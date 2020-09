Instagram sensuroi suomalaismuseon näyttelyä: monikansalliset mediajätit päättävät, mitä näemme ja mitä emme, eikä se ole aina johdonmukaista

"Julkaisu on yhteisösääntöjemme vastainen. Poistimme kohteesi julkaisu, koska se rikkoo yhteisösääntöjämme kohtaa alastomuutta tai seksiä".

Tällaisen viestin Suomen valokuvataiteen museo sai eilen. Museo oli julkaissut Instagram-tilillään ruotsalais-brittiläisen, alastomuudella leikittelevän taiteilijan AdeYn kuvan, jossa raskaana oleva nainen pökkäisee kontallaan olevan miehen peppua.

Kuvassa ollaan alasti, mutta siinä ei näy sukupuolielimiä, ja naisen pulleat rinnat on sutattu ja sumennettu. Tunnelma on humoristinen ja hersyy komiikkaa, koska perinteiset sukupuoliroolit ovat kääntyneet hassulla tavalla ylösalaisin.

Silti kuva oli Instagramille liikaa. Valokuvataiteen museon viestintäasiantuntija Jaakko Laasanen ei oikein ymmärrä someyrityksen logiikkaa. Hänen mielestään kuvan poistamiselle ei ollut mitään syytä.

– Taiteilija oli toimittanut meille kuvistaan pikselöityjä versioita, joista oli Instagram-käytännön mukaan piilotettu nännejä ja sukupuolielimiä. Se, että tällainen kuva tästä huolimatta sensuroitiin, tuli meille yllätyksenä.

Sensuroiduista kuvapäätöksistä pitäisi periaatteessa olla mahdollisuus valittaa, mutta tämäkään puoli ei tällä kerralla toteutunut. Valokuvataiteen museo lähetti Instagramille kyselyn, johon ei tullut vastausta.

– Saimme viestin, jossa todettiin vain, että koronapandemian takia henkilöstöä on tällä hetkellä vähemmän. Tapauskohtainen neuvottelu Instagramin kanssa ei siis ole mahdollista, mikä voi rajoittaa taiteellista ilmaisunvapautta, Jaakko Laasanen toteaa.

Tässä alkuperäinen versio AdeYn Reversal-valokuvasta vuodelta 2018. AdeY

Instagram ei sensuroi Playboy-kuvia

Taiteilijalle itselleen ei instasensuuri ole uusi asia. AdeY on ollut somejätin hampaissa jo vuosikausia. Hän on vaatinut Instagramilta järkevämpiä sääntöjä ja oikeudenmukaisempaa julkaisupolitiikkaa.

Esimerkiksi kolme vuotta sitten Instagram poisti AdeYn tilin kokonaan, ilman minkäänlaista ennakkovaroitusta. Taiteilijan kahden ja puolen vuoden ajan rakentama brändääminen valui hukkaan, ja kaikki lähes 70 000 seuraajaa katosivat saman tien. Kaikki piti aloittaa alusta.

AdeY haluaa korostaa, että paljaasta pinnasta huolimatta hänen kuvissaan ei koskaan ole ollut minkäänlaista seksuaalista sisältöä. Taiteilijan mukaan nimenomaan Instagram on tässä yhteydessä seksistinen osapuoli. Se seksualisoi pikselöintivaatimuksillaan alastomuutta, jonka pitäisi olla täysin luonnollinen asia.

Instagram on saanut kritiikkiä myös kaksinaismoralismistaan: se, mikä on toisille sallittua, on toisilta kiellettyä.

– Esimerkiksi Playboyn instakanavalla on satamäärin alastonkuvia, joiden kriittisiä kohtia on pikselöity. Ne kylläkin jätetään rauhaan, mutta samalla periaatteella pikselöity taidekuva poistetaan. Tällainen tietenkin herättää hämmennystä ja kertoo ehkä siitä, että isommilla instituutioilla on Instagramin suhteen enemmän valtaa, Jaakko Laasanen pohtii.

AdeY: Steady Does (2018). AdeYn mielestä alastomuus on luonnollinen asia. AdeY

Megayhtiöt määrittelevät käyttäytymistämme

Jos ajatellaan somejättien julkaisupolitiikkaa ja sensuuria, Jaakko Laasasen mukaan nyt ollaan uuden, globalisoituneen ajan kynnyksellä.

– Meillä on aiemmin ollut kansallisia valvontaelimiä, kuten esimerkiksi Suomen elokuvatarkastamo, joka aikoinaan kävi läpi mediamateriaalia ja jakoi ikärajoituksia. Nyt olemme siirtyneet ylikansalliseen sensuuriin, jossa suuret somejätit määrittelevät, mitä saa julkaista, mitä ei.

Ei siis ihme, että neljä suurta teknologiayhtiötä, Facebook, Apple, Google ja Amazon olivat äskettäin Yhdysvaltojen kongressin kuunneltavina. Kysymys kuului, onko tällaisilla yhtiöillä jo liikaa valtaa. Esimerkiksi Facebookin Mark Zuckerberg kuittasi asian toteamalla, että hänen yhtiönsä puolustaa demokraattisia arvoja, kuten ilmaisunvapautta.

– Onhan se varsin kiinnostavaa, että on olemassa tällaisia megayhtiöitä, jotka määrittelevät toimintaamme ja käyttäytymistämme, Jaakko Laasanen sanoo.

Voi siis ajatella, että ainakin jollakin tavalla amerikkalaisen yhteiskunnan arvoja ja suhdetta alastomuuteen peilaava somesensuuri tukee ikävimmillään uuspuritanismia ja konservatiivista ajattelua, ja asettaa selviä rajoituksia luovuudelle.

– Instagram on tällä hetkellä somen pääväylä, ja samalla myös monille taiteilijoille tärkeä paikka esitellä teoksiaan, Jaakko Laasanen toteaa.

AdeY: Pyramid II (2019). AdeY korostaa, ettei hänen kuvissaan ole minkäänlaisia seksuaalisia elementtejä, ja ihmettelee siksi Instagram-sensuuria. AdeY

Nimensä veroinen näyttely

Instagramin suhtautuminen alastomuuteen on myös hyvin erilaista kuin se, mihin saunakulttuurin kyllästämässä Suomessa on totuttu. Valokuvataiteen museotakaan ei sensuroitu ensimmäistä kertaa.

– Nostamme ajoittain esille kokoelmakuvia, ja koska kyse on kotimaisesta valokuvataiteesta, arkista suomalaista alastomuutta epäseksuaalisessa muodossa löytyy runsaasti. Usein en voisi edes tulla ajatelleeksi, että tässä olisi jotakin yhteisösääntöjä loukkaavaa, Jaakko Laasanen kertoo.

Laasasen mukaan Valokuvataiteen museossa on silloin tällöin näyttelyitä, joissa alastomuus on keskiössä, ja kommentointiakin syntyy.

– Suomalainen yleisö on kuitenkin sellaista, ettei alastomuudesta saa millään aikaiseksi valtavaa kohua.

AdeYn tuoreen näyttelyn nimi on The Censored Exhibition, ja yhden kuvan kohdalla toteutui siis peräti tuplasensuuri: ensin taiteilija sensuroi omaa teostaan, sitten Instagram poisti sen kokonaan.

– Kun kerroimme AdeYlle asiasta, hän totesi, että nythän näyttely on nimensä veroinen, Jaakko Laasanen summaa.

AdeY: Unveil (2017). AdeYn valokuvista löytyy runsaasti hauskoja ja humoristisia elementtejä. AdeY

