Kuhmossa kahdella kotihoidon työntekijällä koronatartunta – tällä hetkellä karanteenissa 220 kainuulaista

Kuhmon kotihoidosta on löytynyt toinenkin koronatartunta. Toinen sairastunut kotihoidon työntekijä oli altistunut työntekijälle, jonka tartunnasta kerrottiin perjantaiaamuna.

Ensimmäisenä sairastunut oireeton kotihoidon työntekijä oli töissä vielä keskiviikkona, mutta hän oli käyttänyt asianmukaisesti suojaimia.

Torstaina henkilölle tuli oireita ja hän meni testeihin. Molemmat tartunnat liittyvät viime perjantaina esiin tulleeseen tartuntaryppääseen.

Varotoimena Kainuun sote testaa kaikki sairastuneelle kotihoidon työntekijälle mahdollisesti altistuneet työntekijät ja asiakkaat perjantaina.

Tartuntajäljityksen perusteella yksittäiset henkilöt ovat voineet altistua ja heidät on pääosin tavoitettu. Kainuun sote on tarvittaessa omaisiin yhteydessä.

– Altistuneita on muutamia. Ei ole joukkoaltistumista, sanoo pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari.

Kainuussa on viimeisen viikon aikana löy­ty­nyt yh­teen­sä 25 ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta 23 on Kuh­mos­sa, yksi Sot­ka­mos­sa ja yksi Ka­jaa­nis­sa.

Ennätyksellisen paljon testejä

Kainuussa on tällä hetkellä karanteenissa 220 henkilöä. Kainuun soten mukaan määrä puolittuu viikon kuluessa, jos uusia tartuntoja ei tule. Karanteenissa olevan perheen ulkopuoliset kontaktit on kielletty erityislinjauksella.

Kainuussa on tehty koronatestauksia viikon aikana ennätyksellisen paljon. Kuhmossa testitulokset on saatu nopeammin, mutta muualla Kainuussa tuloksissa on viivettä, joka on kasvanutkin.

Kuhmossa on tehty tällä viikolla 253 koronatestiä ja koko Kainuussa 1283.

Päätökset Kuhmon kaupungin rajoitusten ja suositusten jatkamisesta tai purkamisesta tehdään sunnuntaina. Kainuun sote suosittelee edelleen, että kuhmolaiset eivät tapaisi toisiaan viikonlopun aikana ja hoitavat vain välttämättömät asioinnit.

