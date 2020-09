Tanssitunnit siirtyvät kovaa vauhtia verkkoon – uusia tanssiharrastajia aikaisempaa vähemmän

Porilaisen Happy Dance -tanssikoulun ensimmäiset online-tanssitunnit pyörähtivät käyntiin tiistaina. Yrittäjä, tanssinopettaja Kati Koivisto kertoo panostaneensa online-tanssituntien laatuun. Asiakkaille tarjotaan opetuksen lisäksi parasta kuvan ja äänen laatua.

– Aloitin ensin Facebook-liveillä, jotka kuvattiin kännykällä ja äänetkin olivat mitä olivat. Nyt olen satsannut ammattikalustoon, joten on ihana tehdä, kun on mietitty ihan loppuun asti tämä homma.

Emilia Helin on intohimoinen tanssin harrastaja, mutta kiireinen perhearki on vähentänyt tanssimista. Jari Pelkonen / Yle

Neljän lapsen äiti Emilia Helin oli yksi ensimmäisistä online-tanssitunnin seuraajista. Tanssin harjoittelu kotioloissa sopii hänen nykyiseen elämäntilanteeseensa loistavasti.

– Se on niin kauhean helppoa. Näin kun lapsia on useampi, on toki aikataulullisesti vaikea järjestää niin, että lapset saavat hoitoa, että äiti pääsee harrastamaan.

Pirjo-Riitta Harmaajärvi on käynyt tanssitunneilla kymmenen vuotta. Hänelle tanssi on liikuntamuoto, jossa musiikki vie mennessään. Jari Pelkonen / Yle

Silti myös Happy Dancen tanssisali on Latin Fusion -tunnilla lähes täyteen ahdettu. Kati Koiviston mukaan korona on verottanut jonkin verran tanssitunnilla kävijöitä. Satu Hjelman palasi tunneille heti, kun se oli mahdollista.

– Minusta täällä on tosi hyvät, isot ja väljät tilat, joten puitteet ovat sen verran kunnossa, ettei tarvitse murehtia mistään sellaisesta.

Johanna Haaslahti kertoo, että turvavälit salissa ovat säilyneet. Tarvittaessa turvavälistä osataan myös huomauttaa naapuria.

– Kaikki katsoo ettei voi olla liian lähellä toista, ettei törmäile tai huido. Se ihan kuuluu tähän hommaan.

Johanna Haaslahti palasi koronarajoitusten jälkeen tanssitunneille heti kun se oli mahdollista. Jari Pelkonen / Yle

Oppilasmäärä laskussa syksyllä

Suomen tanssioppilaitosten liiton STOPP ry:n toiminnanjohtaja Hannele Niirasen mukaan varsinkin uusien oppilaiden määrä on syksyllä vähentynyt. Liiton jäsenkoulujen piirissä on yli 40 000 tanssinharrastajaa.

– Nyt on sellanen katsotaan-tilanne. Myös kunnat ovat vähentäneet tilojensa käyttöä, mikä on vaikuttanut tanssikouluihin. Kun on vähemmän tunteja, niin on myös vähemmän oppilaita.

Latin Fusion tanssitunti täytti Happy Dance -tanssikoulun salin. Jari Pelkonen / Yle

Opetus- ja kulttuuriministeriö kysyi keväällä alan toimijoilta muun muassa digitaalisten palveluiden kehitysinnosta. Tuolloin peräti joka neljäs toimija ilmoitti kehittävänsä verkkopalveluja (siirryt toiseen palveluun), joilla pitää yhteyttä asiakkaisiin.

– Etäopetus on otettu härkää sarvista -mentaliteetilla haltuun. On opeteltu käyttämään laitteita ja keksitty erilaisia alustoja tanssin etäopetukselle hyvin monista lähtökohdista.

Jari Pelkonen / Yle

Satapäinen katsojatavoite

Kati Koivisto toivoo, että online-tunneista tulisi kannattavaa liiketoimintaa. Tavoitteena on toki toimia myös matalan kynnyksen aloituspaikkana tanssiharrastukselle.

Onlinepalvelun käyttäjämäärille Koivisto on laittanut kovan kolminumeroisen tavoitteen. Ainakin ensimmäisillä tunneilla se täyttyi.

– Uskon, että online- ja tanssiopetustoiminta myös netissä tulee jäädäkseen. Se on sellainen asia, joka varmasti vielä kehittyy kollegojenkin toimesta.