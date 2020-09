Koira oppii uuden hajun minuuteissa – tarkka nenä haistaa koronan, matalan verensokerin tai vaikka hyvän sienipaikan

Vähän niin kuin hajupiilosta – näinkin voisi kuvailla koiran hajutyöskentelyä.

Hajuaisti on koiran vahvin aisti, jolla se tutkii ympäröivää maailmaa. Hajujen parissa on harrastettu maailmalla jo reilu kymmenen vuotta ja Suomeen hajutyöskentely rantautui viitisen vuotta sitten.

Harrastuksena koirien nose work, eli hajutyöskentely, on sekä omistajalle että koiralle mukavaa, mutta koirien tarkasta nenästä on kehitetty apuria monenlaisiin tehtäviin.

– On virkakoiria huume-, räjähde- ja rahaetsinnöissä. Erittäin merkittävää työtä tekevät myös hypokoirat eli diabeetikkojen alhaisen insuliinitason huomaavat koirat, kuin myös epilepsiakohtauksesta, migreenikohtauksesta ja kivuista varoittavat koirat. Ne ovat tärkeitä ja arvokkaita omistajalleen, Nose Work Finlandin puheenjohtaja Leena Rantamäki kertoo.

Koiria käytetään myös erilaisten sairauksien löytämiseen. Viimeisin esimerkki ovat niin sanotut koronakoirat, jotka pystyvät haistamaan koronaviruksen esimerkiksi lentokentälle saapuvista matkustajista.

Koirat oppivat hajutyöskentelyyn nopeasti

Hajutyöskentelyn opettelun voi aloittaa vaikka pentukoiran kanssa. Kaikilla koirilla opettelu lähtee perusteista, eli hajujen tunnistamisesta ja hajulöytöjen ilmoittamisesta. Aktiivinen harjoittelu auttaa myöhemmin uuden oppimista.

– Jos koiralla on hajutyöskentelutausta, että se osaa etsiä hajuja, niin se voi olla muutama minuutti, kun opetetaan uusi haju. Jos ei ole koulutushistoriaa, voi viedä vaikka viikon verran, eläinkouluttaja Sanna Kankainen Mikkelin koirapalvelu Tatsista kertoo.

Koirien hajuaistia hyödynnetään monissa arkisemmissakin asioissa.

– On sienikoiria, joku etsii omistajan kadonneen lompakon, silmälasit tai muuta vastaavaa. Se on rajaton se kenttä, ihmisen mielikuvitus on vain rajana, kun miettii miten koiran hajuaistia voi hyödyntää, Rantamäki toteaa.

Hajuharrastuksesta voi jatkaa kilpailuihin

Koiraharrastajat voivat kilpailla tästä syksystä lähtien virallisesti nose workissa. Laji hyväksyttiin muutama viikko sitten Kennelliiton alaisuuteen.

Kilpailuissa koira etsii tiettyjä nimettyjä hajuja eri tasoisissa vaativuusluokissa.

– Kaikki koirat, jotka kykenevät haistelemaan ja haistamaan, voivat harrastaa nose workia. Se vaatii myös sen, että koira pystyy keskittymään haisteluun, Sanna Kankainen sanoo.

Hajutyöskentely on koiralle sopivan haastava ja väsyttävä harrastus

Jos koiran kanssa haluaa ruveta haisteluharjoituksiin, kannattaa jossain vaiheessa pyytää jotain toista henkilöä piilottamaan haju sekä koiralta että koiran ohjaajalta, Kankainen vinkkaa.

– Koirat osaavat lukea ihmistä todella tarkkaan. Jos ohjaaja pidättää hengitystään, koira saattaa olla oppinut että ahaa, nyt ollaan lähellä löytöä. Siksi on hyvä että tehdään sokkoetsintöjä, jossa ohjaaja ei pysty vahingossakaan auttamaan koiraa, vaan koiran tehtävänä on löytää se haju.

Nenäharrastukset ja haisteluleikit ovat hyvällä tavalla koiraa väsyttäviä. Harjoituksia voi tehdä vaikka joka päivä jos koira vaikuttaa pirteältä, mutta jos haistelu väsyttää koiraa paljon, pari kertaa viikossa on hyvä harjoitusmäärä.

– Koira tekee ihan valtavan työn, kun se yrittää selvittää missä haju on, ja missä se hajulähde tarkalleen ottaen on. Monet koirat nukkuvat nose work -kurssien jälkeen koko loppuillan, Kankainen kertoo.