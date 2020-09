Kuluttajaliitto: Viikonloppuna tulevat katkokset pankkipalveluissa voivat johtaa jopa vaaratilanteisiin – käteisen on kelvattava kaikkialla

Laajat katkokset Nordean ja Osuuspankin pankkipalveluissa viikonloppuna osoittavat, että pankkipalvelujen digitalisoituminen on haavoittuvaa, arvioi Kuluttajaliitto.

Pahimmillaan katkokset voivat johtaa hankaliin ja jopa vaarallisiin tilanteisiin esimerkiksi lentokentällä, jos matkustajan pankkikortti ei toimikaan.

– Jos on tulossa muualta päin maailmaa ja on kriittistä, että pitäisi päästä viimeiseen lentoon, sanoo Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell.

Lisäksi Beurling-Pomoellin mukaan katkokset ovat hyvä esimerkki siitä, että käteisellä pitää pystyä maksamaan kaikkialla ja sitä pitää olla saatavilla koko maassa.

Käteistä tarvitsevat hänen mukaansa myös nuoret.

– Nuoret voivat olla aktiivisempia kuluttajia kuin vanhemmat. Heille maksutapahtumia voi tulla enemmän.

Jos käteinen ei kelpaa jossain kaupassa, niin kuluttaja-asiamiehen linjauksen mukaan tästä tulee ilmoittaa jo kaupan ulkopuolella, Beurling-Pomoell muistuttaa.

Nordea ja OP katkaisevat verkko- ja korttipalvelut osittain viikonloppuna. Nordealla tulee lokakuun loppupuolella vielä toinen katkos.

Katkosten aikana muun muassa pankkitunnusten käytössä, verkkomaksamisessa, pankkikortin käytössä ja käteisen nostossa on joko katkoksia tai häiriöitä.

Nordean viestinnästä kerrotaan sähköpostilla, että hankkeen ensisijainen tavoite on parantaa tuotannon laatua ja tekniikkaan liittyvää riskien hallintaa.

– Nordea on iso pankki, ja meillä on valtavat tietojärjestelmät, joita on välillä päivitettävä ja testattava.

Näiden lisäksi katkoksia on esimerkiksi tunnistaumisessa viranomaispalveluihin.

Häiriöt ovat yleisiä

Finanssivalvonta edellyttää, että katkoista koituu asiakkaalle mahdollisimman vähän häiriötä. Pankkien on myös kerrottava katkoksista etukäteen Finanssivalvonnalle.

Toimistopäällikkö Markku Koponen Finanssivalvonnasta sanoo, että pankeilta tulee häiriöilmoituksia jatkuvasti.

– Pienistäkin katkoista meille ilmoitetaan mutta tällaisia isompia huoltokatkoksia tulee muutaman kerran vuodessa, Koponen sanoo.

Koposen mukaan pankkien tulee myös kertoa asiakkailleen, kuinka nämä voivat varautua palvelukatkoihin. Fivan mukaan pankit ovat ilmoittaneet katkoksista asiakkailleen asianmukaisesti.

Koponen kuitenkin myöntää, että häiriöt voivat silti aiheuttaa haasteita kuluttajalle.

– Jos sattuu olemaan jonkun toisen pankin kortti, se auttaa asiaa. Yleensä kuitenkin kannattaa varautua tietyllä määrällä käteistä.

Fiva saa palautetta myös suoraan asiakkailta. Palaute ei yleensä liity suuriin huoltokatkoihin.

– Yleensä ne liittyvät käteisen saatavuuteen, konttoriverkoston supistumiseen tai siihen, että paikkakunnalla ei ole automaattia tai jos se viedään pois.

