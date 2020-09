Korona-altistuminen on voinut tapahtua jyväskyläläisessä yökerhossa tai pikaruokaravintolassa – kaupunki pohtii rajoitustoimia

Kaupunki tiedottaa, että aamulla kerrottujen kuuden tapauksen lisäksi on saatu tieto neljästä uudesta tapauksesta.

Jyväskylässä on tänään keskiviikkona vahvistettu yhteensä 10 uutta positiivista koronatulosta. Kaupunki kertoo, että aamulla tiedotettujen kuuden tapauksen lisäksi on saatu tieto neljästä uudesta tapauksesta.

Altistuneet on kartoitettu ja heihin ollaan yhteydessä tämän päivän aikana.

Tartuntaketjujen selvitystyössä on selvinnyt, että taudille on voinut altistua, jos on käynyt Escape-yökerhossa 27.8. tai 28.8. kello 23–04 välisenä aikana.

Lisäksi virukselle on voinut altistua Kauppakadun McDonald'sissa tiistaina 1.9. kello 16–16.30.

Mahdollisten altistuneiden on syytä seurata mahdollisia oireita. Kaupunki kehottaa hakeutumaan tarvittaessa herkästi koronavirustestaukseen vähäistenkin oireiden johdosta.

Samoin on syytä tehdä niiden, jotka ovat matkustaneet tiistaina 25.8. kello 19.25 Helsingistä Jyväskylään lähteneellä Onnibussin vuorolla.

– Nyt eivät tartuntaketjut ole enää niin hyvin hallinnassa, kuin voisi toivoa, kaupunginjohtaja Timo Koivisto toteaa uusista tapauksista.

Jyväskylän kaupunki käynnistää parhaillaan keskustelun Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kanssa siitä, mitä rajoitustoimenpiteitä kaupunki voi alueellaan ottaa käyttöön.

Kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä kokoontuu torstaina ja ilmoittaa mahdollisista rajoitustoimenpiteistä kokouksen jälkeen.