The Atlantic: Trump haukkui maailmansodassa kaatuneita "luusereiksi" ja "hölmöiksi" – presidentti kiistää: "Millainen eläin sanoisi moista?"

Arvostettu yhdysvaltalainen aikakauslehti The Atlantic (siirryt toiseen palveluun) julkaisi torstaina raportin, jonka mukaan presidentti Donald Trump on kuvaillut ensimmäisessä maailmansodassa kaatuneita sotilaita "luusereiksi" ja "hölmöiksi".

Artikkelin on kirjoittanut lehden päätoimittaja Jeffrey Goldberg, ja se perustuu neljään keskusteluista tietävään nimettömään lähteeseen.

Väitetyt kommentit Trump olisi lausunut vuoden 2018 Ranskan-vierailullaan, jossa hän päätti jättää väliin vierailun amerikkalaissotilaiden hautausmaalle.

– Miksi menisin sinne hautausmaalle? Se on täynnä luusereita, Trumpin sanotaan todenneen ylempien neuvonantajiensa kanssa käymässään keskustelussa.

The Atlanticin lähteiden mukaan Trump ei pitänyt sotilaiden kunnioittamista tärkeänä, ja oli lisäksi huolissaan, että hänen hiuksensa kärsisivät sateisessa säässä.

Samalla matkalla Trumpin kerrotaan sanoneen, että Belleau Woodin taistelussa vuonna 1918 kuolleet 1800 amerikkalaista olivat "hölmöjä" (suckers) kun tulivat tapetuiksi.

Väitetysti Trump kysyi myös samassa yhteydessä avustajiltaan, keitä olivat kyseisen sodan "hyvikset" (good guys).

Presidentti on kiistänyt Atlanticissa esitetyt väitteet hänen sanomisistaan jyrkästi.

– Jos on oikeasti olemassa ihmisiä, jotka ovat väittäneet tuollaista, he ovat lurjuksia ja valehtelijoita. Olisin valmis vannomaan minkä tahansa nimeen, etten ole ikinä sanonut sellaista kaatuneista sankareistamme. Kukaan ei kunnioita heitä enemmän kuin minä. Millainen eläin sanoisi moista, Trump kommentoi lehdistölle The New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

Lehden mukaan väitteet Trumpin parin vuoden takaisista puheista voivat osoittautua ongelmallisiksi presidentin uudelleenvalintakampanjalle. Trump nimittäin luottaa vahvasti asevoimien henkilöstön tukeen.

Demokraattien presidenttiehdokkaan Joe Bidenin kannatus on sotilaiden keskuudessa hieman korkeampaa kuin Trumpin, kertoo Military Timesin (siirryt toiseen palveluun) tuore mielipidemittaus, joka tehtiin ennen väitteiden julkituloa.

