Herätys: Sote-alaa pyöritetään keikkatyöläisillä, keskusta kokoontuu valitsemaan puheenjohtajan, tartuntatautipäiväraha on sairauspäivärahaa parempi

Keskusta kokoontuu valitsemaan puheenjohtajaa

Keskusta kokoontuu puoluekokoukseen, joka huipentuu lauantaina puheenjohtajan valintaan. Ennakkosuosikkina on tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko, joka on haastanut jatkoa hakevan puheenjohtajan Katri Kulmunin. Koronapandemian vuoksi osallistujamäärältään maailman suurimpiin kuuluva puoluekokous on jouduttu pirstomaan 16:een eri paikkaan ympäri Suomen, eikä pääpaikkana toimivassa Oulun jäähallissa nähdä perinteistä lippumarssia tai suurta kansanliikkeen juhlaa.

Kokoomusväki koolle Poriin – Orpo jatkoon ilman haastajia

Petteri Orpolla ei ole haastajaa Porin puoluekokouksessa. Mauri Ratilainen / AOP

Toiseksi suurin oppositiopuolue kokoomus pitää viikonvaihteessa puoluekokouksensa Porissa ja etäyhteydellä kuudella muulla paikkakunnalla. Petteri Orpo jatkaa puolueen puheenjohtajana ilman haastajia. Orponhaastajiksi uumoillut Antti Häkkänen ja Elina Lepomäki pyrkivät puolueen varapuheenjohtajiksi.

Keikkatyöläisten käyttö sote-alalla on kasvanut rajusti

Yle seurasi lähihoitaja Minna Kumpumäen päivää. Kumpumäki käy päivän aikana keskimäärin kymmenellä asiakaskäynnillä. Tanja Kröger / Yle

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstövuokraus on yleistynyt erityisesti julkisella puolella. Keikkatyöläisistä on ollut ajoittain jopa pulaa. Sosiaali- terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehyn mielestä henkilöstövuokraus sote-alalla on huolestuttavaa, jos vakituista henkilökuntaa paikataan keikkatyöläisillä. Yle seurasi keikkatyötä tekevän lähihoitaja Minna Kumpumäen arkea kotihoidossa Kotkassa.

Kirjeenvaihtajalta: Trump pakotti Bidenin ulos luolastaan

Presidenttiehdokkaat jalkautuvat entistä enemmän yleisön eteen. Presidenttiehdokas Joe Biden saapumassa Wisconsiniin 3. syyskuuta. Jim Watson / AFP

Yhdysvalloissa presidenttiehdokkaat Donald Trump ja Joe Biden ovat kumpikin jalkautumassa entistä enemmän elävän yleisön eteen. Mikäli kampanjointi siirtyy enemmän pois netistä, kuten nyt näyttää, sen koko dynamiikka muuttuu. Sekä Trump että Biden pystyy viemään, joten toisen on jäätävä vikisemään, kirjoittaa kirjeenvaihtaja Mika Hentunen analyysissään.

Tartuntatautipäiväraha on usein sairauspäivärahaa parempi

Sairastuneiden ja altistuneiden mahdolliseti menetettämiä ansioita korvataan tartuntatautipäivärahalla sekä sairauspäivärahalla. AOP

Koronaepidemian myötä monille maksettu tartuntatautipäiväraha on yleensä sekä ehdoiltaan että määrältään sairauspäivärahaa parempi etuus. Usein edusta kuitenkin hyötyy lähinnä työnantaja.

Loppuviikko on sateinen, mutta lämmin

Yle

Perjantaina sää on epävakaista koko maassa. Runsaimmat sateet tulevat lännessä ja pohjoisessa. Idässä aurinkokin voi näyttäytyä.

Viikonloppuna sateita tulee yleisesti koko maassa. Paikoittain sateet ovat runsaita. Sää pysyy sateesta huolimatta verrattain lämpimänä. Etenkin yöt ovat aiempaa lämpimämpiä.

