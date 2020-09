Koronatartuntojen lähde selviää vaihtelevasti eri puolilla maata, HUSin alueella jäljittäminen hankalinta: "60–70 % on saanut tartunnan mistä tahansa"

Koronatartuntojen määrä kääntyi kasvuun elokuussa hiljaisen heinäkuun jälkeen. Matkustusrajoitusten osittaisen purkamisen takia ulkomaiden osuus tartunnanlähteenä on huomattava.

Tilanne eri puolilla Suomea vaihtelee. Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella ei tavattu yhtään koronatartuntaa elokuussa, mutta sen sijaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä eli HUSin alueella tartuntoja kirjattiin yli 400.

Uudenmaan tautitilanne poikkeaa edelleen muusta maasta. HUSin epidemiologisen yksikön apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaisen mukaan elokuun alusta alkaen tartunnanlähde on ollut tiedossa 30–40 prosentilla sairastuneista eli toisinpäin tartunnanlähde ei ole ollut tiedossa 60–70 prosentilla.

– Tämä tarkoittaa, että virusta on liikkeellä väestössä ja 60–70 % on saanut tartunnan mistä tahansa, Ruotsalainen arvioi Yle Uutisille.

Viikolla 34 selvitetyissä tartunnanlähteissä tauti oli yleisimmin saatu ulkomailta, ja seuraavaksi yleisimmin perheenjäseneltä.

– Viime viikolta (vk 35) tilastot ovat vielä keskeneräiset, mutta ulkomailta saatu tartunta tiedetyistä tartunnanlähteistä oli pienempi osuudeltaan, HUSin Ruotsalainen arvioi.

Tämä viittaisi siihen, että Uudellamaalla tartunnan tai ainakin altistumisen voi muuta maata helpommin saada perhejuhlista tai massatapahtumista, kuten kävi lääketieteen opiskelijoiden kokoontumisessa:

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen torstain tiedotteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan koronaepidemia oli kuitenkin elokuussa Suomessa vielä rauhallinen.

Tartuntojen määrä ja taudin ilmaantuvuus nousivat elokuun alussa kesä- ja heinäkuun alun mataliin lukemiin verrattuna. Sittemmin määrät ovat tasaantuneet ja pysyneet kuukauden verran suurin piirtein samalla tasolla.

Viimeisen seurantaviikon aikana (24.8.–30.8.) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 132 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla (17.8.–23.8.) ilmoitettiin 187 tapausta.

Uudellamaalla riski on isompi kuin muualla maassa

Huomattava osa kaikista tartunnoista on siis HUSin alueelta. Muualla maassa luvut pienenevät. Varsinais-Suomessa oli THL:n tartuntatautirekisterin (siirryt toiseen palveluun) mukaan 103 tartuntaa viikoilla 32–35.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Esa Rintala kertoo, että tartuntalähteistä noin 70 prosenttia saadaan selville. Rintalan mukaan 40 prosenttia näistä tartunnoista tulee ulkomailta ja 15 prosenttia perhepiiristä.

Turkuun kirjautuu myös Skopjen lennoilta tulleita tapauksia, jos henkilöllä ei ole vakinaista asuinpaikkaa Suomessa. Tilastoharha korostuu myös siinä, että tartuntatapaukset kirjataan sairastuneen kotipaikkakunnan mukaan. Esimerkiksi Jyväskylän tartuntaryväksestä osa tapauksista kirjautui Varsinais-Suomeen.

Huomattavasti julkisuutta keränneet Jyväskylän ja Kainuun koronatartunnat eroavat toisistaan siinä, että Keski-Suomen tapauksessa lähde on ulkomailta ja Kainuussa kotimaasta. Viikolla 35 Kainuussa todettiin 13 uutta tapausta elokuun aiemman yhden lisäksi.

Jyväskylässä on jo harkittu tiukempia rajoitustoimia, mutta toistaiseksi tartuntaketjut on saatu riittävän hyvin hallintaan. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juha Palonevan mukaan elokuussa oli 33 koronapositiivista koko sairaanhoitopiirin alueella sisältäen terveyskeskukset ja yksityiset.

– Valtaosassa tartuntalähde tiedetään, erityisesti tautiryppäissä se tiedetään hyvin, Paloneva vastasi Yle Uutisille.

Tartuntalähteet ovat pääosin ulkomailta lähtöisin ja levinneet sitten tartunnan saaneiden perheenjäseniin tai työyhteisöihin.

Monessa maakunnassa vain vähän tartuntoja

Pohjois-Pohjanmaalla elokuun 21:stä tartunnasta alkuperä selvisi noin 70 prosentista. Ulkomaanmatkoilta koronavirus tarttui monelle. Jäljitetyistä tartunnoista niitä oli noin 40 prosenttia.

Kotimaan matkailu (mm. yleisötapahtumat) oli lähteenä 20 prosentilla tapauksista ja perhealtistus 10 prosentilla.

Kolmannes koronatartuntojen lähteistä jäi Pohjois-Pohjanmaalla tuntemattomiksi.

Pirkanmaalla oli elokuussa 20 tartuntaa, muualla maassa eri sairaanhoitopiireissä sitä vähemmän.

Vaasassa elokuun luku on 15, joista yhdeksän on paikallistettu samaan pubiin. Osan tartuntalähde on tässäkin tapauksessa ulkomailla. Tartuntamaina mainitaan Viro, Turkki ja Puola. Kahden tartunnan lähde ei ole selvinnyt ketjua jäljitettäessä.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Janne Mikkola kertoo, että elokuun aikana kunnallisen terveydenhuollon kautta on Kanta-Hämeessä testattu 5783 henkilöä ja yksityissektorilla todennäköisesti useita satoja.

Varmistettuja tartuntatapauksia on 11, joista viisi on ulkomailta saatu (Hollanti, Romania, Turkki ja kaksi Virosta).

– Kolme on perheensisäisiä jatkotartuntoja, kaksi epäselvästä lähteestä Hämeenlinnan seudulla saatuja ja yksi todennäköisesti työssä pääkaupunkiseudulla saatu tartunta, Mikkola selvittää.

Suomessa tehdään nyt yli 16 000 koronatestiä päivittäin. Sasha Silvala / Yle

Yle Uutisten keräämien tietojen mukaan tartuntaluvut ovat pienempiä, kun tarkastellaan muiden sairaanhoitopiirien koronatartuntamääriä.

Lapin 10 tartuntaa on saatu pääosin ulkomailta. Länsi-Pohjan piirissä koronatapauksia oli elokuussa viisi. Niiden alkuperää ei saatu selville.

Pohjois-Savossa oli elokuussa oli kahdeksan tartuntaa, joista yli puolet ulkomailta. Etelä-Savossa luku oli viisi, joista yksi tartunta oli ulkomailta. Itä-Savossa ei koronatartuntoja elokuussa havaittu.

Keski-Pohjanmaan yksi tartuntatapaus linkittyi ulkomaille ja koko korona-aikana vain yhden tartunnan lähde on infektioylilääkäri Marko Rahkosen tietojen mukaan jäänyt epäselväksi.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula kertoo, että koronataruntoja on koko epidemia-aikana ollut 29, joista elokuussa viisi. Kolme näistä viidestä tapauksesta on perua Kosovosta, Turkista ja Unkarista.

Satakunnan alueella todettiin yhteensä 9 uutta COVID-19-tapausta elokuun alkupuolella. Niistä 70 prosenttia on kotimaista alkuperää. Sairaanhoitopiirin alueella on osastonylilääkäri Tuomas Niemisen mukaan testattu yli 10 000 ihmistä.

Testejä on elokuun aikana tehty tuhansittain eri puolilla maata. Laboratorioiden testauskapasiteetti on tällä hetkellä jo yli 16 000 näytettä päivässä.

Viimeisen kahden viikon aikana (viikoilla 34–35) koronavirustestejä on tehty yhä suurempia määriä, päivittäin 11 000–14 000. Valtakunnallisesti positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä on pysynyt hyvin pienenä.

Suuri osa altistumisista tapahtuu vapaa-ajalla

STM:n ja THL:n tietojen mukaan ulkomailta saadut tartunnat jakautuvat moneen eri maahan.

Osa uusista todetuista tapauksista liittyy jo tunnettuihin kotoperäisiin tai ulkomailta peräisin oleviin tartuntaketjuihin ja seurannassa oleviin tapausryvästymiin.

Kaikkien tartuntojen alkuperä ei kuitenkaan ole tiedossa. Kotoperäisissä tapauksissa tartunnanlähde oli viikolla 35 tiedossa arviolta yli puolessa tapauksista.

Tiedossa on useampia joukkoaltistumisia kotimaassa, muun muassa suuremmissa perhe- ja yleisötapahtumissa sekä harrastusten yhteydessä. Altistumisista suuri osa liittyy vapaa-ajan viettoon, joskin ihmisiä on altistunut koronavirukselle myös työpaikoilla, kouluissa ja päiväkodeissa.

Kaikki uusien tapausten tartuntaketjut pyritään jäljittämään ja uusia tartuntoja pyritään siten ehkäisemään mahdollisimman tehokkaasti. Tuorein tilannekuva- ja mallinnusryhmän raportti sekä edelliset raportit ovat THL:n sivuilla: Koronaviruksen seuranta (THL) (siirryt toiseen palveluun)

Tapausmääriä ja ilmaantuvuutta seuratessa on hyvä huomioida, että tämän hetken tartuntojen suora vertailu kevään 2020 epidemiatilanteeseen voi olla harhaanjohtavaa. Väestön tartunnoista havaittiin keväällä todennäköisesti pienempi osuus kuin mitä tällä hetkellä laajamittaisella testaamisella havaitaan.

TÄYDENNETTY klo 10.57 Pohjois-Pohjanmaan elokuun tilanne.

