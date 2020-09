Kuka saa koronakorvausta? Korvataanko karanteeniaika yrittäjälle tai opiskelijalle? – 11 kysymystä tartuntatautipäivärahasta

Koronapandemia nosti viranomaisten puheeseen suositukset, rajoitukset, omaehtoiset karanteenit ja karanteenit.

Ihmisten huoli tartunnasta kasvoi ja samalla kasvoi huoli toimeentulosta. Miten minä ja läheiseni pärjäämme, jos virus tai karanteeni iskee?

Kansaeläkelaitos eli Kela korvaa ansionmenetyksiä, ja perusteet määritellään laissa. Kuka korvauksia saa ja millä edellytyksillä? Yle kysyi tartuntatautipäivärahasta, Kelan etuuspäällikkö Milla Kaitola vastasi.

Jonotan koronatestiin ja sen jälkeen odotan testin tulosta. Saanko tältä ajalta koronapäivärahaa?

Et saa. Ei ole erityistä koronapäivärahaa. Kyse on tartuntatautipäivärahasta, jota maksetaan tarttuvasta taudista johtuvan karanteenin tai eristyksen takia. Tavallisimpia tapauksia ovat salmonellan takia pois töistä määrätyt elintarviketyöntekijät.

Voit saada tartuntatautipäivärahaa, kun odotat testiin pääsyä ja sen tulosta, jos tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt karanteenin altistumisen vuoksi. Jos omien oireiden perusteella menee testiin, ei yleensä ole karanteenissa.

Ulkomaan matkan jälkeen suositellaan parin viikon omaehtoista karanteenia. Saanko tartuntapäivärahaa, jos jään palattuani varmuudeksi kotiin?

Et saa. Kyse on suosituksesta eikä määräyksestä.

Puoliso joutui karanteeniin, ja siksi myös minun olisi hyvä pysyä kotona. Saanko tartuntapäivärahaa?

Et saa. Kyse on suosituksesta eikä määräyksestä.

Milloin voin saada tartuntatautipäivärahaa?

Kun kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on tehnyt päätöksen karanteenista tai eristyksestä. Kiireellisessä tapauksessa päätöksen voi tehdä esimerkiksi terveyskeskuslääkäri, mutta tartuntatautilääkäri vahvistaa sen jälkikäteen. Työterveyslääkäri ei voi päätöstä tehdä. Tartuntatautipäiväraha on sekä palkansaajalle että yrittäjälle korvaus ansionmenetyksestä.

Entä kun lapseni on määrätty karanteeniin?

Saat tartuntatautipäivärahan, jos joudut olemaan kotona lapsen kanssa etkä pysty tekemään työtä etänä. Korvauksen saa alle 16-vuotiaan karanteeniin määrätyn lapsen huoltaja.

Saanko tartuntatautipäivärahaa, kun teen etätyötä?

Et saa. Etätyössä ei tule ansiomenetystä, joten korvausta ei makseta.

Saanko tartuntatautipäivärahaa, kun opiskelen tai olen työttömänä?

Et saa. Mutta jos työttömältä tai opiskelijalta jää karanteenin vuoksi tekemättä muutama työtunti tai satunnainen työkeikka, niiden osalta ansionmenetys korvataan. Menetys täytyy osoittaa Kelalle.

Mitä tartuntatautipäivärahan hakemiseen tarvitaan?

Pitää tehdä hakemus, ja sen liitteeksi tarvitaan karanteenipäätös ja työnantajan selvitys tuloista.

Kumpi tartuntapäivärahaa hakee, karanteeniin määrätty vai työnantaja? Kummalle raha maksetaan?

Jos työnantaja maksaa palkan karanteeniajalta, se yleensä hakee korvauksen ja se maksetaan sille. Jos palkkaa ei makseta, karanteeniin määrätty hakee ja Kela maksaa hänelle. Alan työehtosopimuksissa on sovittu eri tavoin karanteeni- jasairausajan palkanmaksusta.

Miten tartuntatautipäiväraha lasketaan? Onko siinä omavastuu kuten monissa muissa Kelan etuuksissa?

Ansionmenetys korvataan kokonaan. Tartuntatautipäiväraha on veronalaista tuloa. Yrittäjän tartuntatautipäiväraha lasketaan YEL (siirryt toiseen palveluun)- tai MYEL (siirryt toiseen palveluun)-vuositulon mukaan. Omavastuuta ei ole.

Kauanko päätöksen saaminen kestää? Kuinka pian korvaus tulee tilille?

Tavoite on tehdä päätös 21 päivässä eli kolmessa viikossa, ja tällä hetkellä hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on kaksi viikkoa.Kela on kouluttanut lisää väkeä hakemusten käsittelyyn.

