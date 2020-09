KRP paljasti "postilaatikkoautoja" käyttäneen huumeringin – aineita on takavarikoitu 700 000 euron edestä

Esitutkinnassa on takavarikoitu yhteensä noin 35 kiloa amfetamiinia ja metamfetamiinia, vajaa 1 200 Subutex-tablettia, noin 13 500 Rivotril-tablettia sekä vajaat 20 000 euroa käteistä rahaa.

Esitutkinnassa on takavarikoitu yhteensä noin 35 kiloa amfetamiinia ja metamfetamiinia, vajaa 1 200 Subutex-tablettia, noin 13 500 Rivotril-tablettia sekä vajaat 20 000 euroa käteistä rahaa. Poliisi

Keskusrikospoliisi on paljastanut Suomessa pääkaupunkiseudulla vuosina 2019 ja 2020 toimineen kansainvälisen huumeringin. Lähinnä virolaisista ja suomalaisista koostuneen rikollisryhmältä on takavarikoitu huumausaineita, joiden arvo katukaupassa on noin 700 000 euroa.

Esitutkinnassa on takavarikoitu yhteensä noin 35 kiloa amfetamiinia ja metamfetamiinia, vajaa 1 200 Subutex-tablettia, noin 13 500 Rivotril-tablettia sekä vajaat 20 000 euroa käteistä rahaa.

Epaillyltä takavarikoitiin 20 000 euroa käteistä rahaa. Poliisi

Epäiltynä on 1966 syntynyt virolaismies, jonka uskotaan olleen rikollisrymän keskiössä. Hänen lähimpinä kumppaneinaan epäillään toimineen vuonna 1986 syntyneen virolaisen miehen ja vuonna 1970 syntyneen suomalaisen miehen. Kolmikkoa epäillään useasta törkeästä huumausainerikoksesta.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet tammi–huhtikuun välisenä aikana vuonna 2020 Tuusulan Hyrylässä, Vantaan Koivukylässä sekä Helsingin Puotilassa, Itäkeskuksessa ja Sörnäisissä.

– Alussa ryhmän toiminnassa käytettiin huumausaine-erien luovutuksissa niin sanottuja ”postilaatikkoautoja”, eli henkilöautoja, jotka jätettiin lukitsematta parkkipaikalle ja niiden avulla huumausaine-erät siirrettiin välittäjältä ostajalle. Myöhemmin huumausaine-erien kuljettamiseen käytettiin taksia, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Hans Fagerström Keskusrikospoliisin tiedotteessa.

Tammikuussa poliisi takavarikoi ison Subutex-erän. Poliisi

Esitutkinnan perusteella rikollisryhmän toiminta on ollut järjestäytynyttä ja ryhmän jäsenillä on ollut erilaisia ja eritasoisia tehtäviä. Ryhmän toiminta, muoto ja jäsenet ovat muuttuneet jatkuvasti poliisin kohdistamien toimien seurauksena. Rikollisryhmän epäillään käyttäneen toiminnassaan myös väkivaltaa ja uhkailua.

– Ryhmän rikolliseen toimintaan liittyvässä viestinnässä ei pääsääntöisesti käytetty perinteisiä puheluita, vaan yhteydenpito toteutettiin kahdenkeskisillä ulkona tapahtuvilla tapaamisilla, erilaisilla salatuilla viestisovelluksilla sekä salatuilla satelliittipuhelimilla, Fagerström jatkaa.

Rikoskokonaisuuden esitutkinnassa on ollut yli 20 epäiltyä vangittuna, joista 14 on esitutkinnan valmistuttua edelleen vangittuna. Heitä epäillään törkeistä huumausainerikoksista, huumausainerikoksista, pahoinpitelyistä ja ampuma-aserikoksista.

Esitutkinta siirtyy nyt syyteharkintaan.

Lue myös:

Näin Espoon kokaiiniryöstö eteni: Punaista konttia jäljitettiin matkapuhelimella, väijytysvaatteita ostettiin Jumbosta ja Algolin varastoaluetta tarkkailtiin