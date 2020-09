Katso videolta, miten paljon vasikat nauttivat kiehnätä navetan uutta selkäharjaa vasten – tuotantoeläinten hyvinvointi on kasvava ala

Pohjois-Karjalassa, Joensuussa tehdyn keksinnön, karjaharjan kysyntä kasvaa kohisten.

Tuotantoeläinten kuten lehmien, lihakarjan ja vuohien puhdistautumiseen ja hyvää oloon kehitettyä tuotetta viedään nyt jo yli 20 maahan.

Menekin takana ovat markkinoinnin mannekiinit eli eläimet itse. Sosiaalisen median kautta levinnyt video on kerännyt 20 miljoonaa katsojaa ja tuonut uusia asiakkaita Yhdysvalloista aina Uuteen-Seelantiin saakka.

– Uskon, että tuotantoeläinten hyvinvointi on kasvava ala. Tulevaisuudessa meillä on lisää tuotteita, tuoteperheitä ja uusia vientimaita, kertoo myyntipäällikkö Heini Kultanen.

Eläinten hyvinvointi on nyt tapetilla ja trendi, jota tuottajat edistävät kuluttajien vaatimuksesta. Mukavat olosuhteet ja erilaiset virikkeet lisäävät hyvää vointia.

– Tuotantoeläinten hyvinvointiin kiinnitetään valtavasti huomiota ja minimitaso nousee koko ajan. Karjaharjat ovat hyvin perinteinen tuote, kertoo Maataloustuottajain keskusliiton, MTK:n asiantuntija Leena Suojala, joka vastaa tuotantoeläinten terveydestä ja hyvinvoinnista.

Harjojen lisäksi tuotantoeläimille on eripaksuisia parsipatjoja ja kumimattoja. Virikkeet ja lelut, kuten jalkapallot possuille kuuluvat myös tähän kategoriaan, Suojala toteaa.

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Pellervon taloustutkimus valmistelevat parhaillaan elintarvikkeissa käytettävää pakkausmerkintää, joka kertoo eläinten hyvinvoinnista.

Leena Suojalan mukaan kyseessä on hanke, joka on käynnissä myös muissa EU-maissa.

Joensuulaisen karjaharja on mekaaninen, eikä sähköinen ja se vaatii toimiakseen eläimen kiinnostuksen ja kontaktin. Jaana Kainulainen / Yle

"Vasikat iloitsevat karjaharjasta"

Voi, miten ihanaa se tekee, kun joku harjaa selkää. Jokainen meistä sen kokenut tietää tunteen.

– Taitaa tuntua aika hyvältä. Siellä on koko ajan joku ja joka ja yleensä eri vasikka. Ja joka paikkaan sitä hangataan, pää, pyllypuolet ja kaikki, kertoo maatilan yrittäjä Laura Willman.

Joensuun Kiihtelysvaarassa Huhtilammen rannalla toimii kuudensadan vasikan kasvattamo, päiväkoti kuten emäntä tuumaa. Vasikat viettävät Rusilan tilalla kuusi ensimmäistä elinkuukauttaan.

Vasikoiden "päiväkotia" pyörittävä Laura Willman on huomannut, että pienet naudat nauttivat harjauksesta. - Vasikat tykkäävät käydä harjalla etenkin ilta-aikaan. Ari Tauslahti/Yle

Navetassa on testissä kaksi karjaharjaa, joiden hyödyistä on selviä merkkejä. Harjaus parantaa verenkiertoa ja vähentää loisia. Hyvinvoiva eläin on myös tuottavampi.

– Henkinen hyvinvointi näyttäisi parantuneen vasikoilla eniten. Eläimet ovat iloisia karjaharjaa käyttäessään, Willman toteaa.

Tuhansia tuotteita kuuden ihmisen voimin

Karjaharjayritys on murtautunut neljässä vuodessa maailman markkinoille.

Viennin osuus on yhdeksänkymmentä prosenttia kokonaismyynnistä ja liikevaihto miljoona euroa. Mutta alkutaipaleella olevan yrityksen tulos on vasta hakeutumassa kasvukäyrälle.

– Tarvitsemme lisää myyntiä, ja nyt katseet ovat viennin lisäksi entistä vahvemmin myös kotimaassa, kertoo Juha Kultanen, joka on kehittänyt tuotteen ja Finneasy Oy:n toimitusjohtaja.

Myyntipäällikkö Heini Kultasen mukaan karjaharjayrityksen vientimaiden listassa on myös eksoottisia kohteita kuten Tahiti ja Arabiemiraatit, jonne karjaharja lähetettiin sheikin tilauksesta lentorahtina. Ari Tauslahti/Yle

Pohjois-Karjalan kauppakamari palkitsi kansainvälistymispalkinnolla yrityksen, joka valmistaa kuuden ihmisen voimin tuhansia karjaharjoja vuodessa.

– Meillä lisätyövoimaa tarvitaan, kun tilausten määrä nousee 10–20 prosenttia, arvioi myyntipäällikkö Heini Kultanen.

Hammaslahden tuotannossa on hitsaus, kokoonpano, maalaus ja pakkaus. Harjaosan toimittaa kotimainen valmistaja, jonka tehdas on Virossa.

Aloittelevat kasvuyritykset ovat toivon tähtiä

Työttömyydestä kärsivälle maakunnalle lupaavat kasvuyritykset ovatkin tärkeitä oljenkorsia. Pohjois-Karjalassa työttömien osuus on yli 18 prosenttia työvoimasta.

– Uskomme että, vahvistamalla meidän tuoteperhettä tulemme kasvamaan edelleen ja luomaan lisää työpaikkoja Pohjois-Karjalaan.

Nykyisin karjaharjoja on käytössä esimerkiksi biisoneilla ja villisioilla sekä eläintarhoissa kameleilla ja jääkarhuilla. Joensuulaisyrityksestä on kysytty harjoja myös villieläinten kuten hirvien käyttöön.

Kasvuyritykset tuovat toivoa työttömyyden sumentamille alueille kuten Pohjois-Karjalaan, joka on Suomen siinä mielessä synkin seutu. Jaana Kainulainen / Yle

Uusien lajien tutkailu ja tuotekehitys ovatkin jatkuvia prosesseja.

– Ihan tarkkaa tietoa uusista eläimistä ei juuri nyt ole, toteaa Heini Kultanen, joka on selvittänyt niin porojen kuin kissojen ja koirien harjaustarvetta.

Tuotantoeläimille tarkoitettujen tuotteiden pääasiakkaita ovat maatalousalan yritykset. Kuluttajapuolelle neljä vuotta sitten perustettu yritys ei aio ainakaan vielä laajentaa.

– Ei riitä resurssit laajentaa lemmikkieläimiin eikä kuluttajapuolelle, toteaa myyntipäällikkö Kultanen.

Rusilan tilan vahtikoira Remu ei piittaa karjaharjoista vaan tykkää ihan rapsutuksesta ja hiekkahieronnasta. Jaana Kainulainen / Yle

Aiheesta voi keskustella 5.9.2020 kello 23.00 saakka.

Lue myös:

Karjaharjasta vientituote – lehmät lisäävät hyvinvointiaan kyhnyttämällä

Elikö joulukinkku hyvän elämän? Tutkijat tietävät, kuluttaja ei

Mirva Tikkanen etsi ratkaisua lapsen maitoallergiaan – kun karja jalostettiin A2-maitoon, sai tytärkin ensimmäistä kertaa juustoa