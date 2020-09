Navalnyin esikuntapäällikkö Ylelle: Myrkytys liittyi syksyn aluevaalien kampanjointiin – Katso video haastattelusta

Venäjällä myrkytetyn oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin oikea käsi Leonid Volkov on kiireinen mies: hän järjestelee Navalnyin asioita Berliinissä, jossa Navalnyiä hoidetaan Charité-sairaalassa, ja samaan aikaan hän koordinoi oppositiojohtajan vaalityötä Venäjällä.

Syyskuun 13. päivänä järjestetään vaalit 39 alueella Venäjällä. Volkov huokaa syvään, kun häneltä kysytään, miten Navalnyin myrkytys vaikuttaa tuleviin vaaleihin.

– On selvä, että hänet myrkyttäneillä ihmisillä oli tarkoitus poistaa hänet poliittiselta näyttämöltä, koska he ymmärsivät, miten suuresti hänen osallistumisensa vaikuttaa paikallisvaaleihin, Volkov kertoo Ylelle.

– Kolme viikkoa ennen vaaleja eli vaalikampanjan ratkaisevassa vaiheessa jäimme ilman Aleksein kaltaista voimakasta agitaattoria. On selvä, että hänen tappamistaan yrittäneillä oli tarkoitus katkaista vaalikampanjamme pää, Volkov sanoo.

Volkov epäilee, ettei koko totuutta myrkyttämisestä saada koskaan selville.

– Emme varmaan koskaan saa tietää, koska Venäjän viranomaiset kieltäytyvät näkemästä tässä edes aihetta tutkintaan, Volkov sanoo.

Hän ironisoi asennetta:

– Joka päivähän meillä käy niin, että opposition johtaja vaipuu koomaan, se on jokapäiväistä Venäjällä, ei tässä ole mitään tutkittavaa…

Leonid Volkov johtaa Navalnyin alueellisten esikuntien verkkoa. Hän toimi Navalnyin vaalikampanjan esikuntapäällikkönä vuoden 2018 presidentinvaaleissa. Tuolloin Navalnyin ehdokkuus torjuttiin.

Volkov asuu vakituisesti Liettuan pääkaupungissa Vilnassa. Hän kiirehti Berliiniin järjestelemään asioita ja auttamaan Navalnyin perhettä, kun oppositiopoliitikko tuotiin Omskista hoitoon Berliinin Charité-sairaalaan.

Leonid Volkov puhui opposition tapahtumassa Moskovassa syyskuussa 2015. Oleg Kozyrev / Alamy Live News / AOP

Valko-Venäjän tie uhkaa Putinia

Volkov katsoo, että Navalnyin myrkytys kertoo Venäjän presidentin Vladimir Putinin aseman heikentymisestä.

– Putinin kannatus laskee. On luonnollista, että ihmiset ovat väsyneet Putiniin ja siihen, että valta ei vaihdu. Jo seitsemän vuotta väestön reaalitulot ovat laskeneet, ihmiset ovat köyhtyneet, Volkov sanoo.

Krimin miehityksen nostattama "hurraa-isänmaallisuus" ei enää pidä yllä Putinin kannatuslukuja, Volkov sanoo.

– Ihmiset näkevät, että Putinin hallinto ei kykene tarjoamaan ratkaisuja eikä ulospääsyä kriisistä, koska se osaa vain pitää kiinni vallastaan ja varastaa.

Venäjän naapurimaata Valko-Venäjää ravistelevat nyt laajamittaiset protestit, jotka ovat vetäneet mukaansa niin opiskelijoita, julkisen sektorin työntekijöitä kuin suurten valtionyritysten työläisiäkin. Presidentti Aljaksandr Lukašenka hakee tukea Venäjän johdosta.

Volkov uskoo, että Putin on samalla Valko-Venäjän ja Lukašenkan tiellä.

– Siksi Putin katsoo kauhulla Lukašenkaa ja tajuaa, että sama kohtalo odottaa varmaan piakkoin häntäkin.

Oppositio marssi 27. helmikuuta 2016. Kuvassa oikealla ovat Julija Navalnaja, Aleksei Navalnyi ja Leonid Volkov. Oleg Kozyrev / Alamy Live News / AOP

Aluevaalit ovat parlamenttivaalien esinäytös

Leonid Volkov sanoo, että aluevaalit ovat ensi vuoden parlamenttivaalien kenraalinäytös. Volkov jatkaa vaalikampanjan koordinoimista Berliinistä etäyhteyksien kautta.

– Minä teen edelleen samaa mitä tein aiemminkin, mutta jos entisessä elämässäni eli ennen elokuun 20. päivää sovin joistakin päätöksistä Aleksein kanssa, niin nyt sovin niistä hänen kanssaan virtuaalisesti – ajatellen, mitä Aleksei sanoisi, mitä hän ajattelisi asiasta.

Juuri vaalityötä Navalnyi oli tekemässä Siperiassa.

Navalnyin korruptionvastainen säätiö FBK on julkaissut kaksi videota, joita Navalnyi teki Siperian-matkallaan Novosibirskissä ja Tomskissa: Kuka kaappasi Siperian pääkaupungin ja miten se vapautetaan ja Tomsk kansanedustajien mafian vankina.

– Toivomme, että ne herättävät erityisen suurta mielenkiintoa, Volkov sanoo.

"Älykkäällä äänestyksellä" valtapuoluetta vastaan

Navalnyi joukkoineen pyrkii edistämään kehittämäänsä älykkään äänestyksen ohjelmaa.

Sen avulla vaaleissa ääniä keskitetään niille ehdokkaille, joilla on parhaat mahdollisuudet voittaa valtapuolueen Yhtenäisen Venäjän ehdokas. Se on ollut piikkinä vallanpitäjien kyljessä jo aiemmissa aluevaaleissa.

Volkov arvioi, että Navalnyin myrkytysyritys nostattaa suuttumusta ja vastarintaa.

– Luonnollisesti monet kysyvät nyt, mistä älykkäässä äänestämisessä on kyse, jos sen vuoksi yritetään tappaa poliitikkoja, Volkov sanoo.

Navalnyiä on pidetty keinotekoisessa koomassa hänen lennolla saamansa kohtauksen jälkeen. Volkov ei haastattelussa halua kertoa Navalnyin terveydentilasta. Oppositiopoliitikon esikunta pitää tiedotustilaisuuden, kun on jotain positiivista kerrottavaa.

Volkov ei ylipäätään ole anna nyt paljon haastatteluja vaan keskittyy vaalityöhön. Volkov sanoo, että antoi haastattelun Ylelle, koska Suomen presidentti Sauli Niinistö auttoi osaltaan Navalnyin saamisessa Berliiniin.

Aleksei Navalnyiä hoidetaan Berliinissä Charité-sairaalassa. yclists pass by the Charite hospital in Berlin, Germany, 02 September 2020.

Kiitoksia myös Niinistölle

Volkov kiittää kaikkia, jotka auttoivat tekemään Navalnyin siirron Berliinin mahdolliseksi. Hän katsoo, että jokainen minuutti Omskin sairaalassa sisälsi valtavia riskejä.

– Ymmärsimme, että meidän on voitettava Putinin päätös olla päästämättä häntä, Putinin päätös viedä murha loppuun tai ainakin peittää rikoksen jäljet, Volkov sanoo.

Hän ei lähde arvioimaan, mikä nimenomainen asia vaikutti Venäjän viranomaisten päätökseen päästää Navalnyi hoidettavaksi Saksaan: painetta tarvittiin monilta suunnilta.

– On kaksi vaakakuppia, toisessa on satakiloinen kivi. Ja meillä on pieniä punnuksia, joista jokainen painaa kilon. Me ladomme ne vaakakuppiin, ja kun olemme saaneet siihen 101 kilon painoista punnusta, se on painavampi, Volkov sanoo.

Hän katsoo, että Saksan liittokansleri Angela Merkelin julkinen lausunto oli erittäin tärkeä, samoin saksalaisten diplomaattien apu viisumin ja rajanylityksen järjestämiseksi.

– Se, että herra Niinistö auttoi ja osallistui välittäjänä, oli erittäin tärkeää, Volkov sanoo.

– Ja se, että ihmiset lähtivät Venäjällä kadulle, oli myös erittäin tärkeää. Se, että ihmiset osoittivat mieltä Omskin sairaalan luona, oli tärkeää. Se, että ihmiset kirjoittivat miljoonia viestejä sosiaaliseen mediaan ja kirjoittivat vetoomuksia, oli tärkeää, Volkov kuvailee.

Lisää aiheesta illan A-studiossa TV1:ssä kello 21.

Aiheesta aiemmin:

Yle Venäjän Kaukoidässä: Habarovskin protestit hermostuttavat Kremliä ja tarjoavat syyn Navalnyin myrkytykseen 5.9.2020

Venäjä kiistää: Ei mitään perusteita syyttää Venäjää Aleksei Navalnyin myrkyttämisestä3.9.2020

Miten Venäjää voidaan painostaa selvitykseen Navalnyin myrkytyksestä? Tutkija ei usko EU-pakotteisiin, Haavisto haluaa yhtenäisen EU-rintaman 3.9.2020

Tällainen on Novitšok-hermomyrkky – Navalnyista löytynyt myrkky tuttu Skripalien myrkytystapauksesta 2.9.2020

Saksa vahvistaa: venäläispoliitikko Navalnyi myrkytettiin Novitšok-hermomyrkyllä – presidentti Niinistö: järkyttävää 2.9.2020

Näin Aleksei Navalnyista tuli Kremlin jahtaama oppositiojohtaja – Yli kymmenen vuotta korruptionvastaista aktivismia 26.8.2020