Tulospäivä ei ratkaise pörssiosakkeen tulevaa hintakehitystä, mutta näyttää usein suunnan

Suurten pörssiyhtiöiden osakekurssit ovat kestäneet pääosin hyvin päättyneen kesän tuloskauden jälkeisen ajan. Heti tulosjulkistuksen jälkeen eniten nousseet osakkeet ovat jatkaneet nousuaan.

Yle kävi läpi Helsingin pörssin 25 suurimman yhtiön kurssikehityksen tulospäivää edeltäneen päivän tasolta tulospäivän päätöskurssiin. Lisäksi alkutilannetta verrattiin vielä viikkoja myöhempään tilanteeseen eli syyskuun kolmannen päivän päätöskurssiin.

Oheiseen kuvioon on otettu OMXHelsinki25-listalta tulospäivän nousijayhtiöistä kuusi eniten noussutta ja vastaavasti kuusi eniten laskenutta yhtiötä.

Nokiaa lukuun ottamatta nousijayhtiöiden kurssit ovat nousseet lisää, eräät jopa huomattavasti. Nokiakin oli nousua jatkaneiden joukossa jonkin matkaa, mutta syksy on kääntänyt suunnan.

Toisessa päässä kuviota ovat ne kuusi yhtiötä, jotka tulospäivänä kokivat suurimman kurssipudotuksen.

Tässä joukossa myöhempi kurssikehitys on käynyt kahtaalle. Elisan ja Valmetin kohtalona on ollut laskun jatkuminen entistä voimakkaampana, kun taas Kone ja Sampo ovat paikanneet tulospäivän notkahduksen ja menneet siitä jopa reilusti yli.

Koronavirus hermostuttaa

Pörssiyhtiöiden tulosjulkistuksiin on kohdistunut tänä vuonna erityistä mielenkiintoa, koska koronavirus on haitannut pahoin monien yritysten liiketoimintaa. Epävarmuus on heijastunut myös osakekursseihin tulosjulkistuspäivinä.

– Sijoitusmarkkinoilla on tiettyä hermostuneisuutta, kun yritetään löytää merkkejä siitä ollaanko menossa ylös- vai alaspäin. Moni sijoittaja on lähtenyt etsimään mahdollisia merkkejä laskusta. Huonoon uutiseen on sitten voitu ylireagoida, pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri sanoo.

Lounasmeri arvioikin, että esimerkiksi vahvasti kansainväliset Neste ja Huhtamäki kärsivät tulospäivän heikosta yleistunnelmasta Yhdysvaltain osakemarkkinoilla, koska yhtiöiden myöhempi kurssikehitys on ollut vahvaa.

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri kehottaa piensijoittajia pitämään pään viileänä pörssiyhtiöiden tulospäivinä. Marja Väänänen / Yle

– Sijoittajat eivät innostuneet heti ensimmäisenä päivänä täysmääräisesti näistä yhtiöistä, kun siellä [Yhdysvalloissa] oli negatiivisempi yleistalouden vire taustalla. Sitten vähitellen näiden yhtiöiden kurssikehitys on parantunut ihan merkittävästi, Lounasmeri sanoo.

Pörssissä osakkeilla käyvät kauppaa sekä suuret institutionaaliset suurisijoittajat sekä yksittäiset piensijoittajat. Periaatteessa jokainen sijoittaja on tasavertaisessa asemassa tulospäivänä, kun tulos julkistetaan tiettynä kellonlyömänä. Mutta vain periaatteessa.

Pörssirobotitkin voivat erehtyä

Suurilla sijoittajilla on käytössään tietokoneet, jotka pystyvät sekunnin murto-osissa konelukemaan tulosraportin ja reagoimaan sen sisältöön automaattisina osto- tai myyntikäskyinä.

Kaikki tapahtuu silmänräpäyksessä, kun tavallinen ”farkkusijoittaja” on vasta ehkä availemassa tulosraporttia tietokoneeltaan.

– Piensijoittajan ei kannata yrittääkään reagoida samalla sekunnilla koneiden kanssa. Joskus käy niin, että koneiden tekemä ensimmäinen tulkinta menee vikaan, ja tulosraportin tarkempi tulkinta muuttaa oletuksia osakkeen arvosta. Piensijoittajan kannattaa katsoa vähän pidemmälle ja miettiä, miltä näyttää yhtiön tulevaisuus, Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri sanoo.

Kaikkineen Helsingin pörssin 25 suurimman yhtiön osakkeet kallistuivat tulospäivänään vajaan prosentin tulosta edeltäneestä päivästä. Syyskuun kolmannen päivän päätöskurssin mukainen nousu oli jo 2,6 prosenttia yritysten tulospäivää edeltäneen päivän tasosta.