Opiskelijat ajavat linja-autolla lähes 20 tunnin matkan, jotta maskilahjoitus saadaan Kainuuseen – muuten kuljetuksessa olisi mennyt liian kauan

Kainuulle luvattiin yllättäen suuri maskilahjoitus, mutta maskien saaminen maakuntaan meinasi kaatua logistiikan hitauteen. Rahtina lähetettynä neljä lavallista maskeja olisi saapunut Espoosta Kainuuseen viikon sisällä. Tarve on kuitenkin suuri juuri nyt, sillä esimerkiksi koronaryppään kanssa painivan Kuhmon maskit loppuivat jo tiistaina.

Apuun keksittiin Kainuun ammattiopiston logistiikka-alan opiskelijat, jotka lähtivät yhdessä opettajan kanssa hakemaan maskit Espoosta linja-autolla. Kuljetus starttasi Kajaanista torstaina kuudelta aamulla. Takaisin ollaan puolen yön aikaan.

Yksi Espooseen suuntaavista opiskelijoista on Abakar Abbas. Vaikka edessä on pitkä reissu, Abbas uskoo, että kuljetus saadaan turvallisesti perille. Kuljettajia on useita, ja ajovuoroja vaihdellaan.

– Tästä saadaan hyvää koulutusajoa opiskelijoille, toteaa ammattiopiston opettaja Timo Määttä.

Idea maskilahjoituksesta tuli uutisista

Tiistai-iltana Elers Medical Finland otti yhteyttä tekstiviestillä Kainuun pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkariin. Yrityksen toimitusjohtaja Niklas Elers tarjosi maakunnan käyttöön 42 000 kasvomaskia.

Elers kertoo, että idea lahjoituksesta tuli spontaanisti uutisia selaillessa.

– Olin juuri laittanut lapset nukkumaan ja huomasin, että Kainuussa on vähävaraisille tarvetta maskeista.

Elers on huomannut myös, että korona on aiheuttanut paljon huolta ihmisissä, joten positiivisen hengen luominen on korostunut.

Lahjoitus otettiin myös Kainuun kuntajohtajien kesken iloisena vastaan.

– Normaalitilanteessa ei olisi hätää, mutta olemme vielä hieman varpaillamme. Alueelliset erot varautumisessa ja varallisuudessa ovat isoja, pandemiapäällikkö Koukkari summaa.

Maskien jako suoritetaan perjantaina. Sen aikataulua ja järjestämistä selvitellään torstaina.

Keskustelu on auki 4. syyskuuta kello 23:een asti.