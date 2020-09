Suurmarkkinat pidetään, vaikka kaupungin omat tapahtumat peruttiin – Tampereen kilpailukykyjohtaja ei näe ristiriitaa

Tampereen kaupunki on perunut syksyltä perinteiset yleisötapahtumansa, kuten Tampereen päivän ohjelman, valoviikkojen avajaiset ja itsenäisyyspäivän juhlan.

Samaan aikaan kaupunki valmistautuu vastaanottamaan kansainväliset suurmarkkinat (siirryt toiseen palveluun), jotka kiertävät parhaillaan pitkin Suomea. Nelipäiväinen tapahtuma pidetään Hämeenpuistossa torstaista sunnuntaihin 10. - 13. syyskuuta.

Suurmarkkinoilla on yhteensä 130 myyjää 25 maasta. Markkinakojuissa myydään erilaisia ruokatuotteita, ja alueella on paljon ravintolapisteitä. Tapahtuma on kerännyt kiertueellaan tuhansia kävijöitä.

Tampereen kaupungin kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki ei näe ristiriitaa kaupungin tapahtumien perumisella ja toisten sallimisella.

– Meillä on omia bränditapahtumia, esimerkiksi itsenäisyyspäivän juhla ja Tampereen päivä, jolloin ihmiset kulkevat yhtenä hetkenä tuhatpäisenä yleisönä. Silloin on hankaluuksia ja riskejä.

– Samaan aikaan on tärkeää, että olemme edelleen tapahtumakaupunki ja sallimme aluetalouden ja elämystalouden työllisyyden näkökulmasta erilaisia tapahtumia. Sen takia kaupunki ei ole lähtenyt kategorisesti kieltämään tapahtumajärjestäjien tapahtumia, jos he voivat niitä turvallisesti toteuttaa.

Petri Aaltonen / Yle

Megafonilla rotia turvaväleihin

Kansainvälisen myyjäjoukon kierrättäminen ympäri maata on mietityttänyt monilla paikkakunnilla, esimerkiksi Kajaanissa. Myös turvavälien toteutuminen askarruttaa. Suurmarkkinoilla alue on jaettu lohkoihin. Järjestysmiehillä on megafonit, joilla vieraita voidaan muistuttaa turvaväleistä.

Tampereen kaupungin kilpailukykyjohtajan Anna-Kaisa Heinämäen mukaan nelipäiväinen markkinatapahtuma eroaa kaupungin omista juhlista.

– Suurmarkkinat jakautuvat useammalle päivälle. Dynamiikka on ihan erilainen kuin tapahtumassa, jossa tuhansia ihmisiä tulee tunniksi Keskustorille. Eli turvallisuus on mahdollista huomioida eri lailla.

Heinämäki myöntää, että tapahtumat aiheuttavat pohdintaa.

– Tämä on hirvittävän vaikeaa mutta välttämätöntä tasapainoilua, että emme sulje kaupunkia. Ihmisillä on oikeus liikkua, ja heillä on oikeus tapahtumiin ja laadukkaaseen vapaa-aikaan. Yrittäjillä on oikeus harjoittaa elinkeinoaan.

– Samaan aikaan meillä on julkisena toimijana vastuu. Vastuullisuuden nimissä emme pidä omia pistemäisiä tapahtumia, jotka keräävät tuhansia ihmisiä.

Heinämäki sanoo luottavansa siihen, että ihmiset käyttävät omaa harkintaansa ja toimivat vastuullisesti. Tapahtumien järjestäjät ovat paljon vartijana.