Miten Venäjää voidaan painostaa selvitykseen Navalnyin myrkytyksestä? Tutkija ei usko EU-pakotteisiin, Haavisto haluaa yhtenäisen EU-rintaman

Navalnyi on edelleen hoidettavana berliiniläisessä Charité-sairaalassa. Hän kriittisessä, mutta vakaassa tilassa.

Navalnyi on edelleen hoidettavana berliiniläisessä Charité-sairaalassa. Hän kriittisessä, mutta vakaassa tilassa. Filip Singer / EPA

Mahdolliset uudet EU-pakotteet Venäjää vastaan ovat alkutekijöissään. Niiden sijaan on mahdollista, että yksittäiset jäsenmaat toimivat.

Saksan liittokanslerin Angela Merkelin eilinen ilmoitus räväytti kertaheitolla EU:n ja Venäjän kiistelyn uudelle tasolla.

Merkel ilmoitti, että Berliinissä hoidettava venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi oli myrkytetty Novitšok-nimisellä hermomyrkyllä, joka luokitellaan kielletyksi kemialliseksi aseeksi.

Merkelin mukaan kyseessä on murhayritys, ja sen herättämiin kysymyksiin Venäjän on vastattava.

Liittokansleri Angela Merkel antoi Saksan kannanoton Navalnyin myrkytykseen tiistaina kanslerinvirastossa Berliinissä. Hayoung Jeon / EPA

Pian sama vaatimus esitettiin EU:n johdosta, ulkopoliittisen korkean edustajan, Josep Borrellin (siirryt toiseen palveluun) sekä komission puheenjohtajan, Ursula von der Leyenin (siirryt toiseen palveluun)taholta.

Kannanotoissa ei ainakaan vielä uhata Venäjää pakotteilla.

Haavisto: vielä liian aikaista

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) pitää tärkeänä, että EU-maat ovat asiassa yhtenäisiä ja lisäävät painetta siihen, että tapaus tulee selvitetyksi.

Vielä ei ole neuvoteltu pakotteista.

– Nyt on vasta saatu uutinen eilen illalla, ja varsinaista keskustelua EU:n ministerien kesken ei ole voitu käydä. Mutta varmasti tunnelma kaikissa pääkaupungeissa on sama, että kun kysymys on näin vaarallisesta asiasta – tällaisen myrkyn käytöstä ja levittämisestä – niin tästä vaaditaan kunnollinen selvitys, sanoi Haavisto Ylen Ykkösaamun haastattelussa torstaiaamuna.

– Jos tällaisia myrkkyjä käytetään, se romuttaa kemiallisten aseiden kieltosopimuksen tarkoituksen ja päämäärän.

Ulkoministeri Pekka Haavisto Silja Viitala / Yle

Haaviston mukaan unionin ja Venäjän suhteissa on nyt käsillä kriisi, joka vaikeuttaa tärkeätä yhteistyötä:

– Tämä on harmi, koska meillä on kuitenkin paljon intressejä, joita pitäisi Venäjän kanssa hoitaa, kuten ympäristö- ja ilmastoasiat, joissa yhteistyön pitäisi vain syventyä.

Haukkala: kaikuja Skripalien myrkytyksestä

Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala sanoo, että Navalnyin murhayrityksessä ja sen nostattamassa vastalauseaallossa on paljon samaa kuin Sergei ja Julia Skripalin myrkytystapauksessa maaliskuussa 2018.

Venäläinen entinen vakooja Sergei Skripal ja hänen tyttärensä myrkytettiin Novitšokilla Britanniassa. Molemmat selvisivät tapauksesta hengissä. Britannia syyttää tapauksesta kahta venäläistä agenttia ja katsoo Venäjän johdon hyväksyneen myrkytyksen, Venäjän hallinto kiistää syytöksen.

– EU:ssa on kasvavaa kyllästymistä siihen, että tällaisiin tapahtumiin törmätään yhä uudelleen ja uudelleen, sanoo Haukkala.

Skripalien tapauksen seurauksena monet jäsenmaat, Suomi mukaanlukien, karkottivat venäläisdiplomaatteja.

Lue lisää jäsenmaiden toimenpiteistä ja niihin liittyneestä ulkopoliittisesta pohdinnasta Ylen Eurooppa-kirjeenvaihtajan analyysistä.

Varsinaiset unionin pakotteet jäivät neljän venäläisen matkustusoikeuden ja tilien jäädyttämiseen (siirryt toiseen palveluun), perusteena kemialliset aseet kieltävän sopimuksen vastainen kemiallisen aseen käyttö.

Itä-Ukrainan kriisin ja Krimin valtauksen takia unioni on asettanut Venäjää vastaan henkilöpakotteita ja kauppapakotteita (siirryt toiseen palveluun).

Syyllisistä tarvitaan näyttöä

EU:n tasolla ongelma on, että mahdollisten henkilöpakotteiden asettaminen Navalnyin tapauksessa vaatii juridisesti pätevän näytön.

– Haasteena on, missä määrin ja millä aikaraamilla kyetään rakentamaan näyttö, että voidaan sanktioida yksilöitä. Tässä tuskin lähdetään siitä, että Venäjää tai sen johtoa aletaan yksilöidä, sanoo Haukkala.

Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala. Silja Viitala / Yle

Venäjän johdon kytkös myrkytykseen on todennäköinen jo käytetyn myrkyn laadun takia, kysehän on kemiallisesta aseesta. Mutta pelkkä todennäköisyys ei riitä. Jonkun yksityisen tekijän osuus on mahdollinen.

Varsinaiset kauppapakotteet vaatisivat, että Venäjän hallinto voidaan osoittaa Navalnyin myrkytyksen tilaajaksi.

– Sen takia nyt vaaditaan Venäjältä myötävaikutusta asian selvittämiseksi ja olennainen merkitys on sillä, miten Venäjä vaatimukseen suhtautuu, sanoo Haukkala.

Unionin tasolla pakotteista sopiminen on ainakin nopeasti vaikeaa, mutta jäsenmaat voivat nytkin toimia itsenäisesti, kuten Skripalien tapauksen jälkeen.

Nord Stream 2 voisi olla painostuksen paikka

Saksa saattaisi käyttää Venäjän painostukseen jopa Nord Stream 2-kaausputkihankkeen jäädyttämistä. Esimerkiksi Saksan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Norbert Röttgen on vaatinut, että EU:n pitäisi pysäyttää Itämeren pohjaan rakennettava Nord Stream 2 -kaasuputkihanke.

Putki Venäjältä Saksaan on liki valmis, mutta varsinkin Yhdysvallat vastustaa sitä ja uhkaa pakotteilla sen rakentamiseen ja rahoitukseen osallistuvia. Yhdysvallat katsoo, että kaasuputki lisää Venäjän poliittista ja taloudellista vaikutusvaltaa Euroopassa.

– Vaikea arvioida, päädytäänkö Saksassa noin isoon ratkaisuun, mutta jos Merkelin ulostulosta ja tyylistä jotain voi päätellä, niin Saksassa on yksi Rubikon-joki ylitetty henkisesti Venäjä-suhteessa, pohtii Haukkala.

Venäjä lupailee yhteistyötä ja hyökkää

Venäjällä presidentin lehdistöpäällikkö Dmitri Peskov kommentoi keskiviikko-iltana (siirryt toiseen palveluun), että Venäjä haluaa avointa ja täyttä tietojenvaihtoa Berliinin ja Venäjän välillä.

Peskov valitti, ettei Venäjä ole päässyt tutustumaan Saksassa tehtyihin testituloksiin, joiden mukaan Navalnyin kehosta oli löytynyt Novitšok-ryhmän hermomyrkkyä.

Samaan aikaan Venäjän hallinto on lähettänyt myös hyökkäävämpiä viestejä. Ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova syytti maan television Rossija-1 -haastattelussa länttä tiedotuskampanjasta. Häntä haastateltiin keskiviikkona Vetsher-ohjelmassa (siirryt toiseen palveluun).

– Näyttää siltä että meitä vastaan suunnitellut toimet on valmisteltu hyvissä ajoin etukäteen. Kenties nyt tuli aika aloittaa niiden toimeenpano, Zaharova arveli.

Zaharovan mukaan kysymys on suunnitellusta kampanjasta. Zaharovan kommentit välitti uutistoimisto TASS, joka kutsui Aleksei Navalnyita "opposition bloggeriksi".

Kansanedustaja Andrei Lugovoi meni vielä pitemmälle, syyttäen TASSin mukaan berliiniläistä klinikkaa Navalnyin myrkyttämisestä.

Venäjän duuman turvallisuuden ja anti-korruptiokomitean jäsen Lugovoi katsoi, että kyseessä on provokaatio, jonka tarkoituksena on haitata Venäjän ja Saksan suhteita.

TASS viittasi myös nimettömään lähteeseen, jonka mukaan venäläiset asiantuntijat eivät olleet löytäneet Navalnyin kehosta tai hänen tavaroistaan merkkejä kemiallisista myrkyistä.

Venäjällä ilmestyvä oppositiohenkinen Novaja Gazeta -lehti julkaisi verkkosivullaan (siirryt toiseen palveluun) kokonaisuudessaan Saksan tiedonannon, jonka mukaan Aleksei Navalnyi oli joutunut Novitšok-myrkyn kohteeksi. Lehti kirjoitti, että Saksa vaatii Venäjää asiasta vastuuseen.

Lue lisää:

Venäjä kiistää: Ei mitään perusteita syyttää Venäjää Aleksei Navalnyin myrkyttämisestä

Tutkimusjohtaja Hanna Smith: Tavoitteena oli ehkä saada Navalnyi ulos Venäjältä, muttei surmata häntä

Tällainen on Novitšok-hermomyrkky – Navalnyista löytynyt myrkky tuttu Skripalien myrkytystapauksesta

Saksa vahvistaa: venäläispoliitikko Navalnyi myrkytettiin Novitšok-hermomyrkyllä – presidentti Niinistö: järkyttävää