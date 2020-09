Monelta nuorelta lähti työ alta ja kaikki mutkistui – avun saa avaamalla vain yhden oven: "Luukuttaminen loppuu tähän"

Ohjaamo-toiminta on valtakunnallista ja sillä halutaan helpottaa nuorten aikuisten työelämään pääsyä.

Lappeenrantalaisen kauppakeskuksen kahvilassa istuvat parikymppiset Siiri-Maija Saastamoinen ja Viivi Vanhanen. Molemmat nuoret naiset opiskelevat, Saastamoinen oppisopimuksella ratsastuksenohjaajaksi ja Vanhanen sosionomiksi.

Molemmat ovat yhtä mieltä siitä, että kun ikää on plakkarissa 20 vuotta, voi töiden löytäminen olla vaikeaa.

– Kyllä työnhaku on vaikeaa nuorille, kun ei ole aikaisempaa kokemusta. Ja ikäkin vaikuttaa, Saastamoinen pohtii.

– On se aika vaikeaa, olen saanut töitä aiemmin suhteiden kautta, Vanhanen kertoo.

Vuosi 2020 ei ole ollut työllisyyden kannalta paras mahdollinen. Koronavirus ja siihen liittyvät rajoitustoimet veivät monilta työpaikkoja alta rytinällä. Ensin alkoivat lomautukset maaliskuussa, osa menetti työnsä kokonaan. Myös yrityksiä kaatui.

Hankala tilanne näkyi myös nuorten aikuisten kohdalla.

Saastamoisella ja Vanhasella löytyy luottoa siihen, että työpaikka löytyy myös tulevaisuudessa, vaikka koronavirus vaikuttaisi työmarkkinoihin pidemmänkin aikaa. Heidän kohdallaan tilannetta tulevaisuudessa auttaa ammatilliseen osaamiseen johtava koulutus.

– Kyllä mä uskoisin, että työpaikkoja löytyy tulevaisuudessakin. Joka alalla tarvitaan kuitenkin osaajia, uusiakin, Saastamoinen sanoo.

Ympäri Suomea löytyy kuitenkin paljon nuoria, joilla ei ole työ- tai opiskelupaikkaa ja tulevaisuus jännittää. Mistä löytää töitä aikana, jolloin Suomessa on 100 000 lomautettua työikäistä ja yli 54 000 työtöntä nuorta?

Siiri-Maija Saastamoinen ja Viivi Vanhanen kokevat työnhaun olevan nuorille haastavaa, mutta samalla heillä on luottoa siihen, että töitä on mahdollista löytää. Kare Lehtonen / Yle

Yksi paikka, monta vastausta

Olenkohan oikeassa paikassa? Se on kysymys, johon Ohjaamossa (siirryt toiseen palveluun) pyritään aina vastaamaan “kyllä olet.”

Ajatus nimittäin on, että yhden oven takaa saa apua arkeen, työhön ja opiskeluun liittyvissä asioissa, vaikkei edes tiedä, missä järjestyksessä apua kaipaisi.

– Vaikka nuori tulisi hakemaan töitä, aletaan ensin miettiä kokonaisuutta siitä nuoren näkökulmasta. Eli miten elämässä muuten sujuu, lähdetäänkö tekemään cv:tä tai mistä työpaikka voisi löytyä, ohjaamoneuvoja Iina Kovalainen Imatralta kertoo.

Ohjaamon palvelut on suunnattu alle 30-vuotiaille nuorille aikuisille. Alaikärajaa ei ole, mutta esimerkiksi Imatralla suurin osa kävijöistä on 18–24-vuotiaita. Ohjaamoita on noin 70 ympäri Suomea.

Ohjaamon saa tulla ilman ajanvarausta ja vastassa on osaava joukko ihmisiä, jotka ovat valmiita ratkomaan pulmia ja auttamaan eteenpäin. Maksuttoman palvelun ydinidea on, että moni asia saadaan ratkaistua yhdessä paikassa eikä se ole virastomaisen jäykkää. Lisäksi ohjaamossa työskentelevät ihmiset tavoittaa myös whatsapilla tai vaikka Instagram-kuvapalvelun välityksellä.

– Nuoret voivat tulla ilman ajanvarausta silloin, kun se ajatus asian hoitamisesta tulee mieleen. Täällä on vastassa monialainen tiimi, joten monta asiaa saa hoidettua kerralla. Niin sanottu luukuttaminen loppuu tässä Ohjaamon kohdalla, nuorten palveluvastaava Marika Vento Imatran kaupungilta kertoo.

Lue lisää: Työttömyys kasvoi Kymenlaaksossa – tilanne on kuitenkin parempi kuin monella muulla alueella

Nuorten työttömyys nousi

Helmikuussa 2020 Kaakkois-Suomessa alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys vähentyi 8 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

Heinäkuussa tilanne oli toinen. Nuoria työttömiä oli 23 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Luvut käyvät ilmi työ-­ ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastosta.

Silti muualla Suomessa luvut ovat olleet vielä lohduttomampia. Yleisesti Suomessa alle 25-vuotiaiden työttömyys kasvoi lähes puolella ja yhteensä työttömiä nuoria oli heinäkuussa yli 50 000.

Kaakkois-Suomessa on siis osattu tehdä jotain toisin. Mutta mitä?

– Hirmu hyvä kysymys! Uskoisin, että yhtenä vaikuttavana syynä ovat palvelut, joita meillä on pyörinyt koronasta huolimatta koko ajan. On ollut nuorille aikuisille suunnattuja verkkovalmennuksia ja yrittäjyysvalmennuksia. Osa koulutuksistakin on lähtenyt käyntiin etänä, nuorten asiantuntija Sari Kuru Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistosta sanoo.

Koronavirus vei monen nuoren aikuisen työpaikan keväällä, kun esimerkiksi kaupat ja ravintolat sulkivat ovensa. Nella Nuora / Yle

Kaakkois-Suomen TE-toimiston palvelujohtaja Tiia Piikki nosti totesi myös elokuussa, ettei yhtä selitystä ole. Toimivat ohjaamo-palvelut saavat kuitenkin kehuja, sillä ne ovat Piikin mukaan aktiivisia.

Heinäkuun luvuissa näkyvät myös armeijaan lähdöt ja maaliskuussa alkaneiden neljän kuukauden mittaisten lomautusten päättymiset. Tämä tosin ei selitä alueellista eroa, sillä vastaava tilanne on myös muualla Suomessa.

Ohjaamossa uskotaan, että hyvä yhteishenki ja meininki näkyvät myös hyvinä tuloksina asiakkaiden kanssa.

– Meillä on erityisen hyvä moniammatillinen toimijuus tällä alueella. Teemme laadukasta yhteistyötä hyvällä hengellä ja näemme nuoren aina kokonaisuutena. Osaamme hyödyntää kaikkien osaamista ja saamme sillä nostettua nuorten taitoja näkyviin, sanoo ohjaamoneuvoja Iina Kovalainen.

Kesätyösetelit kelpasivat työnantajille

Perinteisesti nuoria työllistyy erityisesti palvelualoille. Kaakkois-Suomessa kausitöitä on saattanut löytyä myös esimerkiksi tehtailta.

Ja vaikka takana on vaikea kesä, on kesätöitä löytynyt ainakin lyhyissä pätkissä monelle. Imatran seudulla oli jaossa 230 kesätyöseteliä, jossa työnantaja saa kaupungilta osakorvauksen työllistäessään nuoren. Niistä vain kolme jäi jäljelle. Kesätyöseteleitä on jaettu myös muualla Kaakkois-Suomessa.

Marika Vento ja Sari Kuru kuuluvat tiimiin, joka auttaa nuoria työnhaussa ja elämänhallinnassa Imatralla. Kare Lehtonen / Yle

Se kuinka helposti työpaikka löytyy, riippuu monesta asiasta.

– Tietysti koulutuksella on suuri merkitys. Jos on ammatillinen tutkinto, työllistyminen on usein helpompaa. Mutta ylioppilaat ovat saaneet hyvin töitä myös silloin, kun sitä on ollut tarjolla, Sari Kuru kertoo.

Etelä-Karjalassa Ohjaamoissa yhteistyötä tekevät Imatran kaupungin nuorisopalvelut, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ja te-toimisto.