Ongelmia Koronavilkun kanssa? Tässä 3 todennäköistä syytä, joiden vuoksi sovellus ei välttämättä toimi laitteessasi

Iphone-käyttäjiä on hämmentänyt uusi järjestelmäpäivitys.

Koronavilkku-sovelluksen (siirryt toiseen palveluun) julkistamisen jälkeen Ylelle on tullut paljon palautetta ja kyselyjä koskien sitä, miksi sovellus ei toimi juuri tietyllä puhelimella – tai miksi Kornavilkkua ei edes löydy sovelluskaupasta.

Sovellus on ollut valtavan suosittu ja sitä on ladattu jo noin 1,5 miljoonaan eri puhelimeen, mutta kaikilla lataaminen tai käyttö ei ole onnistunut. Soitimme sovelluksen kehittäneen Solitan konsultille Sami Köykälle ja kävimme läpi mahdolliset syyt.

Mistä tietää, mille puhelimelle Koronavilkkua EI ole saatavissa?

1. Liian vanha puhelin?

– Meillä on peukalosääntö, että jos puhelin on vuosimallia 2016 tai uudempi, Koronavilkku hyvin todennäköisesti toimii, Köykkä sanoo.

Jotta Koronavilkku toimii, Applen iPhone-puhelinten käyttöjärjestelmän on oltava vähintään versio 13.5. Android-käyttöjärjestelmän taas on oltava vähintään versio 6.0.

Saat selville käyttöjärjestelmäversiosi näin:

iPhone: Klikkaa “ASETUKSET” -> “YLEISET” -> “TIETOJA”

Android: Klikkaa “ASETUKSET” -> “TIETOJA PUHELIMESTA” -> “OHJELMISTON TIEDOT”

HUOM! Tiedon sijainti voi vaihdella. Puhelinten asetusvalikon yläreunasta löytyy yleensä hakukenttä, johon voit kirjoittaa “Tietoja” tai “Ohjelmiston tiedot”.

Mikäli puhelimen ohjelmisto on liian vanha, sen voi yrittää päivittää uudempaan. Päivitykset kannattaa pitää päällä automaattisesti, mutta ne voi ladata asetuksista myös käsin.

Päivityksillä on on kuitenkin rajansa. Vanhin Applen puhelin, johon voi asentaa riittävän uuden käyttöjärjestelmän, on vuonna 2016 julkaistu iPhone 6s.

Android-puhelinten kohdalla päivitysmahdollisuus ei yleensä ole näin pitkä. Tilanne vaihtelee valmistajakohtaisesti.

– Androidissa on valitettavan tyypillistä, että puhelinvalmistaja ei enää lähetä päivityksiä eikä laitetta pysty nostamaan seuraavalle tasolle, Köykkä sanoo.

Käytännössä asia selviää kokeilemalla: Löydät päivitykset vaikkapa juuri asetusvalikosta löytyvän hakukentän avulla.

(Mikäli et halua opiskella puhelimesi sielunelämää, Elisan, DNA:n ja Telian asiakaspalveluista on luvattu apua Koronavilkun käyttöönotossa.)

2. Onko puhelimesi uudehko Huawei – joudut vielä odottamaan

Android-puhelimissa Koronavilkku vaatii toimiakseen Googlen sovelluskaupan. Jos puhelimessa ei ole kyseistä Play Kauppaa, Koronavilkku ei toimi.

Play-kaupan kuvake on sininen oikealle osoittava nuolenpää valkoisella pohjalla.

Androidhan on Googlen, miksi siinä ei olisi Googlen palveluja?

Käytännössä kyse on silloin kiinalaisyhtiö Huawein puhelimista – ja niihin liittyvästä kansainvälisestä politiikasta. Yhdysvallat on asettanut Huawein boikottiin, jonka johdosta yhdysvaltalaisyhtiöt, kuten Google, eivät voi tarjota sille palvelujaan.

Itse Android-käyttöjärjestelmä on avointa lähdekoodia ja siksi yhä Huawein käytettävissä. Googlen omat sovellukset eivät enää ole. Tämä muutos näkyi Huawein uusissa kännyköissä asteittain vuoden 2019 aikana.

Vanhemmissa Huawein puhelimissa Googlen palvelut, ja samalla myös Koronavilkku, toimivat yhä.

Sami Köykän mukaan Koronavilkun kehittäjät tekevät Huawein kanssa jatkuvasti työtä, jotta sovellus saadaan myös Huawein omaan sovelluskauppaan.

Ratkaisun löytymistä ei jääty odottamaan, sillä Koronavilkku haluttiin julkaista nopeasti.

– Olemme olleet kesästä asti Huawein kanssa keskuteluissa ja mietimme yhdessä, mikä olisi järkevin tapa tehdä heille toimiva versio. Heidän rajapintansa ei ole aivan samanlainen kuin Googlen, Köykkä kuvaa.

Sami Köykän mukaan Euroopassa kuitenkin on jo Huaweinkin kännyköissä toimivia versioita koronasovelluksista – ratkaisu on siis olemassa.

– Huawei haluaa saada tämän mahdollisimman nopeasti. Heillä on tosi positiivinen asenne, Köykkä sanoo.

Näin varmasti onkin. Kiinalaisyhtiö haluaa osoittaa maailmalle, että se kykenee menestymään Yhdysvaltain boikotista huolimatta.

3. Onko sinulla liian uusi iPhone-järjestelmä?

Apple on juuri ryhtynyt jakelemaan upouutta 13.7-versiota käyttöjärjestelmästään. Se toi muutoksia, joihin suomalaiset Koronavilkun kehittäjät eivät olleet varautuneet.

Siksi moni iPhone-käyttäjä ihmetteli eilen, miksi juuri ladattu Koronavilkku ei toimikaan.

– Apple toi käyttöjärjestelmäänsä oman Exposure Notification Express -versionsa koronaseurannasta. Se oli tarkoitettu maihin, joissa omaa sovellusta ei vielä ole. Samalla tapahtui asennusmuutoksia, joista emme olleet saaneet tietoja etukäteen, Köykkä kuvaa.

Ongelma ilmeni, jos käyttäjä yritti asentaa Koronavilkun sellaiseen iPhone-puhelimeen, johon oli päivitetty käyttöjärjestelmästä uusi 13.7-versio. Ohjelma asentui, mutta seuranta ei käynnistynyt.

Jos sinulla on iPhonen Koronavilkun asennuksen tai toimivuuden kanssa ongelmia, voit tarkistaa käyttöjärjestelmäsi version tämän artikkelin alussa kuvatulla tavalla.

Ongelma ei vaikuta käyttäjiin, jotka ovat asentaneet Koronavilkun jo ennen käyttöjärjestelmän päivitystä uudempaan.

– Otimme heti yhteyttä Appleen ja sieltä tuli korjaus eilen illalla. Samalla he kertoivat, että sen jakelu kestää 48–72 tuntia.

Köykkä neuvoo, että ongelmaan törmänneiden kannattaa käydä lähipäivinä tarkistamassa Koronavilkusta, onko ongelma korjaantunut.

– Siellä on sellainen iso punainen nappi, josta painamalla se lähtee käyntiin. Pari–kolme vuorokautta siihen menee.

Ongelman ratkaisemiseksi on Köykän mukaan olemassa myös kiertotie, jota kokeilunhaluinen voi testata:

Poista Koronavilkku-sovellus. Asenna tilalle Saksan tai Viron koronasovellus. Asenna Suomen Koronavilkku uudelleen.

– Sillä tavalla sen saa toimimaan.... Mutta yleisohje on, että nyt kannattaa odottaa ihan rauhassa. Korjaus tulee lähiaikoina.

Hetkinen, oliko koko Koronavilkku sittenkin turhaa työtä?

Suomen Koronavilkku-sovellus perustuu Googlen ja Applen käyttöjärjestelmien rajapintoihin. Toisaalta Google ja Apple ovat juuri julkaisseet myös omat koronaseurantansa – eivätkä yhtiö pidä Tivi-lehden mukaan erillisiä koronasovelluksia ollenkaan tarpeellisina (siirryt toiseen palveluun).

Solitan Sami Köykkä, onko Suomessa tehty turhaa työtä?

– Ei. Vaikka meillä ei olisi erillistä koronasovellusta, taustajärjestelmät olisi kuitenkin pitänyt tehdä. Siis yhteydet Kelan järjestelmiin, avauskoodigeneraattorit ja niin edelleen. Projekti ei olisi ollut merkittävästi halvempi.

Tosaalta tällaisesta ratkaisusta olisi Sami Köykän mukaan puuttunut monia toiminnallisuuksia, joita Suomen oloihin kehitetystä Koronavilkusta löytyy.

– Siinä ei olisi ollut kuntakohtaisia ohjeita tai yhteyksiä Omaolo-palveluun. Käyttäjälle olisi tullut vain ilmoitus, että 'olet altistunut', Köykkä kuvaa.

Googlen ja Applen eilen esittelemä ratkaisu on Köykän mukaan suunnattu ennen kaikkea Yhdysvaltain osavaltioille, joiden täytyy saada seuranta nopeasti käyntiin. Euroopassa ollaan lähdetty liikkeelle jo aiemmin.

