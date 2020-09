Hallitus päätti viidennestä lisätalousarviosta – parannuksia matkustajien kuluttajansuojaan

Hallitus esittää, että matkustaja voisi saada matkapaketin peruuntuessa valtiolta korvausta matkanjärjestäjälle maksamistaan maksuista, kertoi työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tiedotteessa. Korvausta voisi saada myös rahapalautuksen sijaan vastaanotetusta matkakupongista.

Normaalisti matkanjärjestäjä on velvollinen palauttamaan maksut tai matkakupongin arvon.

TEMin mukaan väliaikaista lakia sovellettaisiin tilanteisiin, joissa matkanjärjestäjä on asetettu konkurssiin ja matkapaketin peruutus johtuu koronavirusepidemiasta.

Hallitus päätti torstaina lisäksi jo vuoden viidennestä lisätalousarviosta. Matkanjärjestäjien konkurssitapauksiin liittyviin korvauksiin ehdotetaan uutta kahden miljoonan euron arviomäärärahaa.

Valtion nettolainanotoksi tänä vuonna arvioidaan noin 17,6 miljardia euroa

Väliaikaisen epidemiakorvauksen rahoittamiseen hallitus ehdottaa 60:tä miljoonaa euroa. Korvauksella on tarkoitus tukea heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä, joiden elämään korona on tuonut ylimääräisiä kustannuksia. Tuen piiriin kuuluisivat ihmiset, jotka ovat saaneet perustoimeentulotukea rajoitustoimien aikana, jos he edelleen ovat perustoimeentulotuen saajina tuen maksuaikana syksyllä.

Näiden lisäksi lisätalousarviossa pelastustoimelle esitetään 1,8:aa miljoonaa euroa. Tästä 1,7 miljoonaa euroa johtuu metsäpalojen torjumiseksi tehdyistä tähystyslennoista ja 100 000 euroa Libanoniin lähetetyn pelastusavun kustannuksista.

Lisäksi Rajavartiolaitokselle esitetään 1,5 miljoonan euron lisärahoitusta uuden veneen hankintakuluihin. Ulkovartiolaiva Turvan partiovene vaurioitui karilleajossa kesäkuussa käyttökelvottomaksi.

