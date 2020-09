Rintasyöpähoitoihin uutta toivoa mehiläisestä – Hunajamehiläisten myrkky tuhosi laboratoriossa tehokkaasti vaikeatkin syövän alatyypit

Australiassa tehdyn tutkimuksen mukaan tarhamehiläisten (Apis mellifera) myrkky tuhoaa tehokkaasti rintasyöpäsoluja. Myrkky tehoaa myös muutamiin sellaisiin syöpäsoluihin, joihin muuten on melko rajatusti hoitovaihtoehtoja.

Harry Perkins Institute of Medical Research -tutkimuslaitoksessa tehty tutkimus on julkaistu Nature Precision Oncology -tiedejulkaisussa (siirryt toiseen palveluun). Tutkimuksesta julkaistiin myös tiedote. (siirryt toiseen palveluun)

Tutkijat kävivät läpi kaikkiaan 312 tarhamehiläisen ja kimalaisen myrkkyä niin Länsi-Australiassa, Irlannissa kuin Englannissakin. Myrkkyä testattiin erilaisiin rintasyöpien alatyyppeihin.

Tutkimusta johtaneen tohtori Ciara Duffyn mukaan tarkoituksena oli tutkia tarhamehiläisen myrkyn sekä erityisesti sen keskeisen osan, melittiinin, vaikutusta eri tyyppisiin rintasyöpäsoluihin. Myrkkyä testattiin normaaleihin rintasoluihin sekä rintasyövän eri alatyyppeihin.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että myrkky tuhosi tehokkaasti muiden muassa niin kutsuttuja kolmoisnegatiivisia ja HER2-positiivisia syöpätyyppejä, jotka ovat olleet erityisen vaikeasti hoidettavissa.

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpäsairaus, ja aggressiivisia HER2-positiivisia syöpiä rintasyövistä on 15 prosenttia. Kolmoisnegatiivisia syöpiä on noin 10 prosenttia todetuista tapauksista. Erityisesti sen ennuste on huono, sillä aggressiiviseen ja herkästi uusiutuvaan syöpätyyppiin on rajatusti hoitomahdollisuuksia.

Tutkimusta johti tohtori Ciara Duffy. Harry Perkins Institute of Medical Research

– Havaitsimme, että sekä mehiläisen myrkky että melittiini vähensivät merkittävästi, valikoivasti ja nopeasti kolmoisnegatiivisen rintasyövän ja HER2-positiivisen rintasyövän syöpäsoluja, Duffy sanoi.

Myrkky on tehokas

Melittiiniä pystytään myös valmistamaan synteettisesti. Tutkimuksessa havaittiin, että myös synteettinen aine toimii syöpäsoluja vastaan lähes vastaavasti kuin luontainen aine.

– Myrkky oli erittäin tehokasta, Duffy kertoi.

Erityisesti väkevöitetty myrkky voi tappaa jopa 100 prosenttia syöpäsoluista, mutta sillä on vain pienet vaikutukset normaaleihin soluihin.

– Havaitsimme, että melittiini voi tuhota kokonaan syöpäsolun kalvot 60 minuutissa, Duffy selvensi.

Melittiinillä oli myös toinen merkittävä vaikutus: jo 20 minuutissa se vähensi tehokkasti syöpäsolujen kemiallista viestintää, jotka ovat oleellisia syöpäsolujen kasvulle ja jakautumiselle.

– Kyseessä on erittäin innostava havainto siitä, että tarhamehiläisten myrkyn tärkein komponentti melittiini voi vähentää tappavien rintasyöpäsolujen kasvua, erityisesti kolmoisnegatiivisten rintasyöpien, sanoi Länsi-Australian yliopiston professori Peter Klinken.

Jo aiemmin tutkimuksissa on todettu, että melittiini on tehokas muun muassa melanooman, keuhkosyövän, leukemian sekä munasarja- ja kohdunkaulasyöpien hoidossa.

Tutkimusryhmä testasi myös, voidaanko melittiiniä käyttää jo nykyisin rintasyövän kemoterapiassa käytetyissä lääkkeissä. Ryhmän mukaan yhdistelmä vähensi kasvaimien kasvua erittäin tehokkaasti hiirikokeissa.

Joka tapauksessa lisätutkimus mehiläisen myrkyn käytöstä rintasyövän hoitoon on tarpeen, muistuttavat tutkijat.

Tutkimuksessa käytettiin sekä australialaisia että eurooppalaisia tarhamehiläisiä. Molempien myrkky toimi lähes identtisellä tavalla. Sen sijaan kimalaisten myrkky ei näyttäsi tehoavan syöpäsoluihin.