Paul McCartney: "Sä olet helkkarin reilu jätkä!" – Antti Einiö ja Riku Routo ovat myös tutustuneet Suomeen tuomiinsa julkkiksiin

Antti Einiö - Suomalaisen showbusineksen Grand Old Man.

Antti Einiö - Suomalaisen showbusineksen Grand Old Man. Tomi Lindblom

Artistien maahantuonti ja konserttien järjestäminen on ylikansallista liiketoimintaa, jossa lakimiehet ja ekonomit laativat kaiken kattavia sopimuksia. Silti suomalaisten promoottorien mielestä henkilökohtaiset suhteet ja artistin huomioonottaminen ovat yhä tärkeä asia. Korona-aika on tehnyt kuitenkin monesta asiasta vaikeaa.

Alan suomalaisten uurastajien Grand Old Man Antti Einiö aloitti uransa 1950-luvun puolivälissä, kun hänen veljensä Paavo järjesti jazz-konsertteja. Siihen aikaan kaikki hoitui mutkattomasti.

– Kun Ella Fitzgerald tuli Suomeen, annoimme 10 000 dollaria käteisenä kiertuemanagerille. Mitään ei kirjattu ylös. Kaikki olivat tyytyväisiä, kun takahuoneeseen katettiin teetä ja voileipiä.

Einiön ura pop-promoottorina alkoi, kun the Hollies tuli Suomeen vuonna 1964. Hän perusti ensimmäisen oman yrityksen 60-luvun lopulla ja ura jatkuu yhä.

Einiö on pitkän työsarkansa aikana tuonut Suomeen lukuisia maailmantähtiä Frank Sinatrasta Bob Dylaniin ja Harry Belafontesta Pink Floydiin.

The Beatlesin tapaaminen sovittiin kasvokkain

Menneinä vuosikymmeninä, ennen tietokoneita, internetiä tai faxia, kaikki hoitui puhelimitse ja henkilökohtaisissa tapaamisissa. Niinpä Einiö pääsi Lontoossa tapaamaan The Beatlesia. Tarkoitus oli haastatella heitä Suosikki-lehteen.

– Kävin päivällä manageri Brian Epsteinin hänen toimistolla ja sovimme, että haastattelu tehdään yhtyeen joulukonsertin jälkeen Hammersmith Odeonissa.

Turhaan jutusteluun ei jäänyt aikaa, koska The Beatles oli jo tuolloin maailmankuulu. Einiö sai bändin pukuhuoneessa järjestettyyn tapaamiseen aikaa viisi minuuttia, mutta hän selvisi haastattelusta nopeammin.

– Paul McCartney sanoi, että sä olet helkkarin reilu jätkä, kun hoidit homman vähän alle neljässä minuutissa.

Einiön mielestä Beatlesit vaikuttivat tavallisilta liverpoolilaisilta nuorilta miehiltä. John ja Paul hoitivat puhumisen, George ja Ringo kuuntelivat vierestä.

Harry Belafonte halusi suomalaista keramiikkaa

Lukuisista tapaamistaan maailmantähdistä Einiö muistaa erityisellä lämmöllä Harry Belafonten ja Cliff Richardin. Molempien kanssa oli helppo tulla toimeen.

– Harry Belafontella oli usein Suomen matkoilla vaimo mukana ja tavallisesti ohjelmassa oli vierailu Arabian tehtaalla. Sieltä Belafontet hankkivat suomalaista keramiikkaa.

Einiön mukaan Belafonte oli tavattoman mukava mies, jonka kanssa saattoi jutella mistä vain.

Cliff Richard halusi tennispartnerin

Cliff Richard halusi Suomen vierailuillaan yleensä myös tenniskentälle, ja promoottorin tehtävä oli järjestää hänelle sopiva vastustaja. Einiö otti yhteyttä 1960- ja 70-lukujen suomalaiseen huippupelaajaan Pekka Säilään.

– Cliff saattoikin sanoa, että pitäisi taas päästä pelaamaan Pekka Säilän kanssa. Minä järjestin asian.

Kaikki maailmantähdet eivät ole suuria diivoja, jotka esittävät mahdottomia vaatimuksia. Richard oli tästä hyvä esimerkki. Tähti oli majoittunut hotelli Hesperiaan ja seurueella oli tarkoitus mennä syömään muutaman kymmenen metrin päähän hotelli Intercontinentaliin.

– Kiertuemanageri kyseli missä limusiini on. Cliff totesi tällöin, että mitä ihmettä! Tottakai minä kävelen.

James Brownille ei tarvittu limusiinia

James Brownista on kerrottu monenlaisia tarinoita, mutta soul-musiikin supertähden kanssa oli helppo tulla toimeen.

Einiö järjesti Brownille ylellisen vanin, jossa oli tv ja kaikki mukavuudet. Kiertuemanageri vaati silti limusiinia.

– Tilanne rauhoittui kun vastasin hänelle, että Suomessa sellaisilla ajelevat vain pornotähdet.

Maailmantähtien ihmeellisistä vaatimuksista onkin Einiön mukaan usein selvitty toteamalla, että nyt ollaan Suomessa. Ei täällä ole saatavissa kaikkia maailmalta löytyviä ylellisyystuotteita.

Artistien vaatimukset seulotaan huolellisesti läpi etukäteen.

– Jos toivelistalla on sellaista, jota ei saa, merkkaamme siihen N/A eli non applicable. Yleensä artistit ymmärtävät, että tämä on pieni maa.

Molly Hatchetille kelpasi olut ja hodarit

Maailmantähtiä kotikaupunkiinsa tuonut Riku Routo on samaa mieltä siitä, ettei tarvitse yltää mahdottomiin vaatimuksiin. Lahden moottoripyörämuseon omistava Routo mainitsee esimerkkinä southern-rock -legenda Molly Hatchetin, joka esiintyi Lahdessa 2011.

– Vaimoni tuskaili, kuinka kaikki raiderissa olleet pyynnöt saadaan täytettyä. Kiertuemanageri kehotti ottamaan rauhallisesti, pojat tykkää oluesta ja hodareista. Kaikki olivatkin tyytyväisiä, naureskelee Routo.

Lahden moottoripyörämuseolla ovat vierailleet myös Brian Setzer, Graham Bonnet ja Alcatrazz sekä Uriah Heep.

Nimekkäiden artistien saaminen Suomeen ei ole Roudon mukaan yhden miehen hommaa. Tarvitaan asiantuntevia yhteistyökumppaneita, jotka ovat valmiita jakamaan taloudellisen riskin.

– Lahdessakin kerrotaan tarinoita, kuinka järjestäjä on menettänyt omakotitalonsa huonosti myyneen konsertin takia. Näitä töitä ei voi tehdä pelkällä tunteella.

Routo kiittääkin Antti Einiötä yhteistyöstä.

Brian Setzer, Riku Routo ja Setzerin vaimo Julie Reiten Lahdessa. Mikko Tuomikoski/Yle

Intohimo moottoripyöriin toi tähdet Lahteen

Moni muusikko on hullaantunut moottoripyöriin, ja yhteinen kiinnostuksen kohde on helpottanut Roudon yhteydenottoja maailmantähtiin.

Lahden Moottoripyörämuseo sai ensimmäisenä Britannian ulkopuolella oikeuden käyttää legendaarisen brittiläisen Ace Cornerin nimeä. Tämä toi kansainvälistä huomiota.

– Olin ollut kauan kiinnostunut Molly Hatchetista. Koska miehet ovat innostuneet moottoripyöristä, sain tilaisuuden järjestää heille keikan Lahdessa.

Toinen tunnettu motoristi ja Suomen ystävä on Brian Setzer, jonka moottoripyöräinnostus toi hänet bändinsä kanssa Lahteen.

– Järjestin heidän käyttöönsä kunnostetun höyrylaivan, jossa oli sauna ja poreallas. Brian Setzerille ja hänen vaimolleen hommasin amerikkalaisen Airstream-vintage asuntovaunun.

Ei ihme, että seurue oli tyytyväinen vierailuun.

Tämä ei ole enää kivaa, totesi norjalainen promoottori

Viihdealaa vuosikymmeniä seurannut Einiö on huomannut työssään suuren muutoksen vuosikymmenten aikana. Ei tulisi kuuloonkaan, että asioista sovitaan kättä päälle -meiningillä. Suurten artistien asioita hoitaa lakimiesten armeija.

Einiö oli mukana tuomassa Michael Jacksonia Suomeen. Tuolloin ei enää tullut kuuloonkaan, että promoottori olisi tavannut artistin.

Promoottorin osuudet konserttien tuotosta ovat pienentyneet ja riskit kasvaneet. Ala on muuttunut.

– Oslolainen kollega Rune Lem myi yrityksensä alan kansainväliselle suuryritykselle Live Nationille. Hän totesi, että "Kuule Antti, tämä bisnes ei ole enää kivaa".

Korona söi kymmeniä tapahtumia

Lisäksi koronan tuomat rajoitukset ja epävarmuus ovat iskeneet lujaa lähes kaikkiin viihdealalla työskenteleviin.

– Meiltä on hävinnyt koronan vuoksi tähän mennessä 36 konserttia ja festivaalia, eikä kukaan osaa sanoa, milloin tämä hellittää.

Koronapandemia on maailmanlaajuinen ilmiö, joka vaikuttaa eri puolilla maailmaa eri tavoin. Se halvaannuttaa koko toiminnan.

Hyvä esimerkki Eniön mielestä on USA, josta on lähes mahdotonta päästä minnekään. Tilanne muuttuu mahdottomaksi, kun soppaan lisätään maakohtaiset rajoitukset. Suomessakin on tukku karanteenisäännöksiä.

Niinpä Einiö ei säästele sanojaan, kun häneltä kysyy neuvoja promoottorin urasta haikailevalle.

– Keksi joku toinen ala. Kollegan sanoin: tämä ei ole enää kivaa.