavat 150 000 euron mikrobudjetin ja pääsevät elokuvajuhlille esitettäväksi.

– Ei tarvitse mennä häntä koipien välissä punaiselle matolle, koska tuutoriarmeija on sanonut, että elokuva on hauska, tärkeä ja kiinnostava. Kivaa on myös se, että Venetsian kävijäkunta on kokeellisuuteen kallellaan. He ovat tottuneet katsomaan haastavampaa materiaalia.

Venetsian elokuvajuhlilla Hauru ja kumppanit pyrkivät löytämään Fucking With Nobodylle potentiaalisia kansainvälisiä levittäjiä. Antti Haanpää / Yle

Osaltaan elokuvaa määrittää budjetin koko. Tässäkin tapauksessa Hauru on paitsi elokuvan ohjaaja myös toinen käsikirjoittajista sekä näyttelijä ja leikkaaja. Lasse Poser on niinikään sekä käsikirjoittaja että näyttelijä.

Toisaalta mikrobudjetinkin puitteissa riittää mahdollisuuksia. Hauru on sitä mieltä, että vastaavat 150 000 euroa olisi mainio summa esikoisohjaajalle Suomessa, jossa elokuvia rahoittaa Suomen elokuvasäätiö. Se antoi Haurun esikoiselokuvalle Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset (2017) reilut miljoona euroa.

– Sen olisi voinut jakaa vaikka neljälle ohjaajalle. Neljäsosamiljoona kaikille. Mielestäni kokeellisemmalle elokuvalle olisi Suomessa kysyntää, mutta rahoitusasioiden suhteen elokuvasäätiön olisi järjestäydyttävä uudestaan.

Ensimmäinen fyysisesti järjestettävä elokuvafestivaali pandemian aikana

Venetsian elokuvajuhlat on ensimmäinen merkittävä kansainvälinen elokuvafestivaali, joka järjestetään fyysisesti pandemian alun jälkeen. Koronan vaikutukset ovat silti ilmeiset, sillä ohjelmistosta uupuvat menestyjiksi veikatut elokuvat ja juhlissa noudatetaan lukuisia erityisjärjestelyitä.

Esimerkiksi viime vuonna palkittujen joukossa oli Joker, kun taas tänä vuonna mukana ei ole yhtäkään Hollywood-elokuvaa.

Fucking With Nobody on College Cinema -sarjan ensimmäinen mukaan valittu suomalaishanke.

Suomen elokuvateattereissa Fucking With Nobody nähdään loppuvuodesta 2020. Kotimaan ensiesitys koittaa kuitenkin jo syyskuussa Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla.

Katso Yle Areenasta: Venetsian elokuvajuhlat alkavat pandemiasta huolimatta