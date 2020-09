Syyrialainen Raghad Mshaweh pelkäsi unohtavansa sodan keskellä lukutaidon – nyt hän opiskelee suomalaisessa korkeakoulussa

Maahanmuuttajien tie korkeakouluun on kivinen, mutta sitä yritetään tasoittaa.

Viime keväänä syyrialainen Raghad Mshaweh istui yöllä tietokoneella ja luki Vauva.fi-keskustelupalstaa: Millainen on medianomin pääsykoe? Mikä on ryhmähaastattelu?

Edessä olisi pääsykoe suomalaiseen korkeakouluun, eikä Mshawehilla ollut aavistustakaan, mitä se tarkoittaa.

Hän oli kertaalleen aiemmin hakenut medianomiopintoihin, mutta tuolloin häntä ei ollut kutsuttu pääsykokeeseen.

Nyt kutsun lähettivät sekä helsinkiläinen Haaga-Helia että Joensuussa sijaitseva Karelia-ammattikorkeakoulu.

Sodan keskeltä kaiken tiedon ääreen

Jo kutsu pääsykokeeseen on uskomaton saavutus.

Sen ymmärtämiseksi on palattava vuoteen 2014, jolloin Raghad Mshaweh oli 14-vuotias ja eli sodan keskellä Syyriassa.

– Ei ollut kavereita, ei koulua, ei kirjoja. Pelkäsin, että minusta tulee lukutaidoton, Mshaweh muistelee.

Samalla hän kuitenkin kertoo uskoneensa koko ajan, että hän opiskelee pitkälle.

Syyriasta Mshawehin perhe pakeni Turkkiin. Suomeen he tulivat vuonna 2017 kiintiöpakolaisina.

– Iskä tuli sanomaan, että Suomi on valinnut meidät. Olin että okei, missä Suomi on? Sitten etsin tietoa ja innostuin, kun huomasin, että Suomessa on maailman korkein koulutus.

Maahanmuuttajat pääsevät korkeakouluun kantasuomalaisia harvemmin

Maahanmuuttajien ei ole helppo päästä Suomessa korkeakouluun.

Tämä käy ilmi muun muassa Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin raportista (pdf) (siirryt toiseen palveluun).

Arvioinnin mukaan maahanmuuttajien määrä korkeakouluissa ei ole juuri kasvanut, vaikka heidän määränsä Suomessa on lisääntynyt.

Kaikista opiskelijoista maahanmuuttajia on alle 5 prosenttia.

Vuonna 2017 korkeakouluissa oli noin 13 900 opinto-oikeuden saanutta maahanmuuttajaa, mikä on vain muutama sata enemmän kuin vuonna 2012.

Kynnys korkeakouluun on korkea myös maahanmuuttajien lapsille. Karvin arvioinnin mukaan maahanmuuttajien Suomessa syntyneet lapset hakevat korkeakouluun selvästi kantasuomalaisia harvemmin.

Arvioinnin ulkopuolelle on jätetty vaihto-opiskelijat sekä ulkomaalaiset opiskelijat, jotka ovat muuttaneet Suomeen varta vasten opiskelun takia.

Opiskelu korkeakoulussa vaatii joko hyvää suomen tai englannin kielen taitoa. Pyry Sarkiola / Yle

Puutteet kielitaidossa suurin este opinnoille

Heikko kielitaito on yksi suurimmista syistä siihen, ettei ovi korkeakouluun avaudu.

Etenkin yliopistossa kielitaitovaatimukset ovat kovat.

Puutteita voi olla paitsi suomen kielen myös englannin kielen taidoissa.

– Meillä on aloja, joilla englannin kielen taito on välttämätön, kuten ICT-ala, sanoo projektipäällikkö Hannele Niskanen Karelia-ammattikorkeakoulusta.

Kareliassa maahanmuuttajille on tarjolla henkilökohtaista ohjausta ja valmennusta: mitä heidän kannattaa opiskella, missä korkeakoulussa se onnistuu ja mitä on osattava, ennen kuin opinnot voi aloittaa.

Karelia on yksi maamme kuudesta maahanmuuttajatyön vastuukorkeakoulusta.

Ensimmäiset vastuukorkeakoulut nimettiin neljä vuotta sitten. Nyt toiminnan rahoitus on päättymässä, mutta työtä on tarkoitus jatkaa.

Suomalaiset juttukaverit harvassa

Valmistautuessaan pääsykokeisiin Raghad Mshaweh oli asunut Suomessa vasta 2,5 vuotta.

Ensimmäiset suomenkieliset sanat hän oli opetellut Turkissa Youtubesta, mutta kieliopintoihin Mshaweh pääsi kiinni vasta kotoutumiskoulutuksessa Mikkelissä.

– Minulla ei ollut kavereita, joiden kanssa puhua suomea, mutta puhuin itselleni, puhuin seinän kanssa ja ajattelin suomeksi, Mshaweh kertoo.

Kielen omaksumisessa auttoi, että Mshaweh pääsi iltalukioon ja sai työpaikan monikulttuurikeskus Mimosasta.

Opinnot iltalukiossa tosin olivat tyssätä heti alkuunsa heikon kielitaidon takia, mutta Mshaweh anoi rehtorilta lupaa jatkaa.

– Sain luvan. Kävin muutamia kursseja ja sain hyviä pisteitä, esimerkiksi äidinkielestä seitsemän. Minusta se on hyvin.

Ylioppilaaksi Mshaweh ei halunnut, sillä se olisi ollut hänen mielestään ajan tuhlaamista. Mshawehilla oli lukiotodistus Turkista ja kiire päästä korkeakouluun.

Hannele Niskanen kertoo, että heikon kielitaidon lisäksi myös puutteelliset opiskelutaidot vaikeuttavat maahanmuuttajien pääsyä korkeakouluopintoihin. Ari Haimakainen / Yle

Aiemmat opinnot auttavat, mutta niistä voi olla myös hallaa

Korkeakouluun pyrkivät maahanmuuttajat eivät ole yhtenäinen joukko.

Osa on tullut maahan pakolaisena tai turvapaikanhakijana, osa puolison perässä. Jo ikähaitari on iso, parikymppisistä keski-ikäisiin.

Karvin arvioinnin mukaan lähes neljäsosalla korkeakouluun pyrkineistä maahanmuuttajista oli entuudestaan korkea-asteen tutkinto.

Maahanmuuttajia opintoihin ohjaava Hannele Niskanen kertoo, että lähes jokaisen opiskelijan kohdalla käydään ensin läpi, mitä he ovat opiskelleet ja mitä heidän pitäisi vielä opiskella päästäkseen töihin.

Joskus aiemmat opinnot voivat jopa vaikeuttaa opintoihin pääsyä Suomessa. Näin on silloin, jos opitut opiskelumenetelmät poikkeavat siitä, mitä Suomessa vaaditaan.

– Euroopassa arvostetaan omaa ajattelua, päättelykykyä ja kriittistä suhtautumista. Sen sijaan monissa maissa opiskelu on edelleen ulkoa opettelua, Niskanen huomauttaa.

Kaikkia syitä maahanmuuttajien heikompaan koulutustasoon ei vielä tiedetä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää parhaillaan, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuka kouluttautuu pitkälle ja keneltä opinnot jäävät kesken.

Kolmessa vuodessa pakolaisesta korkeakouluopiskelijaksi

Pääsykoe tuntui vaikealta, mutta heinäkuussa Raghad Mshaweh oli pakahtua.

Hän oli onnistunut.

Karelia-ammattikorkeakoulun pisteraja oli ylittynyt heittämällä. Haaga-Heliaan Mshaweh oli varasijalla.

Heinä–elokuun vaihteessa Mshaweh muutti vanhempiensa kanssa Mikkelistä Joensuuhun.

Nyt opintoja on takana runsas viikko. Ensimmäinen kurssi on valokuvausta, mikä on Mshawehista todella hauskaa.

Myös opettajat ovat olleet ystävällisiä.

– Se tuo minulle turvallisen olon ja tunteen, että haluan jatkaa ja opiskelu on kivaa.

Mshaweh uskoo pärjäävänsä samalla reseptillä kuin tähänkin asti.

– Jos haluaa onnistua, pitää olla kärsivällinen. Etenkin Suomessa se koskee kaikkea, kieltä, opiskelua, ystävien saamista, Mshaweh nauraa.

Raghad Mshaweh kertoo olevansa haaveilija. Hänen unelmansa on olla toimittaja suomalaisessa mediassa. Ari Haimakainen / Yle

"Minulle on annettu mahdollisuus, en saa jättää sitä käyttämättä"

Medianomiopinnot ovat Raghad Mshawehille vasta yksi porras kohti unelmaa.

Syyrialaisen pakolaisen tavoitteena on olla joku päivä toimittaja suomalaisessa mediassa.

Mshaweh tietää, että suomalaisiin opiskelukavereihin verrattuna hän lähtee opintielle takamatkalta.

Silti hän kokee olevansa etuoikeutettu. Hän on turvassa ja saa opiskella.

– Minulle on annettu mahdollisuus, minä en saa jättää sitä käyttämättä. Vaikka toteutan omaa unelmaani, toteutan samalla sodassa kuolleiden syyrialaisten lasten unelmaa ja lasten, jotka ovat vielä Syyriassa tai leirillä.

