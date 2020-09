Posti aloittaa yt-neuvottelut – arvioitu vähennystarve 130 työtehtävää

Postin palveluksessa on noin 22 000 henkilöä. Kuvituskuva.

Posti kertoo aloittavansa pääasiassa asiantuntija- ja esimiestehtävissä työskenteleviä koskevat yt-neuvottelut. Arvioitu vähennystarve on noin 130 työtehtävää. Yt-neuvottelut eivät koske rahtiliiketoimintaa tai logistiikkayhtiö Transvalia.

Yt-neuvottelut alkavat 15. syyskuuta ja kestävät vähintään kuusi viikkoa. Postin palveluksessa on noin 22 000 henkilöä.

Posti Group perustelee tiedotteessa yt-neuvotteluita toimintamallin muutoksella. Toimitusjohtaja Turkka Kuusiston mukaan seuraavat kolme vuotta ovat kriittisiä Postin kilpailukyvyn turvaamisessa.

– Toimialamme on suuressa murroksessa ja koronatilanteen myötä muutosvauhti on kiihtynyt entisestään. Meidän on vastattava asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja uudistuttava nykyistä huomattavasti nopeammin, Kuusisto sanoo tiedotteessa.

Henkilöstövähennysten lisäksi Posti hakee säästöjä muun muassa tarkastelemalla oman ja ulkoa ostetun työn suhdetta.

Kirjepostin määrä vähentynyt rajusti

Uudessa toimintamallissa tavoitteena on Postin mukaan se, että konsernin erilaisilla liiketoimintaryhmillä olisi enemmän tulosvastuuta. Lisäksi joidenkin ryhmien toimintaa tehostettaisiin ja joitakin yhteisiä konsernitoimintoja hajautettaisiin ja kevennettäisiin.

Koronakevät on kiristänyt Postin ahdinkoa. Yhtiön jakaman kirjepostin määrä väheni huhti-kesäkuussa 24 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta. Samalla pakettiliikenne on kuitenkin ollut vilkasta ja kilpailu kiristynyt.

Toukokuussa yhtiö ilmoitti, että keskeyttää perjantain kirjejakelun kesän ajaksi. Elokuun lopussa Posti ilmoitti jatkavansa poikkeusjärjestelyä lokakuun loppuun asti.

Kuluvan kevään aikana on käyty myös perusjakelua ja hallintoa sekä tuotantoa koskevat yt-neuvottelut.

