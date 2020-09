Legendaarinen Kontulan ostari väistyy uuden keskustan tieltä – Dosentti: "Kontulalla mahdollisuudet kehittyä uudeksi Kallioksi tai Punavuoreksi"

Kontulan uuden keskuksen arkkitehtuurikilpailun voittaja on Arkkitehtitoimisto Opus ehdotuksellaan Vaellus. Ideakilpailulla haettiin erilaisia vaihtoehtoja keskustan tulevaisuudelle. Alueen suunnittelusta päätetään myöhemmin.

Arkkitehtitoimisto kertoo, että ehdotuksen tavoitteena on perusteellisesta muutoksesta huolimatta säilyttää Kontulan ostoskeskuksen leimallinen tunnelma ja paikan henki.

"Ratkaisu tuo alueelle merkittävästi uutta asuinrakentamista, säilyttäen kuitenkin kaupunkikuvallisesti keskeisiä paikkoja ja kiinnekohtia, muistumia nykytilanteesta." Arkkitehtitoimisto Opus

Palkintolautakunta kiittää ehdotusta siitä, että se kunnioittaa Kontulan identiteettiä ja mittakaavaa. Alueen kehitystä suunnitellaan jatkettavaksi voittajatyön pohjalta, mutta ehdotetut ratkaisut eivät ole lopullisia.

Palkintolautakunta kiittää Vaellus-ehdotusta siitä, että se kunnioittaa Kontulan identiteettiä ja mittakaavaa. Havainnekuva. Helsingin kaupunki

– Ostari on Kontulan sydän, joten on luontevaa aloittaa uuden Kontulan rakentaminen juuri ostarista. Nyt julkistetun voittajatyön pohjalta on hyvä jatkaa alueen kehitystyötä siten, että alueen monimuotoisuus ja omaleimaisuus säilyvät, sanoo pormestari Jan Vapaavuori tiedotteessa.

Kontulan nykyinen ostoskeskus valmistui vuonna 1967, ja sitä laajennettiin sen jälkeen kun Helsingin metroa jatkettiin Itäkeskuksesta Kontulaan 1986–88. Kontulan ostari on edelleen Suomen suurin kattamaton ostoskeskus.

Kaupungin mukaan jatkosuunnittelua tarvitaan muun muassa siitä, mitkä rakennukset nykyisellä ostarilla puretaan ja mitkä säilytetään sekä kuinka metroradan päälle mahdollisesti rakennetaan. Uuden ostarin rakennustyöt on Vaellus-ehdotuksessa suunniteltu toteutettavaksi vaiheittain siten, että palvelut on mahdollista pitää auki keskeytyksettä.

Dosentti: Kontulalla edessään valoisa tulevaisuus

Kontula on esimerkki lähiöistä, joka täyttyi sodanjälkeisen suuren maaltamuuton seurauksena. Lähiöitymistä kiihdytti myös kaupungin keskustasta väljemmille alueille suuntautuneen muuttoliikkeen seurauksena.

Lähiöiden kehitysmahdollisuuksia tutkineen Helsingin yliopiston dosentin Sari Dhiman mukaan Kontulaa kehitettiin funktionalismin hengessä terveelliseksi ja luonnonläheiseksi asuinalueeksi.

Helsingin yliopiston dosentti Dhima uskoo, että Kontulalla on edessään valoisa tulevaisuus. Ulla Malminen / Yle

Vuosikymmenten myötä Kontula ja sen ostoskeskus saivat kuitenkin maineen levottomana paikkana, jossa osa asukkaista kokee olonsa turvattomana. Mistä maine johtuu?

– Täällä on alueellista sosiaalisten, taloudellisten ja terveydellisten ongelmien kasautumista. Ne heijastuvat alueesta kertovaan uutisointiin. Myös maahanmuuton keskittyminen vaikuttaa alueen maineeseen, sanoo dosentti Dhima sanoo.

Alueen mainetta pyritään nyt muuttamaan kaupunkisuunnittelulla.

– Pyritään siihen, että sekä omistus- että vuokra-asuntojen sijainteja hajauttamalla eri sosiaaliset ryhmät ovat tasaisemmin mukana kaupunkielämässä. joka tähtää eri sosiaalisten ryhmien avulla, Dhima sanoo.

Kun Helsingin keskusta laajenee pohjoiseen ja itään, Dhima uskoo luonnonläheisen ja väljän Kontulan vetovoima kasvavan. Kiinnostavuutta lisää entisestään se, että kaupunginosan keskusta ja ostoskeskus sijaitsevat metron ja suunnitteilla olevan pikaraitiolinja Raide-Jokeri II:n solmukohdassa.

Vanhan Kontulan ostoskeskuksen henki näkyy Vaellus-ehdotuksen havainnekuvissa. Helsingin kaupunki

Helsingin yliopiston dosentti Dhima hehkuttaa alueen harrastusmahdollisuuksia ja kulttuurielämää.

– Kontulalla on hyvät mahdollisuudet kehittyä uudeksi Kallioksi tai Punavuoreksi.

