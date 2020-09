Kuhmossa yksi koronatartunta kotihoidon työntekijällä

Kuhmon koronaryppääseen on tullut yksi uusi koronatartunta, tartunta on kotihoidon työntekijällä.

Oireeton henkilö on ollut työtehtävissään vielä keskiviikkona ja käyttänyt työtehtävissään asianmukaisesti suojaimia. Torstaina henkilölle on tullut oireita ja hän on mennyt testeihin. On epätodennäköistä, että merkittäviä altistumisia olisi tapahtunut.

Varotoimena kaikki mahdollisesti altistuneet työntekijät ja asiakkaat testataan perjantaina ja vastaukset saadaan saman päivän aikana.

Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari kertoo, että työntekijä on käyttänyt suojaimia jatkuvasti, joten riski tartuttaa on häviävän pieni.

– Altistuneiden määrä on kasvanut korkeintaan yksittäisillä ihmisillä, jos suojaustoimet ovat pitäneet, Koukkari sanoo.

Perjantaiaamuna Kainuun sote on kokoustanut kotihoidon kanssa ja Kuhmon kaupungin kanssa.

– Kotihoito ja sen asiakkaat ovat erityisesti suojeltavia, Koukkari sanoo.

Koukkarin mukaan perjantaina ennen puolta päivää pitäisi saadaan vastaukset kotihoidon työntekijöiden testituloksista.

– Sekä tämän päivän aikana saadaan tulokset mahdollisesti altistuneista asiakkaista, jotka ovat testattu.

Rajoitusten keventämistä Kuhmon alueella arvioidaan tulosten perusteella, mutta näillä näkymin päätökset tulevat viikonlopun aikana tai jälkeen.

Kainuussa on perjantaihin mennessä löy­ty­nyt yh­teen­sä 24 ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta 22 Kuh­mos­sa, 1 Sot­ka­mos­sa ja 1 Ka­jaa­nis­sa.