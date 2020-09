Yrittäjä haluaa pelastaa pimeyden rakentamalla sille suojelualueen – katso videolta, miksi pimeyttä pitää vaalia

Kaavin Syrjävaara on nimensä mukaisesti syrjässä, mutta nyt sinne on rakenteilla yksityinen observatorio.

Asialla on Syrjävaara Good Night -yhtiön yrittäjä Olli Reijonen, 60, jonka paikkavalintaan on vaikuttanut se, että Kaavi on keskimääräistä pimeämpi paikkakunta. Yhdeksänasteisessa Bortle-luokituksessa (siirryt toiseen palveluun) Kaavi on kolmanneksi pimeintä aluetta (siirryt toiseen palveluun).

– Pimeä katoaa maailmassa tällä hetkellä kahden prosentin vuosivauhtia. Pienellä matematiikalla voi päätellä, että kun kuluu 50 vuotta, meillä ei ole pimeää, Reijonen havainnollistaa.

Olli Reijonen rakentaa suojakupua omaan yksityiseen observatorioonsa. Antti Karhunen / Yle

Reijonen ei ole jäänyt asiassa toimettomaksi, sillä hän on ryhtynyt rakentamaan Kaaville erityistä pimeänsuojelualuetta.

Kyseessä on 14 hehtaarin alue, jonka yhtenä osana on yksityinen luonnonpuisto. Reijosen ajatuksena on avata pimeän taivaan puisto, jossa ihmiset voisivat kokea paitsi pimeyttä myös tutustua taivaan eri ilmiöihin kuten tähtiin ja revontuliin.

– Pyrin saamaan ihmiset havaitsemaan sen, että on pimeä, ja että pimeä ei ole poistamisen, vaan säilyttämisen arvoinen asia.

Reijonen itse pyrkii vähentämään tarpeettoman valon määrää. Kaikki valot, joita hän käyttää, on hänen mukaansa pyritty suuntaamaan "vastuullisesti".

– Ei sohoteta taivaalle lisää valoa, jotta ei peitetä tähtitaivasta, hän selittää.

Tähtiretkiä ja revontulia

Reijonen on alun perin koulutukseltaan keraamikko, jonka lisäksi hän on myös informaatioteknologian maisteri, painotekniikan lisensiaatti ja musiikkitieteen tohtori.

Pimeyden puolestapuhujan tukikohtana on 1700-luvulta peräisin oleva sukutila, jonka navetan katolle Reijonen on rakentanut perustan tähtitornia varten. Rakennuksen päätyyn on suunnitteilla erillinen näyttelytila taivaan ilmiöiden esittelemistä varten.

Pimeän taivaan puistossa voi ihailla esimerkiksi revontulia. Olli Reijonen

Pimeän taivaan puisto on puolestaan tulossa läheiselle Kokkomäen laelle. Siellä valmiina on jo laavu, kuivakäymälä ja merkityt paikat tulossa oleville kolmelle havainnointipaikalle.

– Ihmiset voivat tulla sinne katsomaan pimeää taivasta, tarkkailemaan tähtiä ja katsomaan revontulia. Siellä järjestetään tähtiretkiä, vuokrataan kalustoa ja järjestetään opetusta, Reijonen luettelee.

Olli Reijonen on rakentanut kameraansa jäähdytinjärjestelmän, jotta hän pystyy paremmin kuvaamaan avaruutta. Antti Karhunen / Yle

Ihmisen suhde yötaivaaseen hiipuu

Reijosen mukaan ongelmana on kaikenlaisen valosaasteen jatkuva lisääntyminen maailmassa. Hän pelkää, että pimeyden vähenemisen myötä katoaa myös ihmisen suhde yötaivaaseen ja yölliseen luontoon.

– Meidän kaikkien maan päällä elävien fysiologia perustuu yön ja päivän vaihteluun. Jos yö hävitetään, niin meillä on pian aika paljon ongelmia. Ei pelkästään ihmisillä, vaan myös kaikilla eläimillä, hän napauttaa.

Yön häviäminen toisi Olli Reijosen mukaan ongelmia. Antti Karhunen / Yle

Pimeys voi toisaalta olla joskus myös pelottava asia. Yksi tekijä on niin ikään ihmisen mielikuvitus, joka lähtee herkästi laukkaamaan pimeässä.

Reijonen tunnustaa, että hän on myös itse joutunut totuttelemaan Syrjävaarassa vallitsevaan pimeyteen.

– Täällä siihen joutuu tottumaan ihan oikeasti. Eli kun on pimeää, niin se on sitten sitä, hän virnistää.

Syrjävaaran observatorion avajaisia vietetään lokakuun alussa, mutta varsinainen tähtipuisto avautuu vasta parin vuoden kuluttua.

Silloin pimeyden pelastaminen on Reijosen mielestä askeleen lähempänä.

– Kohteena ei ole mikään punahippiäinen, vaan pimeys ja tähtitaivas. Ja sitä kautta tietysti maailmankaikkeus.

Olli Reijonen on kuvannut muun muassa Andromedan galaksia. Olli Reijonen

Lue lisää:

Parjattu pimeys onkin harvinaista herkkua – jatkuva keinovalon hehku sekoittaa sisäisen kellon ja kuormittaa terveyttä

Tekeekö pimeys sinusta mörököllin ja löytyykö lääke lomamatkasta? Selvitimme, miksi talven synkkyys jakaa ihmiset kahteen eri leiriin