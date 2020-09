Riekkojen määrä kutistui Utsjoella − Inarissa ja Enontekiöllä lintuja normaali määrä

Riekkojen määrä on pysynyt kutakuinkin keskimääräisenä tunturialueella. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Utsjoella riekkoja on huomattavasti viime vuotista vähemmän, kun taas Inarissa ja Enontekiöllä riekkoja on keskimääräisen tuntumassa.

Tiedot käyvät ilmi laskennoista, jotka kanakoirametsästäjät tekivät Metsähallituksen ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) tukemana.

− Poikkeuksena aikaisemmista vuosista nyt havaittiin useita aivan nuoria ja pieniä riekonpoikasia, mikä kertoo epätavallisen myöhäisestä pesinnästä. Erityisesti Utsjoella poikastuotto on tänä kesänä ollut heikkoa. Se saattaa johtua myöhäisen pesinnän ja kesä-heinäkuun vaihteen kylmän sääjakson yhteisvaikutuksesta, tutkija Antti Paasivaara Lukesta sanoo tiedotteessa.

Kanakoirametsästäjät laskivat tunturialueen riekkolinjoja tänä vuonna yhteensä noin 700 kilometriä 46 eri alueella tasaisesti jaettuna Utsjoen, Inarin ja Enontekiön kuntiin. Linjat on sijoitettu neljän linjan linjastoihin, joissa yhden linjan pituus on yleensä neljä kilometriä.

Kanakoiralaskenta tehdään arktis-alpiinisilla ja avoimilla riekon elinympäristöillä, kun taas riistakolmiolaskenta keskittyy boreaalisten metsien kanalintukantojen seurantaan. Laskennat täydentävät toisiaan.