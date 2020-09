Kolme uutta koronatartuntaa Kuhmossa – sairastumiset ovat tapahtuneet karanteenissa

Kuhmon tartuntaryppäästä on löytynyt kolme uutta COVID-19-tartuntaa torstaina.

– Kaikki nämä tapaukset ovat karanteenissa olleilla. Juuri tämän takia karanteeneja määrätään, Kainuun pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari kertoo.

Kaikkiaan Kainuussa on elo–syyskuussa todettu tartuntoja on 23, näistä yksi on Kajaanissa, yksi Sotkamossa ja loput 21 Kuhmossa. Altistuneiden määrä on noin 200. Kajaanin tartunta on Kainuun Prikaatin työntekijällä, henkilö on oireeton ja kotonaan.

Kainuussa viime viikon perjantaina löytyneen koronaryppään alkuketjuun liittyy negatiivinen testitulos. Testi uusittiin yli kahden viikon päästä ja silloin tulos oli positiivinen.

Koukkari kertoo, että testituloksia on vielä jonkin verran jonossa altistuneilta, joilla on oireita.