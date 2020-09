Sadat ihmiset osoittivat mieltään luonnon puolesta eri puolilla Suomea – ilmastoaktivisti: "Enää ei riitä se, että paheksutaan kotona"

Myös mehiläisten tilanne huolestutti Suomen luonnon puolesta mieltään osoittavia Helsingin Senaatintorilla. Still- ja videokuvaus: Lotta Laakso / Yle. Editointi: Katriina Laine / Yle.

Tänään monissa kaupungeissa on järjestetty Suomen luonnon puolesta -mielenosoituksia. Tapahtumia on ollut muun muassa Helsingissä, Mikkelissä, Lahdessa, Tampereella, Turussa, Lappeenrannassa, Jyväskylässä, Oulussa ja Rovaniemellä.

Pääkaupungissa osallistujat kokoontuivat ensin Senaatintorille, jossa poliisin arvion mukaan oli enimmillään noin 290 ihmistä paikalla. Sieltä joukko lähti marssimaan kohti Eduskuntataloa.

Nämä mielenosoitukset ovat ensimmäisiä laajoja ilmastomielenosoituksia tänä vuonna. Maaliskuussa oli tarkoitus järjestää kansainvälinen ilmastolakko, mutta koronan vuoksi mielenosoitukset jouduttiin perumaan.

Koko maassa pääjärjestäjänä toimii nuorten ilmastoliike FridaysForFuture.

Mielenosoituksen tavoitteet Kirjata ilmastolakiin tavoite hiilineutraaliudesta viimeistään vuodelle 2035, ja 1,5 asteen mukaisista negatiivisista päästöistä sen jälkeen.

Laatia aikataulu fossiilisista polttoaineista ja turpeesta luopumiselle siten, että vuoden 2035 hiilineutraaliustavoite toteutuu.

Lopettaa välittömästi fossiilisten polttoaineiden ja turpeen tuet.

Vahvistaa välittömästi hiilinieluja ja huolehtia luonnon monimuotoisuuden säilymisestä vähentämällä metsien hakkuita, toteuttamalla soidensuojeluohjelma kokonaisuudessaan ja lopettamalla uusien turvekenttien avaaminen.

Nostaa tällä hallituskaudella kehittyvien maiden ilmastotoimien ja luonnon monimuotoisuuden suojelun rahoitus oikeudenmukaiselle tasolle sekä sitoutua toimiin Suomen ulkoistamien päästöjen vähentämiseksi.

Suunnata koronaviruksen vuoksi tehtävää elvytysrahoitusta ilmastokriisin pysäyttämiseen ja luonnonsuojeluun. Rahoituskohteet eivät saa aiheuttaa haittaa ympäristölle. Lähde: Fridays For Future -Suomi

FridaysForFuture -Suomen ilmastoaktivistin Ellen Ojalan mukaan monet tuntevat nyt tarvetta ilmastomielenosoituksille. Pienen tauon jälkeen intoa on entistä enemmän ympäristöasioita kohtaan.

– Enää ei riitä se, että paheksutaan kotona. Ihmisillä on halu päästä tekemään jotain. Meille on tullut paljon kyselyjä siitä, voisiko olla jotenkin apuna.

Mielenosoituksissa on tarkat turvaohjeet osallistujille: sairaana ei saa tulla, turvaväleistä ja käsihygieniasta tulee pitää huolta ja maskia suositellaan käytettäväksi.

– Emme halua olla syy koronan leviämiseen.

Koronatartunnat ovat kasvaneet Suomessa viimeisten viikkojen aikana. Ojala toivoo, että mielenosoituksia voitaisiin järjestää myös tulevaisuudessa. Syyskuun 25. päivänä olisi seuraava kansainvälinen ilmastomielenosoitus.

– Seuraamme tilannetta päivä päivältä ja mietimme korvaavia ratkaisuja.

"Nyt tarvitaan isoja tekoja"

Oulussa mielenosoitukseen tuli paikalle pienestä tihkusateesta huolimatta joitain kymmeniä osallistujia.

– Ihanaa olla taas pitkästä aikaa täällä ja nähdä samalla tavalla ajattelevia ihmisiä, totesi Taru Pullinen

Samaa mieltä oli myös oululainen Osmo Hyövälti.

– On ollut pitkä tauko mielenosoituksista. Nyt tuntui turvalliselta tulla tänne.

Osmo Hyövälti ja Taru Pullinen ilmastomielenosoituksessa Oulussa. Mari Jäntti / Yle

Sekä Pullinen että Hyövälti kannattavat turpeenpolton lopettamista. Heidän mielestään kuitenkin kaikki mielenosoituksen tavoitteet ovat tärkeitä, eikä yhtä asiaa voi nostaa toista oleellisemmaksi.

– Nyt tarvitaan isoja tekoja. Näperrys ei enää riitä eikä se, että käydään kokouksissa ympäri maailmaa puhumassa mukavia ja lupailemassa asioita. Ilmastonmuutos on tässä ja nyt.

Filip ja Maria Miettinen. Marian mukaan ilmastotapahtumat ovat kivoja tapahtumia sekä lapsille että aikuisille. Mari Jäntti / Yle

Paikalle saapui myös Maria Miettinen. Hän toimii Oulun Dodon kaupunkiviljelykoordinaattina, joten etenkin kaupunkiluonnon monipuolistaminen on hänelle tärkeä asia.

– Minulla on aika odottava fiilis mielenosoituksen suhteen. Maailmassa on tiettyjä uhkia, mutta ihmisten kansalaistoiminnassa on toivoa.

Oulun poliisin arvion mukaan mielenosoitukseen osallistui 20–30 ihmistä. Mari Jäntti / Yle

Mielenosoittajille oli mukanaan erilaisia banderolleja. Mari Jäntti / Yle

Oulussa mielenosoituksen ohjelmassa oli muun muassa puheita, runonlausuntaa ja musiikkia. Mari Jäntti / Yle

"Helpottaa kuolemanpelkoa"

Jyväskylässä mielenosoitukseen saapui noin kymmenen ihmistä.

– Olen tekemässä täällä omaa mielenterveystyötä. Kun tulen tänne yritän vaikuttaa asioihin, se vähän helpottaa kuolemanpelkoa ja ahdistusta, totesi Erkka Kulmala.

Erkka Kulmalan mukaan ihmiset tarvitsisivat enemmän rajoja, jotta ympäristöstä pidettäisiin huolta. Isto Janhunen / Yle

Kangasmaskiin pukeutunut Mona Vanhanen Jyväskylän Elokapinasta muistutti, että ilmastokriisi on käynnissä jo nyt.

– Ilmastokriisin vaikutukset näkyvät jo nyt, ja ne tulevat pahentumaan.

Mona Vanhanen ajattelee, että turpeen poltosta on luovuttava, mutta se ei saa tarkoittaa biomassan polton aloittamista. Isto Janhunen /Yle

Kansalaisaktivisti Heta Kopra kehotti suomalaisia miettimään omaa luontoyhteyttään.

– Se ei ole niin, että ihmiset on tuolla ja luonto muualla. Me olemme kaikki yhteistä luontoa. Ihmiset ovat vallanneet tilaa aika paljon, sietää miettiä missä suhteessa sitä kannattaa tehdä ja onko meillä siihen oikeutta.

Heta Kopra on sitä mieltä, että suomalaisella sisulla ilmastotavoitteet ovat saavutettavissa. Isto Janhunen /Yle

Jyväskylän mieleosoituksessa oli paikalla noin kymmenen ihmistä. Isto Janhunen /yle

Yksi mielenosoituksen tavoitteista on lopettaa turpeen tuet. Isto Janhunen /Yle

"Ei täällä huvin vuoksi olla"

Lahdessa mielenosoitukseen saapui Jyväskylän tapaan noin kymmenen ihmistä.

Emilia Hämäläinen ja Oskari Päätalo ovat tyytyväisiä osallistujamäärään ja muistuttavat, että osa osoittaa mieltään somessa koronan takia.

Hämäläinen toivoo, ettei mielenosoituksia tarvitsisi tulevaisuudessa paljoa järjestää.

– Tämä on kansalaisvaikuttamista ja haluamme hyvän tulevaisuuden meille nuorille, meihin se eniten vaikuttaa.

Päätalo on pettynyt tämän hetkisen hallituksen toimimattomuuteen ilmaston suhteen.

– Minua ottaa kovasti päähän se, että kaikkien aikojen ilmastohallitukseksi povattu demarihallitus ei ryhtynyt ilmastotoimiin pandemian aikana. Hallitus on puukottanut meitä selkään.

Emilia Hämäläinen ja Oskari Päätalo pyrkivät tekemään kestäviä ratkaisuja omassa arjessaan. Dani Branthin / Yle

