Lahden putkapahoinpitely: poliisille tuomio törkeästä pahoinpitelystä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi Hämeen poliisin vanhemman konstaapelin yhden vuoden ja neljän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä pahoinpitelystä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tuomion mukaan poliisi käytti säilöönottotilanteessa tarpeetonta väkivaltaa raudoitettuna ollutta asiakasta kohtaan.

Tuomioon johtanut voimankäyttötilanne tapahtui Lahden poliisiaseman putkassa helmikuussa 2019. Partio toi lahtelaisessa ravintolassa riehuneen, päihtyneen miehen asemalle aamuyöllä. 30-vuotias vastusti säilöönottoa ja poliisia, minkä vuoksi hänet sidottiin, raudoitettiin ja pidettiin kiinni. Tapahtumien seurauksena putkaan tuotu asiakas sai kasvoihinsa ruhjeita, verenvuotoa ja murtuman nenäänsä. Lisäksi hän meni hapenpuutteen vuoksi elottomaksi, ja häntä jouduttiin elvyttämään.

Oikeus perustelee tuomiota sillä, että poliisi oli käyttänyt tilanteessa tarpeetonta väkivaltaa ja liiallista voimaa suhteessa käsiraudoissa ja jalat sidottuna olleeseen uhriin. Oikeus katsoi tulleen todistetuksi sen, että poliisi oli nojannut kiinniotetun yläselkään polvellaan niin, että tämän hengitys oli estynyt.

Poliisi ja valtio velvoitettiin suorittamaan asianomistajalle korvauksia kärsimyksestä 3 000 euroa.

Lue myös: Analyysi: Poliisi sai vankeutta putkaan tuodun törkeästä pahoinpitelystä – Videosta herää kysymys: puhuivatko poliisit totta todistajina?

Vartijat eivät toimineet sääntöjen vastaisesti

Törkeästä pahoinpitelystä epäiltiin myös kahta Lahden poliisilaitoksella työskentelevää vartijaa, mutta heidän syytteensä oikeus hylkäsi. Oikeuden mukaan vartijoiden toiminta ei ollut sääntöjen vastaista, eikä se estänyt asianomistajan hengitystä. Vartijoiden ei myöskään katsottu toimineen yhdessä poliisin kanssa siten, että he olisivat rikosoikeudellisessa vastuussa tämän toimista.

Oikeuskäsittelyssä kaikki kolme vastaajaa kiistivät syytteet ja sen, että olisivat aiheuttaneet miehelle syytteessä kuvatut vammat.

Videotallenne tapahtumien kulusta on katsottavissa tämän jutun alusta. Videota on käsitelty siten, että siinä esiintyvien kasvot on sumennettu.

Kaikki vastaajat ovat olleet pidätettynä virastaan talvesta 2019 lähtien. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Juttua täydennetään.

Lue myös:

Poliisin lisääntynyt työstressi voi johtaa voimankäytön ylilyönteihin – Tutkija: "Jossain meillä kaikilla menee suorituskyvyn rajat"

Poliiseista tehdään noin tuhat rikosilmoistusta vuodessa – ani harva johtaa syytteeseen, vielä harvempi tuomioon