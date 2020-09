Helsingin poliisi tutkii vakavaa ihmiskauppaepäilyä – Uhri työskenteli vuosia ravintoloissa ja autopesulassa ilman palkkaa

Helsingin poliisi tutkii vakavaa ihmiskauppaepäilyä. Mies työskenteli useita vuosia ravintoloissa ja autopesulassa väkivallalla uhattuna ilman palkkaa. Uhri myös asui ja nukkui työpaikalla.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Svenska Yle.

Epäilty ihmiskauppa tuli viranomaisten tietoon, kun uhri otti yhteyttä Rikosuhripäivystykseen. Yle Svenskan tietojen mukaan tapauksesta epäillään yli 30-vuotiasta miestä, joka otettiin kiinni heinäkuun puolivälissä Irakissa epäiltynä törkeästä ihmiskaupasta. Epäilty rikos kesti kesäkuusta 2016 helmikuuhun 2020.

– Uhri pyysi apua Rikosuhripäivystyksestä, ja poliisin tutkija keskusteli henkilön kanssa nimettömästi. Aluksi hän ei halunnut poliisin tutkivan asiaa, koska hän ei uskonut poliisin ottavan asiaa vakavasti ja auttavan häntä, kommentoi tutkinnanjohtaja Pekka Hätönen Helsingin poliisista Yle Svenskalle.

Hätösen mukaan uhri päätti myöhemmin tehdä rikosilmoituksen ja poliisi aloitti esitutkinnan.

Ihmiskaupasta epäillyllä miehellä on useita eri yrityksiä, joissa hän on käyttänyt uhria työntekijänä palkatta. Yle Svenska liittää tapauksen kontulalaisravintolaan Itä-Helsingissä.

– Epäilty on käyttänyt samaa henkilöä työvoimana useissa eri yrityksissään. Uhri on ollut pakotettu työntekoon, eikä hän ole voinut vaikuttaa työvuoroihinsa. Uhri on ollut pitkään majoitettuna työpaikallaan, tutkinnanjohtaja Hätönen kuvailee.

Esitutkinnan odotetaan valmistuvan syyskuussa.

Ihmiskauppana tutkittujen tapausten määrä on lisääntynyt Helsingissä

Poliisihallituksen tilastojen mukaan vakavaa ihmiskauppaa koskevat tutkimukset ovat melko epätavallisia, mutta niiden määrä kasvaa.

Helsingin poliisilla on tältä vuodelta tutkittavana 16 ihmiskauppatapausta, mikä on yhtä paljon kuin koko viime vuonna yhteensä.

Myös ihmiskaupan uhrien yhteydenotot Rikosuhripäivystykseen ovat lisääntyneet.

Lue myös:

MOT kertoi keväällä rakentajien hyväksikäytöstä Olympiastadionin työmaalla – Andris odottaa edelleen palkkojaan, uhkailtu ja potkut saanut Ilir kertoo menettäneensä kaiken toivon

Espoolaismies vei naiselta passin, pakotti valtaansa ja raiskasi toistuvasti – yli kolmen vuoden tuomio ihmiskaupasta ja raiskauksesta

Lakia opiskellut Zuzeeko Abeng päätyi Suomessa riistotyöhön – uhrin painostaminen on silkkaa psykologiaa

Analyysi: Miten ihmiskauppa on mahdollista? Intialaisten marjanpoimijoiden tapaus kertoo, miten harmaalla alueella liikutaan