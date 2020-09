UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen Ylelle: Teollisuuden ymmärtäminen on huonontunut Suomessa – olemme investoineet Suomeen yli miljardi euroa

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesosen toivomuslista hallitukselle on selkeä: tarvitaan yli hallituskausien ulottuvaa työllisyys-, teollisuus- ja veropolitiikkaa.

– Olen halunnut käynnistää keskustelua tarpeesta kehittää yli hallituskausien ulottuvaa talouspolitiikkaa, joka mahdollistaisi kannattavan teollisen toiminnan ja investoinnit. Siihen kuuluvat niin teollisuus-, vero- kuin työmarkkinakysymykset.

Pesonen kirjoitti elokuun lopussa avoimen kirjeen (siirryt toiseen palveluun), jossa hän kertoi UPM:n näkemyksiä Suomen paperiteollisuudesta ja sen toimintaedellytyksistä. Samaan aikaan UPM kertoi Kaipolan tehtaan sulkemissuunnitelmista Jämsässä. Kirjeestä alkoi laaja keskustelu, jossa hallitus ja metsäteollisuus ovat olleet eri linjoilla. Pesosen mukaan teollisuuden ymmärtäminen on pala palalta huonontunut Suomessa.

Pääministeri Sanna Marin sanoi TV:n Ykkösaamussa, että jos se hänestä olisi kiinni, Kaipolan tehdas jatkaisi toimintaansa ja Marin kyseli myös yritysten yhteiskuntavastuun perään.

UPM on investoinut Suomeen yli miljardi euroa

Pesosen viesti on, että Kaipolan tehtaan sulkeminen voi saada nykymenolla myös jatkoa.

– Asioiden sanominen ääneen ei ole syyllisten etsimistä vaan avaus asioiden korjaamiseksi. Minulle on pettymys, jos vuonna 2030 joudumme toteamaan, että Suomen velka on karannut käsistä, uusia investointeja ei ole ollut yhtään enempää ja Suomessa on yhä enemmän suljettuja tehtaita.

UPM antoi Ylelle myös aiemmin julkaisemattoman kumulatiivisen luvun euromääräisistä investoinneistaan. Vuodesta 2008 alkaen yhtiö on käyttänyt investointeihin yli miljardi euroa, mistä vain sata miljoonaa euroa on mennyt perinteisten liiketoimintojen kehittämiseen. Uusia tuotteita on syntynyt lukuisia ja teollisia investointeja on tehty, yhtiöstä kerrotaan.

Koronaepidemialla on ollut kahtalaisia vaikutuksia puunjalostusteollisuuteen

Lähes koko elinkeinoleämä on kyykännyt koronaepidemian vuoksi ja Suomen bruttokansantuote laskee tänä vuonna.

– Vaikutukset UPM:ään olivat kaksijakoiset. Graafisten paperien kysyntä on kärsinyt huomattavasti sulkutoimista, kun yritysten, toimistojen ja koulujen sulkemiset ovat vähentäneet printtimainontaa ja kopiopaperien käyttöä. Samaan aikaan sulkutoimet ovat vaikuttaneet päivittäistavaroiden kysyntään ja verkkokauppaan, mikä on lisännyt erilaisten tarrojen ja erikoispaperien kysyntää, sanoo Pesonen.

Painopaperin kysyntä on laskeva markkina maailmassa, mutta kysyntää kuitenkin riittää.

– Maailmassa on kysyntää paperille 15 kertaa enemmän kuin koko Suomessa on tuotantoa. Jos laatu on kunnossa, tällaisella markkinalla pärjää ne, joilla on tehokkaat tehtaat ja hyvä kustannuskilpailukyky. Kyse on kustannuksista, niin sisäisistä kuin ulkoisista. Kaipolassa vuosien sisäisen tehostamisen tie on kuljettu loppuun ja sen myötä ulkoisten tekijöiden merkitys kasvaa yhä suuremmaksi.

